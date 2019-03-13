Китай бросил вызов США по Венесуэле

США не удалось оказать давление на Китай, с целью изменить позицию по Венесуэле. Си Цзиньпин предложил Николасу Мадуро помощь в восстановлении энергосистемы, оказавшейся жертвой хакерской атаки США.

Давление на Пекин по всем каналам

Вашингтон пытался донести свою позицию через госсекретаря Майка Помпео и через союзников по "группе Лимы", резонно считая, что Пекин является ключевой оппозицией, выступающей против возглавляемой США международной кампании давления на Мадуро. Хотя бы потому, что вложения Пекина в Венесуэлу наибольшие и составляют около 60 миллиардов долларов, и это важнейший поставщик нефти в Китай.

"За последние две недели специальный помощник президента и старший директор Отдела по делам Западного полушария Совета национальной безопасности США Маурисио Клэр-Кароне и другие высокопоставленные должностные лица передали послание (китайским) региональным послам и руководителям миссий, в том числе за чашкой кофе и завтраком в Посольстве Чили и за обедом в колумбийском посольстве", — пишет Франко Ордоньес в McClatchy.

"Друзья Венесуэлы работают вместе, чтобы найти точки давления на страны, которые все еще цепляются за Мадуро в качестве президента Венесуэлы, чтобы они изменили свое мнение", — сказал журналисту высокопоставленный представитель администрации. "Это не должно никого удивлять, что мы ведем такие разговоры", — цитирует чиновника Ордоньес.

Кроме того сам самозванный президент Хуан Гуайдо давил на Си Цзиньпина в плане: "Вам с нами лучше будет". В своем интервью с South China Morning Post от 2 февраля Гуайдо призвал Китай подумать о своих собственных экономических интересах: "Китай воочию стал свидетелем разграбления наших государственных ресурсов правительством Мадуро. Его проекты развития в Венесуэле пострадали в равной степени и терпаят крах из-за коррупции в правительстве и дефолта по долгам". Гуайдо призвал правительство и компании Китая помочь в восстановлении не только нефтегазового сектора, но и легкой промышленности.

Пекин видит, что Мадуро контролирует страну

Западные СМИ были уверены, что прагматичный Си Цзиньпин пойдет на сделку с Гуайдо, не смотря на то, что Китай поддержал Россию в конце прошлого месяца и наложил вето на резолюцию США в Совете Безопасности ООН. Но вето — это слова, практические дела куда интереснее с точки зрения определения истинных намерений, так как они влекут за собой санкции США.

В среду Китай предложил помочь Венесуэле восстановить энергосистему после того, как Мадуро обвинил США в кибер-атаке на систему электроснабжения страны. Выступая в Пекине, официальный представитель МИД Китая Лу Канг сказал, что Китай "глубоко этим обеспокоен"."Китай надеется, что венесуэльская сторона сможет выяснить причину этой проблемы, и, как можно скорее, восстановит нормальное энергоснабжение и общественный порядфок. Китай готов предоставить помощь и техническую поддержку для восстановления энергосистемы Венесуэлы", — сказал Лу Канг.

Во вторник министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес сказал, что подача электричества была восстановлена ​​в "подавляющем большинстве" регионов страны. Китай меняет свою внешнюю политику, когда понимает, что правительство не в состоянии управлять страной, китайский бизнес хорошо работает независимо от типа режима и его идеологии, главное для китайцев — способность поддерживать порядок. Озвученное предложение говорит о том, то Пекин доверяет Мадуро, и не доверяет Гуайдо, вернее тому, что может произойти после его прихода к власти.

Мнение эксперта

Как сказал "Правде.Ру" заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский, "у Китая сейчас такая мощная экономика, что Китай тоже может объявить санкции США". По словам эксперта, "на американские дополнительные таможенные пошлины на 250 млрд долларов китайцы объявили свои пошлины на 150 млрд долларов ". У Китая огромный внутренний рынок и всегда есть, куда реализовать свою продукцию, в отличие от Америки. "В данной ситуации ясно, что Китай будет оказывать помощь Венесуэле и не только финансовую, но и, судя по всему, и кадрами. Я уже не говорю уже об экспортных поставках Китая в Венесуэлу. Для Китая это не такие большие расходы. Тем более Китай вложился в строительство канала через Никарагуа. Если в Венесуэле будут американцы, зачем им нужно строить канал через Никарагуа?" — резюмировал эксперт.

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