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Джалиль Вахитов

Самые интересные места Уфы: от соборной мечети до дома куницы

2:50
Туризм

Уфа является одним из самых посещаемых городов России среди туристов, здесь насчитывается огромное количество живописных мест и множество достопримечательностей.

Самые интересные места Уфы: от соборной мечети до дома куницы
Фото: Администрация Уфа https://ufacity.info/press/news/467238.html

Памятник Салавату Юлаеву

Памятник Салавату Юлаеву — визитная карточка города. Установленный в 1967 году, этот памятник посвящен герою республики Башкортостан. Скульптура представляет собой образ Салавата Юлаева, сидящего на коне. Высота самого памятника достигает 10 метров, а его вес составляет 40 тонн. Конная статуя является самой большой в России и Европе.

Дом куницы

Дом куницы — официальный символ города. Композиция представлена в виде небольшого дерева, где сидят две бронзовые куницы: одна выглядывает из домика, а другая бегает по ветке. Скульптура была установлена в память о знаменитой легенде, а также куницы считаются символом семейного благополучия.

Рождество-Богородицкий храм

Рождество-Богородицкий храм — действующий православный храм. Внешний облик храма впечатляет: стены окрашены в небесно-голубой цвет, белые карнизы и золотые купола придают церкви особый вид. Храм имеет масштабные размеры, одновременно в нем могут находиться несколько тысяч человек. Туристы могут посетить церковь в любой день и приложиться к святым мощам.

Ляля-тюльпан

Ляля-тюльпан — соборная мечеть. Медресе представлено в виде трёхэтажного каменного здания, увенчанного двумя восьмигранными минаретами, которые символизируют бутоны тюльпана. Минареты установлены у главного входа, а высота одного минарета составляет 53 метра. Это сооружение видно с любой точки города. Внутреннее убранство мечети завораживает: стены украшены витражами и орнаментами, представляющими собой райские цветы.

Фонтан "Семь Девушек"

Фонтан "Семь Девушек" — скульптурная композиция, состоящая из образа семи девушек в национальных костюмах. Фонтан был установлен в память о легенде, где сестры спрыгнули в воду, чтобы не попасться в руки пленным врагам. Каждый день в фонтане включается световая иллюминация и спокойная музыка. Если подойти поближе, кажется, что девушки медленно танцуют прямо на воде. Высота каждой девушки около 2 метров, а ширина чаши фонтана составляет 18 метров.

В Уфе находится множество туристических объектов. Вышеперечисленные достопримечательности являются самыми популярными и посещаемыми среди жителей и гостей города.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы уфа туризм россия путешествия башкортостан
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