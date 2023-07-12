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Джалиль Вахитов

Великий Новгород: эхо викингов, Древней Руси и "Братьев Карамазовых"

4:17
Туризм

Многочисленные достопримечательности Великого Новгорода свидетельствуют о его богатой истории и оставляют незабываемые впечатления у посетителей. Прогуливаясь по улочкам города, можно обнаружить множество интересных мест, которые рассказывают удивительные истории. 

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Новгородский кремль

Одной из главных достопримечательностей Великого Новгорода является Новгородский кремль — историческая крепость, которая неизменно входит во все туристические маршруты. Вы сможете оценить его величие, увидев массивные стены и древние башни.

Внутри кремля находятся также старинные сооружения, такие как Софийский собор, построенный в XI веке, и Владычная (Грановитая) палата, возведённая в XV веке. На территории кремля расположен музей, где можно увидеть древнюю славянскую книгу — Псалтирь XI века.

 

 

Софийский собор заслуживает особого внимания. Это самый древний храм на территории России. Его строительство началось в 1045 году и было завершено всего через 5 лет. Собор привлекает внимание великолепной архитектурой. Для строительства собора использовались различные материалы, включая камень, известняк, ракушечник и тонкий обожжённый кирпич. Внутри сохранились фрагменты росписи, которые датируются XII веком.

В настоящее время Софийский собор является действующим храмом, его можно посетить с 9 утра до 8 вечера.

Церковь Спаса Преображения

 

Церковь Спаса Преображения была построена в 1374 году жителями Ильиной улицы. В росписи церкви принимал участие знаменитый художник Феофан Грек. Здесь сохранились его уникальные фрески, которые привлекают туристов со всего мира. Церковь Спаса Преображения является единственным местом, где можно увидеть работы этого мастера. В настоящее время функционирует как музей.

Археологический Троицкий раскоп

Археологический Троицкий раскоп — это место, которое предоставляет уникальную возможность познакомиться с историей города на примере оригинальных археологических находок. Туристы, находясь на специальной площадке, могут видеть, как жили люди в X веке.

Для путешественников, которым мало впечатлений внутри города, существуют уникальные маршруты, выходящие за его пределы.

Рюриково городище

 

Рюриково городище — укреплённое поселение эпохи викингов, место, где находилась резиденция князя Рюрика, основателя одноимённой династии. Археологические раскопки, проводившиеся на этой территории, подтвердили его значение как "Старого города" по отношению к более позднему Новгороду. До правления Ивана Грозного здесь была княжеская резиденция, где жил в том числе и Александр Невский, один из величайших правителей Древней Руси. Главным свидетельством исторического прошлого городища являются руины Благовещенского собора, построенного в 1103 году Мстиславом Великим.

До городища можно добраться как на автомобиле, так и на рейсовом автобусе.

Коростынь и Старая Русса

 

Путешествие в Великий Новгород можно объединить с посещением Коростыни и Старой Руссы, которые также являются богатыми на исторические достопримечательности.

В старинном русском селе Коростынь вы сможете увидеть Путевой дворец Александра I, который открыт для посещения. Также здесь находится уникальный обрыв — Ильменский глинт, природный памятник, который поражает своей красотой.

Старая Русса — это небольшой городок, где жил и творил великий русский писатель Ф. М. Достоевский. Здесь вы сможете посетить музей романа "Братья Карамазовы" и дом-музей писателя, а также осмотреть старинные церкви и храмы.

Путешествие по Великому Новгороду и его окрестностям оставит неизгладимые впечатления и подарит чувство сопричастности великим историческим событиям.

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. Что посмотреть за 1 день? Обзор достопримечательностей
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы россия туризм великий новгород александр невский
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