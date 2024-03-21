На "Роза Хутор" прошёл первый Фестиваль горных курортов Евразии — спорт, бизнес, единство и развитие

7:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

На российском горном курорте "Роза Хутор" с 13 по 17 марта 2024 года прошёл первый фестиваль горных курортов Евразии.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Участниками этого значимого делового и спортивного мероприятия стали более 150 представителей

Азербайджана,

Армении,

Белоруссии,

Казахстана,

Киргизии

и России.

Евразийский альянс горных курортов (ЕАГК) был создан летом 2023 года. У истоков объединения стояли

российская "Роза Хутор",

казахстанский "Шымбулак"

и узбекистанский "Амирсой".

А в ноябре прошлого года к ним присоединился курорт из Азербайджана "Шахдаг". Кроме того, о своём желании и готовности присоединиться к альянсу заявили представители горных курортов Армении и Белоруссии, они также приняли участие в работе Фестиваля горных курортов Евразии. Фестиваль, приуроченный к десятилетию сочинской Олимпиады 2014 года, стал первым крупным мероприятием нового альянса.

"Мы были рады возможности принять такое масштабное событие, — сказал гендиректор "Розы Хутор" Александр Белокобыльский. — Считаю, что именно такие мероприятия, сочетающие самые разные форматы общения, позволяют создавать правильную атмосферу для профессионального и дружеского диалога".

Кроме членов альянса и представителей курортной отрасли из других стран, гостями фестиваля стали также дипломаты, политики, депутаты Госдумы и региональных заксобраний, чиновники федерального уровня и представители региональных властей.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев подчеркнул:

"Любая кооперация выгодна, любое взаимодействие — это обмен опытом, который приводит к повышению качества. На примере "Роза Хутор" могу сказать: здесь есть много чему поучиться".

В связи с тем, что большинство горных курортов Евразии находятся на территориях национальных парков, весьма полезной была первая деловая дискуссия фестиваля на актуальную тему "Устойчивого развития туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ)". Российские представители поделились с коллегами из других стран своим опытом и проблемами реформирования законодательства в сфере туризма на ООПТ и рассказали об организации партнёрства и диалоге с экологической общественностью.

Ирина Маканова, представитель минприроды, в интервью Pravda.Ru рассказала о том, сколько в России ООПТ и прочих ценностей и что сохранение экологии и развитие туризма — это совместимые вещи.

Глава комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы Совета Федерации РФ Сангаджи Тарбаев уверен, что туризму важно дать возможность развиваться без ущерба для экологии и природы, но нельзя оставлять бизнес один на один с этими проблемами, без привлечения частного капитала развитие туризма в России невозможно:

"Мы должны идти в сторону легализации и демократизации процессов, связанных со строительством на ООПТ, но не огульно, а рука об руку с экспертами по экологии. Наша задача — дать россиянам увидеть страну, а бизнесу — возможность создать для этого соответствующую инфраструктуру".

В то же время инвесторы абсолютно уверены в том, что для успешной реализации подобных масштабных проектов необходимо участие государства и привлечение федерального и региональных бюджетов. Частный бизнес может быть инициатором, но он не может быть единственным исполнителем.

Сергей Бачин, инвестор, генеральный директор "Васта дискавери", утверждает:

"Без поддержки, без совместной работы с государством здесь ничего невозможно построить. Как только мы заходим на особо охраняемую территорию, как правило, она не развита, как правило, там нет дорог, не решены вопросы с электричеством, с газом, с канализацией… Если всё это навешивать на инвесторов, то всё это станет непросто, этот проект станет не живым".

Также в рамках деловой программы прошли встречи руководителей курортов, представителей инструкторских и спасательных служб. Эксперты делились своими национальными особенностями, способами повышения безопасности и подходами к строительству. Например, была затронута тема перегруженности локаций, и гендиректор "Роза Хутор" Александр Белокобыльский отметил проект "Турьев Хутор", курорт, который в будущем появится в горах Сочи, что позволит сделать отдых здесь ещё более комфортным.

На фестивале прошло множество важных дискуссий и бизнес-встреч, по итогам которых, без сомнения, будут предприняты важные стратегические и тактические шаги. При этом организаторам удалось создать и атмосферу праздника, было много неформального общения участников. Команды горных курортов Евразии были рады не только обменяться профессиональными, но и гастрономическими навыками. В рамках фестиваля прошёл вечер национальных кухонь и коллеги смогли за одним столом попробовать разные блюда: от узбекского плова, самсы до армянских сухофруктов или российской ухи.

На Аллее флагов в Горной Олимпийской деревне прошла красочная церемония открытия, а на трассе "Мужской Олимпийский спуск" (1600 метров) инструкторы команд горных курортов Евразии организовали показательные спуски.

В рамках деловой программы также прошёл круглый стол на тему "Совместное развитие горного туризма в странах Евразии". Представители высшего менеджмента курортов обсудили основные пути сотрудничества и проблемы взаимодействия.

"Мы обсудили, как можно объединить усилия и развивать туризм каждой страны и нашу общую концепцию. Я уверен, что на протяжении года мы будем пробовать много новых гипотез, предложенных коллегами, и смотреть, как они работают", — рассказал Ринат Абдрахманов, генеральный директор казахстанского горного курорта "Шымбулак".

Альянс горных курортов призван консолидировать специалистов горнолыжной индустрии стран Евразии, дать возможность профессионального общения и продвижения лучших практик и брендов горных курортов. Члены альянса популяризируют всесезонный горный туризм и активный образ жизни. Многое значит и обмен необходимой информацией и передовым опытом, повышение профессиональной квалификации работников горных комплексов, разработка общих подходов к стандартам безопасности. В планах ЕАГК стоит создание межгосударственного туристического маршрута, единые скипасы, которые можно будет использовать на всех курортах альянса, и это очень привлекательно для туристов.

На фестивале прошли не только круглые столы, интерактивные лекции, тематические мастер-классы, но и презентации курортов.

Горный туризм является одним из самых активно развивающихся на пространстве Евразии. Появляются новые курорты. Будет расширяться и альянс. Так, в рамках фестиваля был подписан меморандум о вступлении в альянс ещё одного участника — казахстанского горного курорта "Ой-Карагай". Прошедший впервые на "Роза Хутор" фестиваль горных курортов Евразии, станет традиционным. В следующем году его примет Азербайджан — курорт "Шахдаг".