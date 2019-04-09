Венесуэла: жизнь продолжается нормально

Вернувшаяся с прошедшей в Венесуэле Ассамблеи народов мира и встретившаяся с президентом Боливарианской республики Николасом Мадуро секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии по международным связям Дарья Митина рассказала "Правде.Ру", что там сейчас происходит.



Венесуэла - свидетельствует очевидец

Почему, когда вы прилетаете в Каракас, у вас тут же рвутся все шаблоны, сформированные прессой? Как живет Каракас сегодня? Кем сам себя называет президент Мадуро? Почему военная интервенция США в Венесуэлу не состоялась? Кто организует провокации на венесуэльско-колумбийской границе? Действительно ли Мадуро распорядился сжечь грузовики с "гуманитаркой" и что там была за "помощь"?

Что подмешивают в алкоголь венесуэльским оппозиционерам колумбийские проститутки? Какие сегодня цены в Венесуэле на продукты и жилье? Есть ли в Каракасе туалетная бумага? Почему в Венесуэле, где сегодня практически у каждой семьи на руках оружие, нет перестрелок и погибших? Готовы ли венесуэльцы защищать достижения Боливарианской революции?

На 23 февраля американская администрация назначила так называемую операцию по передаче, как они это называли, "гуманитарной помощи" (об этом позже) Венесуэле.

И 23 февраля же большая российская делегация должна была вылетать в Каракас для того, чтобы участвовать в Ассамблее народов мира. Это большое серьезное мероприятие с огромным количеством участников из многих стран, которое проводится каждый раз на другом континенте.

Совершенно случайно так совпало, что нынешняя Ассамблея народов мира должна была проходить в Венесуэле. Планировалась она еще в прошлом году — до начала этого страшного политического кризиса вокруг Венесуэлы, всей этой медийной вакханалии и до заявления Трампа о том, что Мадуро должен быть смещен до признания президентом самозванца Хуана Гуайдо.

Естественно, мы сомневались, думали, что в Каракасе ничего не состоится из-за нестабильной политической обстановки. Но оказалось, что все совсем не так. Все прошло замечательно, а Каракас живет обычной мирной жизнью: никаких признаков политического и экономического кризиса мы там не обнаружили.

Кризис и напряженная обстановка были как раз в Европе — по пути туда. Авиакомпания Air France, которая нас должна была доставить, за день до вылета объявила об отмене всех рейсов в Венесуэлу. Естественно, ссылались не на политические соображения, а на заботу о безопасности. Таким образом компания, принадлежащая империалистической Франции, так своеобразно присоединилась к блокаде Венесуэлы.

Но нужно отдать должное рядовым сотрудникам компании Air France, которые невзирая на "указивки" своего высокого начальства сделали все возможное и невозможное, чтобы мы в Венесуэлу все-таки попали. И в итоге все делегаты, человек 50 из разных стран, которые должны были лететь Air France, хоть и помучались, но долетели.

То есть налицо такой тихий саботаж со стороны рядовых сотрудников Air France, что не может не радовать. И вообще представления о какой-то политической и дипломатической блокаде Венесуэлы сильно преувеличены.

Когда мы прилетели в Каракас, узнали радостную новость о том, что страны группы Лимы, то есть как раз это те страны, которые категорически высказывались против президента Мадуро и на которые сделал ставку президент США Дональд Трамп, сделали заявление о категорическом неприятии военного решения венесуэльской проблемы.

И параллельно со странами группы Лимы Евросоюз выступил с аналогичным заявлением, что все проблемы нужно решать внутри страны. Вкупе с тем, что президент Бразилии Жаир Болсонару отказался предоставлять бразильскую территорию в качестве площадки для военной агрессии Соединенных Штатов, выбор у Трампа был достаточно невелик. То есть, кто оказался в дипломатической изоляции в данном случае, это еще большой вопрос.

Когда мы узнали новость о заявлении стран группы Лимы и Евросоюза, вся Ассамблея народов мира, все 500 с лишним делегатов, встретили это радостное известие криками "Виктория популяр", то есть "победа народа". Венесуэльцы действительно небезосновательно полагают, что решающую роль в развитии ситуации в этом направлении сыграла позиция самих венесуэльцев, которые дали категорически понять, что они будут защищать венесуэльский суверенитет до конца.

Несмотря ни на какие финансовые вливания так называемому самопровозглашенному президенту Гуайдо не удалось создать какого-то видимого перевеса хотя бы на улице, не говоря о чем-то другом. Уделом Гуайдо стали только зарубежные вояжи по близлежащим странам и контакты с тамошними элитариями. В общем, как говорится, Бог ему судья, пусть ездит.

На улицах, конечно, доминируют чависты. Хотя и оппозиция собирает огромные демонстрации. То есть население достаточно сильно расколото. По моим прикидкам, население Каракаса расколото где-то в пропорции 60 на 40. Тем не менее проправительственные демонстрации более организованные, более осмысленные, более массовые.

Демонстрации проходят в строго отведенное время. Обычно в выходные в разных районах города. Правительство следит за тем, чтобы разные потоки участников с разными политическими взглядами не пересекались между собой, чтобы, не дай Бог, не было каких-то стычек, поножовщины, конфликтов и т. д.

Вообще нужно отметить высочайший уровень гражданской культуры венесуэльцев. Несмотря на такую политическую поляризацию и взаимное озлобление не было ни одного случая перестрелок и поножовщины, даже ни одного случая какой-то массовой драки стенка на стенку — ничего такого не зафиксировано. В отличие, например, от событий 30-летней давности.

27 февраля 1989 года началось кровавое восстание против диктатуры Переса, вошедшее в историю под названием "Каракаса". Это было очень кровавое восстание, которое унесло жизни примерно 3,5 тысячи жителей венесуэльской столицы.

Сейчас ничего похожего нет и даже никаких малейших столкновений нет. Демонстрации и чавистов, и оппозиции больше напоминают веселый карнавал с танцами, с музыкой, с клоунами, с ряжеными, с мотоциклистами… Мне лично довелось видеть огромный мотопробег в поддержку Мадуро и Чавеса. Это очень впечатляет.

Многотысячная толпа пешеходов идет по центральным проспектам Avenida Libertador и Avenida Bolvar, а несколько сотен мотоциклов с портретами, плакатами и транспарантами едут во главе этой самой колонны. То есть политический ландшафт Каракаса очень разнообразный, как это всегда бывает в период экономического и политического кризиса.

Размеры экономического кризиса не стоит преуменьшать, конечно, но и не стоит преувеличивать. А все, что мы видим в мировой прессе и по мировым телеканалам, нужно делить на пятьдесят, а то и на сто. Особенно умиляют фотографии пустых полок. Я даже не знаю, откуда они эти фотографии берут: то ли с соседней Республики Гаити, то ли это какие-то архивные фотографии позднесоветского периода дефицита.

Но мы, как ни старались, не смогли обнаружить ни в Каракасе, ни в его пригородах хотя бы одного магазина с пустыми полками. Продуктов в Каракасе хватает на всех. А самое главное — основной продуктовый набор, самое необходимое венесуэльский гражданин получает фактически бесплатно, за символические копейки.

Обязательный продуктовый набор CLAP весом 14 килограммов стоит всего 9000 боливаров. Посчитайте сами по курсу: один доллар — три тысячи боливаров.

В то же время можно купить все что угодно по разным ценам. Они здесь тоже очень разные. Конечно, в связи с экономическим кризисом есть довольно существенная разница между ценами в государственных магазинах, частных и кооперативных. Но если ты хочешь купить йогурт не за 5000 боливаров, а за 500, тогда тебе придется пройти на соседнюю улицу в государственный магазин и ты спокойно сможешь купить этот же йогурт в десять раз дешевле, чем он стоит в частном магазине.

Просто там меньше выбора. Будет, допустим, не 15 сортов, а три-четыре сорта. То же самое со всеми остальными продуктами. А с учетом того, что транспорт в Каракасе практически бесплатный: метро и канатные дороги, которые связывают низину с высокогорными кварталами барриос (это бедняцкие кварталы Каракаса), стоят ровно один боливар.

Венесуэльцы также освобождены от коммунальных платежей, что тоже немаловажно. Боливарианская Республика Венесуэла — наверное, единственная страна, кроме Кубы, в Западном полушарии, где население полностью освобождено от каких-нибудь выплат по коммунальному хозяйству.

Очень много западная пресса трубила о каких-то восстаниях индейцев в приграничных венесуэльских территориях на границе с Бразилией, Гайаной и Колумбией. Выяснилось, что так называемое антимадуровское восстание индейцев — это всего лишь пикеты индейской общины из-за недостатка транспортных средств в связи с кризисом…

Действительно, в Венесуэле дефицит запчастей. В связи с транспортным кризисом индейцам вовремя не доставили бесплатный газ в баллонах. Обратите внимание, что в соседних Колумбии, в Доминикане, Гайане, Бразилии и других странах газификация отнюдь не бесплатная. А в Венесуэле газовый баллон каждому члену индейской общины привозят бесплатно. Поэтому все рассказы об индейских восстаниях на поверку оказались блефом.

Вы сами наблюдали по телевизору этот похабный цирк, который устроил Гуайдо при поддержке американцев на колумбийской границе. Что характерно, все венесуэльские оппозиционные политиканы и журналисты съехались провожать американский "гуманитарный" груз.

Я не оговорилась. Не встречать, а именно провожать, потому что венесуэльская оппозиция предпочитает наблюдать за организованной ей же заварухой не с венесуэльской, а с колумбийской стороны. В пограничной Кукуте весь этот элитарный бомонд собрался для того, чтобы создавать массовку для телевизионной картинки.

Наверное, самое большое впечатление от этого акта приемки-передачи так называемого "гуманитарного груза" — это горящие грузовики, которые якобы поджег страшный и кровавый тиран Мадуро. На самом деле Николас Мадуро, приехав к нам на ассамблею, показал видео, которое было снято как раз телекомпанией CNN. На этих видеокадрах замечательно видно, что бутылки с зажигательной смесью в грузовики кидают странного вида молодчики с завязанными лицами именно с территории Колумбии, а вовсе не с венесуэльской стороны.

Таким образом мировая пресса эту тему как-то тихонько деликатно пригасила, потому что уж больно неудобно это смотрелось. Тем не менее некоторые газеты продолжали утверждать, что диктатор Мадуро сжигает гуманитарный груз, предназначенный для своих голодающих соотечественников.

Так вот, когда грузовики догорели, от них остались одни остовы, можно было увидеть, что там за якобы "гуманитарка". Отнюдь не все содержимое грузовиков сгорело. Остались деревянные и железные палки, арматура, монтировки, тросы, ошметки противогазов, много камней, гвоздей. Такие вот предметы первой необходимости для голодающего народа прислали США.

Президент Николас Мадуро показал нам и другие кадры: как этих журналистов, депутатов, политиков пропускают через колумбийскую границу, хотя официально Венесуэла и Колумбия находятся в состоянии войны. Тем не менее через колумбийскую границу пропускают беспрепятственно всех, кто хочет эту границу пересечь.

И самозванец Гуайдо, совершающий свой пропагандистский вояж по близлежащим странам, проведя несколько недель в путешествии по Аргентине, Колумбии, Эквадору, потом совершенно беспрепятственно вернулся в Венесуэлу и собрал огромный митинг. Его не арестовали, никаких не было провокаций, он жив, здоров, гуляет по Каракасу.

Как сказал нам на встрече Дьосдадо Кабельо, председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы, формально второе лицо после президента Мадуро, а фактически первое лицо: "Нам не нужен труп Хуана Гуайдо, это он нужен Трампу и странам группы Лимы, а нам как раз Гуайдо нужен живым, здоровым и невредимым".

И это вполне логично в контексте той медийной вакханалии, которая сейчас творится вокруг происходящего в Венесуэле. Поэтому когда многие удивляются и спрашивают: "А как это так, человек, который претендует на захват государственной власти, называет себя президентом, агитирует армию перейти на его сторону, как же он так беспрепятственно возвращается в страну?"

Да вот так и возвращается, собственно говоря. Он легитимный спикер парламента, никто его должности не лишал, он не поражен в правах судом, ему вернули паспорт, который первоначально конфисковали. Поэтому он полноправный гражданин и может делать, что хочет.

То есть кровавый режим Мадуро настолько кровав, что позволяет самозванцу, который претендует на захват высшего в стране поста, возвращаться в страну и выезжать из нее спокойно, когда ему это захочется. Это лишь один штрих, один нюанс к портрету венесуэльской так называемой "диктатуры".

Многих интересует экономический аспект. Да, безусловно, кризис в Венесуэле достаточно глубокий.

Отчасти он связан с внутренними причинами, отчасти — в частности, с экономической блокадой со стороны стран группы Лимы, а прежде всего, Соединенных Штатов Америки, которые прекратили закупать венесуэльскую нефть и наложили арест, проще говоря, украли банковские вклады и активы, которые были размещены венесуэльским правительством в американских банках. А это 35 миллиардов долларов, которые очень бы помогли венесуэльскому правительству преодолеть кризисную ситуацию. Не правда ли это очень напоминает какие-то недавние события? Очень знакомая схема.

В Ливии отрабатывался точно такой же сценарий. Каддафи был практически парализован тем, что зарубежные вклады всего ливийского правительства, всех министерств и ведомств, всех персоналий были арестованы. И в итоге там, хотя и не сразу, удалось сломить зеленое сопротивление сторонников действующей власти военным путем. С марта до октября несколько месяцев шло это кровавое противостояние.

В Венесуэле американская администрация просчиталась, потому что она рассчитывала на молниеносный, фактически 24-часовой государственный переворот, который ей обещали господа типа Гуайдо и иже с ним. Казалось, что достаточно вывести на улицу миллион человек и судьба "кровавого режима" решена. Но выяснилось, что в поддержку "кровавого режима" вышло еще больше людей.

Поэтому противостояние так и осталось противостоянием идейным, идеологическим, мировоззренческим, политическим, слава Богу, не переходя в агрессивную фазу. Исполнители явно подвели Дональда Трампа и не оправдали возложенных надежд.

Но теперь вполне можно ожидать, что вместо Хуана Гуайдо ставка будет сделана на кого-то другого, как раньше американцы делали ее на Энрике Каприлеса или на кандидата в президенты Фальконе. Однако все они ушли в небытие. И Хуан Гуайдо не продемонстрировал никаких особых талантов для того, чтобы долго задержаться в этой пусть клоунской, бутафорской роли.

На улицах Каракаса — достаточно спокойно, нет ни очередей, ни продуктового или какого-то другого дефицита. Венесуэльцы смотрели на нас, вытаращив глаза, с большим удивлением и плохо скрываемой тревогой. Потому что когда мы заходили в магазины, то прежде всего бежали к полкам с туалетной бумагой.

Обычно их там сортов восемь-десять, мы хватали рулон и фотографировались. Венесуэльцы, наверное, подумали, что у нас не все в порядке с головой. Но мы им объясняли, что мировая пресса очень искаженно представляет их жизнь. Везде пишут, что в стране дефицит туалетной бумаги и вообще товаров первой необходимости.

Вообще, 23 февраля должен был разгореться пограничный конфликт, но не сложилось. Кроме того, что там сгорели три нечастных грузовика с арматурой и камнями, которыми янки хотели накормить венесуэльский народ, больше ничего не случилось.

На самом деле этот показательный такой крюк с передачей так называемой гуманитарной помощи — такая дешевая пиаракция, что даже не хочется на ней особо заострять внимание. Плюс к этому внимание и сострадание к 30-миллионному населению в прессе было смещено на гораздо более забавный казус.

Когда накануне "гуманитарной" операции в колумбийскую Кукуту приехали венесуэльские парламентарии, то случился трагифарс, сопровождавшийся отравлением. Отравление оппозиционеров и гибель одного из них, конечно, сразу были записаны оппозицией на счет "кровавого режима" Мадуро. Но на деле все было совсем по-другому…

Один либеральный парламентарий из фракции Гуайдо приехал со своим помощником в эту самую колумбийскую Кукуту. Они пригласили проституток. И жрицы любви их сначала траванули, а потом обчистили. Депутат Суперлана в тяжелом состоянии в реанимации, его помощник — на том свете.

Именно это обсуждала вся венесуэльская пресса — что чавистская, что оппозиционная, а вовсе не страдание 30-миллионого народа, которое можно заглушить какой-то "гуманитарной помощью" с трех грузовиков. Таким образом, фарс получился достаточно постыдный и ушел в пустоту. Пшик — да и только.

Когда мы общались с президентом Мадуро, то обратили внимание, что его обличительные речи посвящены в основном не Дональду Трампу, не американской администрации, а именно своим латиноамериканским коллегам. Отношения между латиноамериканскими государствами волнуют Николаса Мадуро гораздо больше, чем взаимоотношения с большим империалистическим хищником Соединенными Штатами.

От США понятно, чего ожидать. Империалистическая политика Штатов в Латинской Америке была всегда одной и той же вполне последовательной и никогда не менялась. Но все эти пограничные конфликты и прецеденты, отметил Николас Мадуро, проходят не просто с молчаливого согласия, а просто по прямому указанию колумбийского президента Ивана Дуке, который оказался самым слабым звеном в цепочке латиноамериканских государств.

Он полностью зависит от Соединенных Штатов Америки и полностью предоставляет территорию своей страны в их распоряжение. Колумбия — это по-прежнему головная боль для Венесуэлы, потому что на территории Венесуэлы находится уже шесть миллионов беженцев из Колумбии. Именно из Колумбии в Венесуэлу бегут беженцы, а не из Венесуэлы в соседние страны.

Иногда пресса пишет, что чуть ли не половина венесуэльцев уже убежали от голода и тягот экономического кризиса. Да если бы половина Венесуэлы убежала, то, может быть, и удалось бы решить проблему с экономическим кризисом. Потому что 20 миллионов населения гораздо проще прокормить, чем 30. Тем не менее существенного миграционного оттока из Венесуэлы нет.

А вот мигрантов к себе Венесуэла как раз принимает, потому что из Колумбии бегут люди от перманентной гражданской войны и действительно от удушающей нищеты, особенно в приграничных районах. Шесть миллионов беженцев была вынуждена разместить Венесуэла и попытаться каким-то образом их адаптировать.

Хотя это получается пока что плохо. Беженцы живут в палаточных городках, в шатрах и пытаются как-то закрепиться на венесуэльской территории. Это, конечно, усугубляет и без того достаточно тяжелый экономический кризис в самой стране.

Но снять убогую квартирку в высокогорном барриос на месяц стоит две тысячи боливаров. Получается меньше доллара. А снять нормальную двухкомнатную квартиру на центральном проспекте Каракаса на Avenida Libertador, или Avenida Bolvar, или Avenida Francisco de Miranda — 30 тысяч боливаров, то есть всего десять долларов.

Мы хотели как можно ближе познакомиться со всеми сторонами венесуэльской жизни, ездили по коммунам. Коммуны — это форма местного самоуправления, коммунитарного устройства, которое охватывает жителей как столичных кварталов, так и пригородов, так называемых барриос.

Люди живут либо в своих домах, либо в так называемом социальном жилье, которое было построено по боливарианской социальной программе "Месьен вивьенда". Это огромное количество очень добротных, очень красивых многоэтажек, которые строятся россиянами, китайцами и белорусами.

Сейчас в большей степени белорусами и китайцами, нежели россиянами, потому что только россияне ухитрились послать жуликоватых застройщиков в Венесуэлу, которые украли и распродали налево стройматериалы, которые предоставляют венесуэльцы. И сейчас несмотря на кризис неплатежей белорусы и китайцы продолжают строить социальное жилье для венесуэльцев, а Россия эти стройки практически заморозила.

Тем не менее на начало нынешнего года уже было построено 2,5 миллиона квартир на 30 миллионов населения. Таким образом, программа очень успешная. Мы специально посмотрели инфраструктуру этих коммун. Это молочные кухни, клубы, детские кружки, комнаты матери и ребенка, поликлиники…

Мы заходили во все эти учреждения, видели венесуэльских врачей и кубинских специалистов в поликлиниках. Куба по-прежнему оказывает гуманитарную помощь в виде своих специалистов-врачей. Мы видели, как устроена жизнь простых венесуэльцев.

Коммунитаристские начала в их жизни очень серьезно и здорово помогают пережить кризис, потому что переживать трудные времена вместе всегда проще. Ты можешь прийти в пункт социальной помощи, где тебе дадут бесплатную еду, лекарства и т. д., если ты сильно нуждаешься.

Твой ребенок всегда под присмотром, с ним занимаются педагоги. Дети занимаются музыкой и поэзией. Очень много поэтов среди маленьких венесуэльцев. Есть такое понятие El Sistema. El Sistema — это, можно сказать, венесуэльское ноу-хау. Система обучения маленьких детей и подростков классической музыке.

Очень много симфонических оркестров из маленьких венесуэльцев. Это совершенно классическая венесуэльская система обучения. Очень много всевозможных библиотек, культурных учреждений, есть кинотеатры с копеечными, буквально дешевыми билетами.

Более того, я увидела очередь на улице и решила, что она в магазин за продуктами, на биржу труда или куда-нибудь еще в этом роде. Оказалось, это очередь за билетами в кино. Билеты дешевые и всем доступны, в кинотеатры выстраиваются очереди, они забиты. Венесуэльцы вообще очень интересуются культурными достижениями.

Нация очень образованная и развитая. Справедливости ради надо отметить, что Чавес пришел не на голую выжженную землю. Венесуэла получила независимость от своих колонизаторов еще в начале XIX века и усиленно все эти два столетия развивала собственную культуру, которая очень самобытна. Это смесь местной индейской, европейской и креольской культуры.

Сейчас, конечно, экономическая ситуация сказывается и приводит к галопирующей инфляции. Тем не менее продуктов всем хватает, кафешки работают, рестораны работают и забиты людьми. Поэтому сказать, что кризис очень тяжелый, никак нельзя. Например, в 2016 году, когда мы были в Венесуэле, кризис был гораздо глубже.

Но Мадуро с этим очень эффективно боролся. Например, крупнейшая торговая сеть Daka была национализирована именно потому, что ее владелец, жесткий античавист, антиболиварианец, саботировал поставки продуктов в столичные магазины. После национализации некоторых торговых сетей торговый дефицит в Венесуэле прекратился.

В целом можно констатировать, что те меры, которые предпринимает чавистское правительство, дают позитивный, но недостаточный эффект. Конечно, предстоит еще много сделать для того, чтобы инфляцию обуздать и с кризисом справиться. А когда со всех сторон осуществляется экономическая блокада, с кризисом справиться очень сложно, но все-таки можно, тем более с помощью Китая и России. Так уже и происходит.

Недавно Агентство "Рейтер" сообщило фейковую новость о том, что "Газпром банк" заморозил вклады Венесуэлы и тем самым как бы присоединился к политической и экономической блокаде Венесуэлы. Это оказалось неправдой. "Газпром банк" и нефтяной монополист Венесуэлы компания PDVSA эту информацию опровергли.

Наоборот, сейчас счета перемещаются в российские банки и главный международный офис компании PDVSA переезжает из Лиссабона в Москву. Это, пожалуй, самое красноречивое свидетельство поддержки России и Венесуэлы.

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