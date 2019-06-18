Эмиссары Коломойского договариваются о сдаче Украины в Москве?

В последние несколько дней в ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время в Москве присутствуют и пытаются активно действовать на "дипломатической ниве" некие "эмиссары Игоря Коломойского".



Игорь Коломойский — новый хозяин Украины?

Человека, которого многие называют "теневым хозяином Украины". В частности, речь идет про Игоря Боголюбова, также олигарха и одного из близких деловых партнёров Игоря Коломойского.

Правда, политологи и прочие инсайдеры утверждают, что как таковых, переговоров не состоялось. Поскольку официальная Москва не готова к прямому контакту с подобными одиозными деятелями. Однако, некие предложения со стороны олигархата, который и претендует на реальную власть на Украине все же были озвучены.

О каких предложениях может идти речь? Ну, например, о некоем "развороте с Запада на Восток". Почему они возникли именно сейчас, в общем, тоже понятно. Американская сторона достаточно плотно давит на недавно избранного президента Зеленского с той целью, чтобы он дистанцировался от одиозного олигарха. Тем более, что Коломойский не единственный спонсор Зеленского.

Последнего продвигали, в том числе и финансово, на этот пост Дмитрий Фирташ и Валерий Хорошковский, живущие в эмиграции. Хорошковский, кстати, на Украину вернулся, и, как отмечают наблюдатели и эксперты, явно не просто так, а для того, чтобы получить свои политические дивиденды от вложений в нового украинского президента.

Собственно, в политических активах у Коломойского — судебная система и блок силовиков, типа "Азов", дружба с Арсеном Аваковым, и, следовательно, с МВД Украины.

Однако, при этом, видно, что Владимир Зеленский прислушивается к советам Вашингтона и постепенно увеличивает дистанцию с Коломойским, демонстративно не включая его в совещания по важнейшим, стратегическим вопросам.

Вполне понятно, что у самого Игоря Коломойского такое положение вызывает чувство определенного дискомфорта. И договариваться при такой диспозиции ему нужно именно с Москвой. Поскольку позиция Вашингтона, в общем, и так понятна. И здесь могут последовать самые интересные предложения.

С другой стороны, понятно и отношение российских властей к этим украинским олигархическим инициативам. Для начала, сама персона Коломойского не вызывает никакого доверия. Впрочем, не только этого конкретного олигарха, но и практически всех представителей украинских политических и финансовых элит в России оценивают в контексте их поведения в течение последних лет. А поведение это к доверию не располагает ни на йоту.

Иными словами, как утверждает, например, политолог Лев Вершинин, "договариваться с Беней можно, но важно помнить, что Беня легко "кидает" партнёров. Независимо от их статуса и положения. Так, он "кинул" американцев — и теперь те требуют от Зеленского публичного отречения. Точно так же он "кинет" и Москву — если сочтёт необходимым и выгодным для себя". В Кремле и на Старой площади, думается, это тоже прекрасно понимают. А потому и с переговорами не спешат.

К тому же, сама по себе Украина за годы после Майдана превратилась в весьма сомнительный, если не сказать, "токсичный" актив. И вкладываться в него политически, а уж тем более экономически — это как минимум, не выгодно, да еще и рискованно, если вспомнить о каком государстве и с какими элитами идёт речь.

С другой стороны, как говорит тот же Вершинин, "Но ради мира почему бы и не рискнуть?". Но здесь именно от Украины нужны первые шаги. Как максимум — неукоснительное соблюдение минских соглашений, предоставление отдельного статуса ЛНР и ДНР, который предполагал бы широкий суверенитет, и естественно полное и тотальное прекращение огня. Минимальные шаги, которые может предпринять украинская сторона — это тотальный вывод войск из зоны АТО и прекращение этой самой "АТО" под определенные и весьма весомые гарантии.

И вот только в этом случае, наверное, в Кремле начнут думать о возможности каких-то адекватных переговоров с представителями Украины.

Весьма возможно, кстати, что какие-то такие предложения и озвучивал Боголюбов от лица Коломойского. Но, стоит повториться, словам представителей Украины сейчас не слишком верят. И речь, видимо, идёт о том, чтобы слова эти подтверждались хоть какими-то делами.

Впрочем, сам факт визита "эмиссара Коломойского" в Москву — это уже определенного рода обнадеживающий сигнал. Хотя бы кто-то в этой стране начал понимать всю безнадежность нынешнего положения Украины и пагубность "партнерства" с США и некоторыми европейскими странами. Вопрос лишь в том, не слишком ли поздно пришло это понимание?