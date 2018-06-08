Бог сожалеет о том, что создал человека?

Бог создал человека. Но видя, что вся его жизнь направлена на зло и это зло преумножается в гораздо большей прогрессии, чем сохраняется добро, не сожалел ли Господь о том, что создал человека?



Бог сожалеет о том, что создал человека?

О богоизбранном народе, Великом потопе и жертвенности рассказывает и отвечает на вопросы в эфире Pravda.ru настоятель Богоявленского кафедрального собора в Москве протоиерей Александр Агейкин.