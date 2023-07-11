Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джалиль Вахитов

Самые красивые места для автомобильных путешествий по России

2:32
Туризм

Путешествуя на автомобиле, вы сможете сполна насладиться красотой природы и погрузиться в уникальную атмосферу каждого места, которых в России — великое множество.

Фото:  

Северный Кавказ

Северный Кавказ — это место, которое восхищает многих людей своей невероятной красотой природы и насыщено историческими и культурными достопримечательностями. Это многообразие городов и посёлков, где живут разные народы, со своими традициями и культурой. Можно заехать и в Грузию — главное, заранее забронировать гостиницу на ночь.

Горный Алтай

 

Пейзажи Горного Алтая поражают своим разнообразием. Непроходимая тайга, просторные степи и величественные заснеженные горы. А ещё — невероятно вкусная местная кухня. Кроме того, эти места богаты археологическими памятниками. Горный Алтай — настоящее сокровище России.

Крым

На полуострове — множество достопримечательностей и завораживающих мест. Прекрасный климат, тёплое море, оборудованные пляжи. Можно отправиться на экскурсию или отдохнуть на природе, разбив палатку. Можно остановиться в отеле, санатории или частном гостевом доме на один или несколько дней, проехать по всему побережью. В Крыму — множество кафе и ресторанов с разнообразным меню и на любой кошелёк, а также развлечения для всех возрастов — начиная от музеев и заканчивая детскими парками аттракционов.

Краснодарский край

 

Побережье Чёрного моря в Краснодарском крае является самым популярным местом для отдыха в России. Если у вас есть собственное авто, то это отличное место, чтобы приехать сюда. Здесь вы найдёте множество прекрасных мест, где можно отдохнуть, развлечься и получить новые впечатления. Краснодарский край также известен своими курортами, и у вас будет множество вариантов для выбора.

Озеро Байкал

Байкал — это настоящая Жемчужина Сибири, уникальное место, которое обязательно стоит посетить. Вы сможете увидеть легендарное озеро воочию, побывать в заповедниках и насладиться красотой местной природы. Отправляясь на отдых, не забудьте заранее спланировать свой маршрут и выбрать подходящие места для проживания.

Автомобильные путешествия — прекрасный способ познакомиться с Родиной поближе, а также получить незабываемые впечатления и провести отпуск с пользой.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Привет, Пап! Автомобильное путешествие через всю Россию в одиночку.
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы крым алтай байкал туризм россия путешествия
Новости
Боевики ВСУ жёстко уничтожены при попытке атаки левого фланга Запорожского фронта
Врач Корягина предупредила, что вода в пластиковой бутылке становится ядом на жаре
Росатом помогает побеждать онкологию
Axios: секретная служба проинформирует конгресс США о найденном в Белом доме кокаине
Учёные из СГУ нашли способ сделать химиотерапию рака более доступной для россиян
Эксперт назвал шесть категорий людей, для которых жара несёт смертельную опасность
ГУР Украины взяло на себя ответственность за убийство капитана 2 ранга в Краснодаре
Учёный Чумаков назвал возможным лечение рака с помощью коронавируса
Избитого сотрудниками ЧОП дрессировщика Корчагина врачи не смогли вывести из комы
SD: cуперкомпьютер предсказал Земле климатическую катастрофу в 4000 сценариях
Популярное

Президент РФ Владимир Путин изящно разрулил непростую ситуацию с ЧВК "Вагнер".

Киеву нанесён удар перед саммитом НАТО: Путин оставил ЧВК "Вагнер" в СВО
Андрей Данилко обвинил продюсера Максима Фадеева в заговоре
К Фадееву всё вернулось бумерангом: Данилко обвинил продюсера в заговоре
Избегание нескольких продуктов поможет убрать опасные наслоения на сосудах — врач-кардиолог Погосова
Самые дешёвые российские курорты этим летом назвал эксперт
Военная форма — наследница гражданской одежды Сергей Лебедев Киеву нанесён удар перед саммитом НАТО: Путин оставил ЧВК "Вагнер" в СВО Любовь Степушова Швейцарские учёные: активное потребление белка может предотвращать депрессию Анастасия Жукова
Конец вековой эпохи: в США приоткрыли тайну самой смертоносной программы
Джонни Депп осенью приедет в Россию
Максим Фадеев пригрозил Наргиз судами
Максим Фадеев пригрозил Наргиз судами
Последние материалы
Американский "самолёт Судного дня" приземлился в Вильнюсе перед началом саммита НАТО
Продюсер Максим Фадеев дал определение Наргиз на фоне краж его песен
Боевики ВСУ жёстко уничтожены при попытке атаки левого фланга Запорожского фронта
Самые красивые места для автомобильных путешествий по России
Врач Корягина предупредила, что вода в пластиковой бутылке становится ядом на жаре
Росатом помогает побеждать онкологию
Axios: секретная служба проинформирует конгресс США о найденном в Белом доме кокаине
Безопасна ли обработанная древесина для использования садоводами
Учёные из СГУ нашли способ сделать химиотерапию рака более доступной для россиян
Эксперт назвал шесть категорий людей, для которых жара несёт смертельную опасность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников