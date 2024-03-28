Ривьера и Швейцария Российской империи. Как русские отдыхали там при царях

В России всегда есть куда поехать отдохнуть и поправить здоровье

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Куда едут нынешние россияне, у которых есть валюта? Правильно. В Турцию, Египет или ещё куда-нибудь. Где подешевле, но есть море и относительная безопасность.

Фото: Openverse by Valeriya Galkina is licensed under CC BY-SA 4.0

С более "длинным" рублём летят в Таиланд или в другие страны Юго-Восточной Азии, цена на самолет при этом превышает нашу минимальную зарплату в десятки раз.

А что дома? Есть независимая Абхазия. По сути, дикий пляж. В Москве глядеть нечего. Уничтожили не только остатки русского духа с московских улиц, но даже зелень не пощадили. Сайдинг и бетон. Остались ещё жемчужины в русской провинции, но сколько это стоит, и что стоит за бодрыми рапортичками о количестве туристов — одному Богу известно. То ли это русские, которые ещё помнят, что земля Русская начиналась не только из Киева, но и из Владимира и Суздаля... То ли это мусульмане, которыми наводнили сегодня постсоветскую Россию.

Хотя российские природные оазисы, отмечали даже недруги по ту сторону границы, могли дать фору и Ницце, и другим курортам Средиземноморья. Чего стоят только Крым и Кавказ…

Швейцария в подметки не годится русскому Кавказу

В начале прошлого века в России вышла книга-отчет "Труды второго русского съезда деятелей по климатологии, гидрологии и бальнеологии в память Петра Великого". Замечу, именно царь Николай Второй заложил первые русские курорты. Понятно, что и съезд проходил на курорте кавказских Минеральных Вод.

Как отмечали уже тогда, жаль, что его уроки у нас быстро забыли. Поэтому и в советское время мы вновь тратили и время, и деньги на освоение уже известных давно мест отдыха. Сегодня за тридцать лет нам вбили в голову, что лучше Хургады места нет. Ан нет. Есть. Пройдёмся вместе с климатологами и гидрологами прошлого по местам отдыха Российской империи. По крайней мере, в годы СССР эти места также были массовыми местами отдыха граждан нашей страны.

Кавказ и Крым. Наши Швейцария и Ривьера. Причём Кавказ, отмечали наши ученые, намного лучше Швейцарии, но похуже Ривьеры.

И тогда же, авторы отчёта о курортных местах России, отмечали: "Вы недоверчиво улыбаетесь, мол, лучше Швейцарии. Но мы говорим о природе, о климате, а не о культурной обстановке". Насчет культуры уж все претензии к власть имущим.

Климат Кавказа богат разнообразием. Он, по остроумному определению профессора Александра Воейкова, "является полною гаммою, тогда как Альпийская область — это гамма без верхних и нижних регистров". Отметим, что Воейков считал, что окружающая среда влияет на физическое и психологическое здоровье человека. Он обосновал возможность использования Кисловодска, Красной Поляны и Боржоми в качестве курортов.

После начала Первой мировой войны и возвращения с фронта большого числа раненых, которых не могли вместить все имевшиеся курортные места, Воейков выступал за необходимость их поселения в сельской местности средней полосы России.

Конечно, Кавказ разный. В Ставрополье, в некоторых районах Закавказья весьма скудно с выпадением осадков. Зато Сочи, другие районы приморской Грузии (тогда еще Российской империи) купаются в обилии воды. Неслучайно в этих областях культивировали маслины, мандарины, гранаты, лавр, произрастали бамбук, приморские липа, сосна. А в районе Ленкорани в июле и августе вообще наблюдалась экваториальная температура и влажность. Соответственно богатой была и фауна.

Также отмечался благодатный климат дагестанского Гуниба. 80 процентов солнца и ясных дней. Зимы тёплые. Здешний климат излечивал больных малярией, чахоточных, малокровных. Особенно подчёркивали, что в этом регионе раненые и больные быстро восстанавливали свои силы.

И ледники могут стать курортной зоной

В Осетию приезжали на ледники граждане с больными лёгкими. Они купались в ледяной воде, пили кефир со льдом. Такие "курсовики" жили в пещерах семьями летом. Озонируемый здешний воздух привлекал сюда немало жителей из Центральной России.

Очевидцы писали: "Казалось бы, всегда пил эту голубую кристаллическую влагу, которая бесчисленными струями несется по желобкам и трещинам ледника".

Тогда особо отмечали несколько ледников - Цейский, Девдоракский и Караугомский. Даже непродолжительные пребывания в 3-4 недели больных с диагнозом дыхательных путей, ревматизмом и неврастенией у Цейского ледника, по словам доктора Александра Григорьева, давало благоприятные терапевтические результаты.

Уже тогда обращали внимание, что русской медицине следует обратить самое серьезное внимание на ледники, искать и изучать новые уютные для здоровья уголки в горах Кавказа. Определять места для устройства курортов, особенно зимних. Как писали наши предки, там мы найдём свои Мераны и Давосы.

Что уж говорить о Кисловодске? Когда-то Эльдорадо называли Черноморское побережье России. Нашей Ривьерой - Гагры, Сочи, Сухуми, Туапсе. В те времена, когда это была ещё Россия, и не было терроризма и криминала. Конечно, по разным климатическим показателям мы не дотягивали до Ниццы. Зима у нас давала о себе знать. Но это такая мелочь для русских!

А зная, что после воссоединения Крыма с Россией сюда рванулись скупать пусть даже 6 соток жители Центральной России и не только, Крым по-прежнему остаётся благодатным местом для отдыха и лечения.

Когда-то Туркмения входила в состав Российской империи и СССР. Есть там город Байрам-Али, который знаменит своим соседством с пустыней. Кстати, именно там снимали когда-то "Белое солнце пустыни". За год он получал 80 процентов солнца, жители Крыма около 60, жители Питера едва дотягивали до 40.

Вот и отмечали современники, что благодатными уголками Бог не обидел Россию, "но мы сами обижаем ее своей некультурностью, своей отсталостью от успехов счастливых и жадных западных соседей".