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Джалиль Вахитов

Пять легендарных мостов Санкт-Петербурга, которые нужно увидеть

2:37
Туризм

Говорят, Пётр I мечтал о том, чтобы горожане на островах Невы пересекали реку на лодках. Однако жители Санкт-Петербурга не разделяли его мнения, предпочитая удобство мостов. С течением времени в городе появилось множество переправ, и каждая из них имеет свою уникальную историю.

Фото:  

Дворцовый мост

Этот мост переименовывался лишь единожды — в 1917 году. Тогда достопримечательность еще называли "Республиканским". Но было принято решение переименовать мост в честь близлежащей набережной. Первоначально Дворцовый мост был разводным, но временным. В настоящее время он реконструирован и продолжает совершенствоваться.

Большой Обуховский мост

 

Это одно из наиболее высоких городских сооружений и одна из самых длинных переправ в Санкт-Петербурге. Открытие этого легендарного трехкилометрового моста состоялось в 2014 году. Достопримечательность была названа именно так самими горожанами. Мост примечателен 126-метровыми пилонами. Интересным фактом является то, что у моста есть даже собственный музей.

Аничков мост

Аничков мост считается одним из основных городских символов, а также ровесником Невского Проспекта. История этой магистрали напрямую связана с историей Санкт-Петербурга. Достопримечательность проходит через реку Фонтанку. Строительством моста под руководством Михаила Аничкова занимался адмиралтейский "рабочий батальон". Переправа и была названа в честь этого инженера-подполковника.

Львиный мост

 

Характерной особенностью этого моста являются архитектурные скульптуры в виде охранников-львов, которые соединяют Казанский и Спасский острова. История Львиного моста началась ещё в далёком 1825 году. Тогда, в 1938 году, в Берлине появилась мини-копия этого моста, которой непрестанно восхищаются гости города.

Банковский мост

Еще одним символом Санкт-Петербурга является Банковский мост. Достопримечательность воспевается поэтами, а также вдохновляет начинающих художников. Грифоны с могучими позолоченными крыльями украшают мост, делая его настоящим произведением современного искусства.

Будете в Санкт-Петербурге — обязательно посетите эти потрясающие переправы и сделайте памятные фотографии!

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ВСЕ МОСТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | ALL BRIDGES OF SAINT-PETERSBURG | 4К
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы туризм россия путешествия санкт-петербург
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