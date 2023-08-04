Исследование показало, где дешевле забронировать гостиничный номер летом

7:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ищете недорогой, но приятный летний отдых за границей? Не смотрите дальше! OneTwoTrip составил список недорогих трехзвездочных отелей в привлекательных местах, как за рубежом, так и в России, где вы можете забронировать номер менее чем за 2000 рублей за ночь. Независимо от того, предпочитаете ли вы песчаные пляжи или оживленные городские пейзажи, эти направления вам подойдут.

Фото: Fotodom.ru/DP

Недорогие варианты зарубежом

1. Шарм-эль-Шейх: райский уголок, удобный для проживания

Для восхитительного отдыха в экзотическом месте рассмотрите Шарм-эль-Шейх, Египет. Город предлагает широкий выбор трехзвездочных отелей, стоимость которых начинается всего от 1600 рублей за ночь.

2. Пхукет: солнце, песок и экономия

Еще одним невероятным вариантом является Пхукет, Таиланд, где вы можете найти трехзвездочные отели по цене от 1800 рублей за ночь. Пхукет славится своими живописными пляжами, пышной зеленью и оживленными рынками.

3. Тбилиси: исследуйте грузинское очарование

Откройте для себя культурную жемчужину Тбилиси и Грузию в целом с её разнообразной историей и прекрасными пейзажами. Остановитесь в комфортабельном трехзвездочном отеле примерно за 2000 рублей за ночь. Тбилиси предлагает уникальное сочетание традиционной архитектуры и современных достопримечательностей.

4. Хургада: доступное развлечение в Египте

На побережье Красного моря вас ждет египетская Хургада с её нетронутыми пляжами и увлекательной морской флорой и фауной. Насладитесь проживанием в трехзвездочном отеле всего за 2100 рублей за ночь.

5. Санья: безмятежный тропический отдых

Для спокойного тропического отдыха рассмотрите Санью в Китае. Вы можете забронировать номер в трёхзвездочном отеле примерно за 2700 рублей за ночь.

6. Анкара: познакомьтесь с турецким гостеприимством

Окунитесь в турецкую культуру и историю в столице Турции Анкаре. Стоимость проживания в трёхзвездочном отеле начинается примерно с 2800 рублей за ночь. Откройте для себя древние руины, оживлённые рынки и тепло турецкого гостеприимства в этом очаровательном городе.

7. Батуми: красота побережья Грузии

Батуми, потрясающий черноморский порт Грузии, предлагает трёхзвездочные отели примерно за 2900 рублей за ночь. Благодаря своей современной архитектуре, прекрасному ботаническому саду и оживленному пляжу, в Батуми найдется что-то для каждого.

8. Дубай: роскошь в пределах досягаемости

Если вы ищете роскошь с ограниченным бюджетом, то Дубай в ОАЭ может стать вашим ответом. Несмотря на то, что Дубай известен своей роскошью, вы всё равно можете найти трехзвездочные отели стоимостью минимум от 3000 рублей за ночь.

9. Ереван: история и культура в сочетании

Столица Армении, Ереван, представляет собой сочетание истории и культуры. Насладитесь проживанием в трехзвездочном отеле примерно за 3100 рублей за ночь.

10. Нур-Султан (Астана): современное чудо Казахстана

Откройте для себя футуристический город, столицу Казахстана Астану (теперь уже бывший Нур-Султан) с его интригующей архитектурой и культурными достопримечательностями. Остановитесь в трёхзвездочном отеле примерно за 3400 рублей за ночь и познакомьтесь с современной стороной Центральной Азии.

Недорогие варианты в пределах России

Если международные поездки не входят в ваши планы, вы все равно можете найти несколько привлекательных бюджетных вариантов внутри России:

1. Барнаул: окунитесь в сибирскую красоту

В Барнауле вы можете забронировать номер в трёхзвездочном отеле всего за 1400 рублей за ночь. Окунитесь в сибирское очарование, исследуйте природные заповедники и полюбуйтесь захватывающими дух пейзажами.

2. Краснодар: южные изыски

Насладитесь южным гостеприимством Краснодара, Россия, в трехзвездочных отелях стоимостью от 1500 рублей за ночь. Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур, кулинарными изысками и бурной уличной жизнью.

3. Санкт-Петербург: культурная столица России

В Санкт-Петербурге, культурном центре России, вы можете найти трехзвездочные отели примерно за 1600 рублей за ночь. Погрузитесь в богатую историю, посетите музеи мирового класса и станьте свидетелем величия города.

4. Кисловодск: безмятежность на Кавказе

Расположенный в горах Кавказа Кисловодск, Россия, предлагает трехзвездочные номера примерно за 1700 рублей за ночь. Ощутите целебные свойства местных минеральных источников и насладитесь спокойными горными пейзажами.

5. Москва: оживлённый мегаполис с ограниченным бюджетом

Исследуйте оживленную столицу России, Москву, не выходя из банка. Стоимость проживания в трёхзвездочных отелях начинается примерно от 1800 рублей за ночь. Посетите знаковые достопримечательности, окунитесь в русскую историю и насладитесь разнообразной кулинарией.

6. Екатеринбург: где Азия встречается с Европой

Екатеринбург, Россия, демонстрирует уникальное сочетание азиатских и европейских влияний. Остановитесь в трехзвездочном отеле примерно за 2100 рублей за ночь и познакомьтесь с его историческими достопримечательностями и культурными предложениями.

7. Пятигорск: лечебное уединение на Северном Кавказе

Восстановите силы в северокавказском курортном городе Пятигорске в трёхзвездочных номерах стоимостью от 2300 рублей за ночь. Насладитесь живописными пейзажами и лечебными минеральными источниками.

8. Анапа: отдых на Солнечном берегу

Анапа на побережье Чёрного моря предлагает трехзвездочные отели примерно за 2600 рублей за ночь. Насладитесь солнцем и морем, исследуйте древние руины и насладитесь семейными достопримечательностями.

9. Мурманск: арктическое приключение

За необычным приключением отправляйтесь в Мурманск, известный своими арктическими пейзажами и северным сиянием. Забронируйте номер в трёхзвездочном отеле примерно за 2700 рублей за ночь.

10. Минеральные воды: ворота на Кавказ

Исследуйте чудеса природы Кавказских гор из Минеральных Вод. Стоимость проживания в трехзвездочном отеле начинается примерно с 2800 рублей за ночь.

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