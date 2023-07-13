Авачинская губа: полноценный дайвинг на Камчатке

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Период с мая и по октябрь на Камчатке — самый сезон для любителей дайвинга. Тихоокеанское побережье полуострова, с одной из самых красивых бухт в мире — Авачинской губой — является весьма популярным местом для этого увлекательного занятия.

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Надводные красоты полуострова Камчатка

Бухта, врезающаяся вглубь суши на 20 километров, представляет собой замкнутый округлый залив. Узкий трёхкилометровый пролив соединяет его с Тихим океаном. Побережье бухты извилисто и изрезано бухточками. Наиболее удобными местами для дайвинга считаются: Большая Лагерная, Средняя Лагерная, Безымянная, Тихая и бухта Станицкого. Рельеф берега — горный и образовался в результате вулканической деятельности.

Очарование подводного мира Авачинской губы

Глубина при входе в бухту составляет от 6 до 14 метров, а максимальная глубина достигает 28 метров. Средняя температура воды на поверхности колеблется от 10 до 15 градусов по Цельсию. На глубинах до 10 метров температура не поднимается выше 8 градусов, а при глубине 20 метров не превышает 6 градусов. Прозрачность воды зависит от времени года и глубины. Летом при входе в бухту видимость в воде достигает 15 метров. Ниже термоклина (это слой скачка температуры) видимость составляет около 10 метров.

Удивительное разнообразие подводной флоры и фауны

Мелководье Авачинской губы представляет собой каменные россыпи со скальными обломками и каменистые плиты. В этом уникальном экосистеме преобладает морской еж. Среди других животных, можно встретить актинии, губки и асцидии. Иногда здесь образуются довольно крупные скопления морских звёзд.

На глубинах до 12 метров грунт обычно твёрдый, а ниже находится мощный слой алевритовых серо-зелёных донных осадков. На твёрдом субстрате растут бурые водоросли, или келпы. Коралловые водоросли не опускаются ниже 10 метров. Также можно наблюдать мидиевые банки (скопления мидий) на пресноводных участках.

Во время дайвинга в Авачинской губе вы сможете встретить удивительных морских обитателей. Любопытные нерпы, живущие в бухтах, могут подпустить вас близко к себе. В губе также водится молодь тихоокеанских лососей, а постоянными обитателями являются 32 вида рыб. Затонувшие суда лежат на глубинах от 5 до 20 метров, и исследование их считается довольно безопасным.

Не только дайвинг, но и подводная охота

На Камчатке можно не только заниматься дайвингом, но и увлекательной подводной охотой. Бухта Авачинская и её окрестности, такие как бухты Жировая и Вилючинская, а также остров Старичков, являются самыми интересными местами для аква-приключений. Вы сможете окунуться на глубину до 40 метров при видимости до 15 метров и насладиться удивительным разнообразием подводной флоры и фауны. Кроме того, сделаете незабываемые фотографии, запечатлевая красоту этого удивительного мира.

Авачинская губа на полуострове Камчатка — это идеальное место для дайвинга и исследования подводного мира. Разнообразие подводных ландшафтов, обитателей и природных красот делают эту местность поистине неповторимой.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете своё погружение в этот увлекательный мир, Авачинская губа обещает незабываемые ощущения. Здесь вы сможете насладиться великолепием подводной флоры и фауны, исследовать потайные уголки бухты и встретиться с удивительными морскими обитателями.

Авачинская бухта - остров Старичков - бухта Русская | Экскурсия с Kamchatkaland