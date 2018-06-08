Бог создал человека. Но видя, что вся его жизнь направлена на зло и это зло преумножается в гораздо большей прогрессии, чем сохраняется добро, не сожалел ли Господь о том, что создал человека?
О богоизбранном народе, Великом потопе и жертвенности рассказывает и отвечает на вопросы в эфире Pravda.ru настоятель Богоявленского кафедрального собора в Москве протоиерей Александр Агейкин.
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Открыть огонь, если возникнет опасность, пообещал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
Сколько убийств уже осуществили СБУ и ЦРУ на Украине? Как долго будет продолжаться там этот ужасный кровавый цирк? На эти и другие вопросы в авторской видеопрограмме "Необычная неделя" искали ответы главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной думы Евгений Федоров.