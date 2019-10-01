Украина заявила о создании группы для противодействия России в ПАСЕ

В рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет создана постоянная группа "Балтик-плюс", основной задачей которой станет противодействие России. В ее состав войдет Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия.

"Задача - продолжать политику непризнания аннексии Крыма, осуждение оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдавии", - написала на своей странице в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

По ее словам, группа объединяет тех, для кого "европейские ценности и выполнение обязательств не пустые слова". "Балтик-плюс" уже приняла свое первое решение - отказаться от празднования 70-летия ПАСЕ, поскольку организация "утратила авторитет в глазах миллионов жителей стран-участниц", подчеркнули в Киеве.

В понедельник свою работу начала осенняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 4 октября. Делегация Украины отказалась участвовать в заседаниях. При этом она продолжит консультации со своими партнерами. Такое решение Киев принял после восстановления полномочий России в организации.