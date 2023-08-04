Ищете недорогой, но приятный летний отдых за границей? Не смотрите дальше! OneTwoTrip составил список недорогих трехзвездочных отелей в привлекательных местах, как за рубежом, так и в России, где вы можете забронировать номер менее чем за 2000 рублей за ночь. Независимо от того, предпочитаете ли вы песчаные пляжи или оживленные городские пейзажи, эти направления вам подойдут.
Для восхитительного отдыха в экзотическом месте рассмотрите Шарм-эль-Шейх, Египет. Город предлагает широкий выбор трехзвездочных отелей, стоимость которых начинается всего от 1600 рублей за ночь.
Еще одним невероятным вариантом является Пхукет, Таиланд, где вы можете найти трехзвездочные отели по цене от 1800 рублей за ночь. Пхукет славится своими живописными пляжами, пышной зеленью и оживленными рынками.
Откройте для себя культурную жемчужину Тбилиси и Грузию в целом с её разнообразной историей и прекрасными пейзажами. Остановитесь в комфортабельном трехзвездочном отеле примерно за 2000 рублей за ночь. Тбилиси предлагает уникальное сочетание традиционной архитектуры и современных достопримечательностей.
На побережье Красного моря вас ждет египетская Хургада с её нетронутыми пляжами и увлекательной морской флорой и фауной. Насладитесь проживанием в трехзвездочном отеле всего за 2100 рублей за ночь.
Для спокойного тропического отдыха рассмотрите Санью в Китае. Вы можете забронировать номер в трёхзвездочном отеле примерно за 2700 рублей за ночь.
Окунитесь в турецкую культуру и историю в столице Турции Анкаре. Стоимость проживания в трёхзвездочном отеле начинается примерно с 2800 рублей за ночь. Откройте для себя древние руины, оживлённые рынки и тепло турецкого гостеприимства в этом очаровательном городе.
Батуми, потрясающий черноморский порт Грузии, предлагает трёхзвездочные отели примерно за 2900 рублей за ночь. Благодаря своей современной архитектуре, прекрасному ботаническому саду и оживленному пляжу, в Батуми найдется что-то для каждого.
Если вы ищете роскошь с ограниченным бюджетом, то Дубай в ОАЭ может стать вашим ответом. Несмотря на то, что Дубай известен своей роскошью, вы всё равно можете найти трехзвездочные отели стоимостью минимум от 3000 рублей за ночь.
Столица Армении, Ереван, представляет собой сочетание истории и культуры. Насладитесь проживанием в трехзвездочном отеле примерно за 3100 рублей за ночь.
Откройте для себя футуристический город, столицу Казахстана Астану (теперь уже бывший Нур-Султан) с его интригующей архитектурой и культурными достопримечательностями. Остановитесь в трёхзвездочном отеле примерно за 3400 рублей за ночь и познакомьтесь с современной стороной Центральной Азии.
Если международные поездки не входят в ваши планы, вы все равно можете найти несколько привлекательных бюджетных вариантов внутри России:
В Барнауле вы можете забронировать номер в трёхзвездочном отеле всего за 1400 рублей за ночь. Окунитесь в сибирское очарование, исследуйте природные заповедники и полюбуйтесь захватывающими дух пейзажами.
Насладитесь южным гостеприимством Краснодара, Россия, в трехзвездочных отелях стоимостью от 1500 рублей за ночь. Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур, кулинарными изысками и бурной уличной жизнью.
В Санкт-Петербурге, культурном центре России, вы можете найти трехзвездочные отели примерно за 1600 рублей за ночь. Погрузитесь в богатую историю, посетите музеи мирового класса и станьте свидетелем величия города.
Расположенный в горах Кавказа Кисловодск, Россия, предлагает трехзвездочные номера примерно за 1700 рублей за ночь. Ощутите целебные свойства местных минеральных источников и насладитесь спокойными горными пейзажами.
Исследуйте оживленную столицу России, Москву, не выходя из банка. Стоимость проживания в трёхзвездочных отелях начинается примерно от 1800 рублей за ночь. Посетите знаковые достопримечательности, окунитесь в русскую историю и насладитесь разнообразной кулинарией.
Екатеринбург, Россия, демонстрирует уникальное сочетание азиатских и европейских влияний. Остановитесь в трехзвездочном отеле примерно за 2100 рублей за ночь и познакомьтесь с его историческими достопримечательностями и культурными предложениями.
Восстановите силы в северокавказском курортном городе Пятигорске в трёхзвездочных номерах стоимостью от 2300 рублей за ночь. Насладитесь живописными пейзажами и лечебными минеральными источниками.
Анапа на побережье Чёрного моря предлагает трехзвездочные отели примерно за 2600 рублей за ночь. Насладитесь солнцем и морем, исследуйте древние руины и насладитесь семейными достопримечательностями.
За необычным приключением отправляйтесь в Мурманск, известный своими арктическими пейзажами и северным сиянием. Забронируйте номер в трёхзвездочном отеле примерно за 2700 рублей за ночь.
Исследуйте чудеса природы Кавказских гор из Минеральных Вод. Стоимость проживания в трехзвездочном отеле начинается примерно с 2800 рублей за ночь.
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