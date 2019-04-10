От Трампа требуют налоговую декларацию

Глава влиятельного комитета палаты представителей американского конгресса Ричард Нил обратился с письмом к главе налоговой службы Соединенных Штатов. Он официально запросил налоговую декларацию нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за шесть последних лет. Этот политический шаг был совершен после долгих и продолжительных дискуссий на эту тему: правильно так поступить или нет.



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Демократы палаты представителей конгресса давно хотят разобраться в личных доходах Трампа и в прибылях его финансовой империи. Делается это не с целью праздного любопытства, а для того, чтобы найти возможные нарушения. В своем заявлении Ричард Нил сказал: "Это принципиально важно — отчетность всех наших людей во власти и избранных официальных лиц. Это позволяет поддерживать доверие к нашей демократии. Американский народ должен знать, что чиновники действуют ответственно, в соответствии с законами".

Трамп, по сути дела, бросил вызов системе, существующей в Соединенных Штатах. Он первый среди американских президентов даже в период своего кандидатства, а также на посту президента отказывался и отказывается продемонстрировать свои налоговые декларации. Трамп утверждает, что они находятся в процессе аудита налоговой службой Соединенных Штатов.

Бывший личный юрист Трампа Майкл Коэн на слушаниях в конгрессе сказал под присягой, что не верит, что президента якобы сейчас аудируют. Он дал понять, что, на его взгляд, президент просто опасается выявления фактов уклонения от уплаты налогов.

"Обычно они спрашивали за десять лет подряд. Видимо, сдулись, — сказал Трамп. — Я нахожусь в процессе аудита, потому что цифры большие. И когда у вас есть имя, то вас проверяют. Сейчас, когда аудит завершен, я не против".

Если обнаружатся нарушения налогового законодательства, то это может стать новым поводом для возбуждения процедуры импичмента против президента Трампа. Так что демократы оружие не складывают несмотря на поражение "Рашагейта".

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