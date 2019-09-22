Дни Индии: 1,5 млн россиян побывали индийцами

Индия — очень большая страна и крайне важный стратегический партнер России. Как за шесть лет число участников фестиваля Дни Индии в Москве выросло с 15 тысяч до полутора миллионов?



Каждый десятый москвич принял участие в Днях Индии в Москве

Обо всем этом и многом другом "Правде.Ру" рассказали президент Индийского бизнес-альянса, президент общества "Зарубежные друзья Бхаратия Джаната Парти" Сэмми Котвани и ивент-менеджер фестиваля "Сита" Даша Котвани.

— Индия — совершенно замечательная страна, очень интересная, красивая и разная. Тем не менее в этом году Индия показала поразительное единство на выборах, большинство населения проголосовало за правящую партию "Бхаратия Джаната Парти". Господин Котвани, Индия остается демократической страной или "Бхаратия Джаната Партии" целиком взяла в свои руки власть?

Сэмми Котвани: Индия — самая демократическая страна в мире. Семьсот миллионов человек пошли на выборы. Выборы длились очень долго — полтора месяца. В итоге "Бхаратия Джаната Парти" победила именно потому, что занимается нужными, полезными делами. У нас свободная страна, у человека есть свой выбор, и они выбрали нас, нашу партию. Это был самый демократический выбор.

— Голосовали электронно. Таким образом удалось охватить огромное количество населения — полтора миллиарда человек. Как вы сумели сделать электронное голосование, доступное даже в самой дикой деревне, где электричества нет, но люди все равно голосуют на компьютере?

С. К.: Эту электронную машину специально изготовили для наших выборов. И что там особенно хорошо — ее невозможно ни сломать, ни вскрыть. Это сто процентов. Там нет никакого доступа в интернет. Своровать это вообще нереально. Получается очень демократический процесс. Почему выборы так долго и продолжались, потому что невозможно в каждом доме поставить такую машину, но нужно было всем обеспечить доступ.

— Даша, а вы голосовали на выборах?

Даша Котвани: Нет, я была в Москве. Здесь голосовать было невозможно.

— А если бы вы были в Индии, за кого голосовали бы?

Д. К.: За "БДжП".

— Как вы считаете, Индия достаточно представлена в России? Ее становится больше или меньше?

Д. К.: Я думаю, больше. Мы делаем праздник Индии уже шесть лет, и каждый год он становится все больше. В этом году у нас наш фестиваль "День Индии" в Сокольниках посетило миллион пятьсот тысяч человек. Когда мы начинали, на первом празднике было всего 15 тысяч.

— Вы вдвоем работаете? Что происходит на вашем фестивале?

Д. К.: Да, мы вместе готовим и проводим фестиваль. Очень много там всего бывает. У нас праздник длится три дня, и каждый день там индийский базар. На этом базаре у нас было 145 участков. 145 компаний поставили индийские специи, косметику, одежду, очень много всяких других вещей. Это как мини-Индия в Москве. И потом у нас была просто огромная индийская культурная программа. Где-то 500 групп пришли и танцевали под индийские песни. Все было очень красиво.

— В Москве, как сообщило посольство Индии, работает 500 индийских бизнесменов. Они все поддерживают "БДжП", "Бхаратия"?

С. К.: Нет, конечно. Но в международных делах мы как одна национальность. Мы здесь не говорим по поводу партий, мы больше говорим по поводу культуры. Мы начинали с коммунистического времени, все были left party. Да. Вначале все, кто приехал в Москву, были через left. В 90-м году была вся связь с конгрессом. И сейчас кто приходит, поддерживает связь через "БДжП".

Но здесь мы не занимаемся внутренней политикой. Я сам портной, я занимаюсь индивидуальным пошивом одежды, 31 год работаю в Москве в этом бизнесе. И я могу честно признаться, что за 31 год я никому не дал никакой взятки. Я никогда никаким бандитам не платил. Они просто что-то говорят, но всегда со всеми можно договориться.

В Индии очень большой текстильный бизнес. После 90-х годов, когда появился интернет, мир понял, что это все приходит из Индии. Раньше, когда я видел девушку в очень красивой красной одежде, я ее спрашивал: "Это индийское?" Обычно отвечали: нет, европейское или еще какое-то. Но я-то был в курсе, что это индийская одежда. Сегодня интернет все показал, и после этого все понятно. Мы стоим на очень высоком месте во всем мире, включая Запад.

— Сама Индия тоже становится другой?

— Совершенно другой.

— Расскажите, что происходит в Индии?

Д. К.: У нас на фестивале был "Ньют-фестиваль", где молодые люди говорили о новой Индии. Это все было о том, что там внутри. Мы хотели показать русским людям, которые знают об Индии в основном только "Зита-Гита" и Раджа Капур, но не знают нашей новой Индии, как быстро все у нас происходит, что такое House in the India. Конечно, так быстро обо всем не расскажешь, но многое мы сумели показать.

С. К.: И когда мы говорим об отношениях Индии и России, мы говорим о настоящей дружбе. У нас такой дружбы, как в российско-индийских отношениях, ни с какой другой страной нет. У нас самая крепкая дружба на протяжении почти 73 лет. Такой дружбы нет ни у кого. У нас доверие друг к другу. Мы верим друг другу и понимаем друг друга. Взаимопонимание очень хорошее есть.

Были времена, когда у нас было хорошо, было плохо, а потом в России было плохо, у нас стало лучше. Мы все равно остались друзьями. Наша дружба не меркантильная, а совсем другая. Когда мы говорим о дружбе с американцами, это просто выгодно. С кем нам выгодно, с тем мы дружим для этого. Но там будущего нет, а здесь будущее есть. Мы всегда понимаем, что у нас все будет хорошо.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев