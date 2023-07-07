Яркий семейный отдых в Азербайджане: дешевле, чем в Турции и Египте

3:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Азербайджан является идеальным направлением для семейного путешествия в восточном стиле. Эта удивительная страна предлагает возможность насладиться морским отдыхом и провести время по доступным ценам. Путешествие по Азербайджану обещает незабываемый опыт и массу впечатлений.

Фото: https://kartinkin.net/pics/23076-baku-stolica-azerbajdzhana.html

Достопримечательности Баку

Прибыв в Баку, первым делом стоит отправиться в Старый город. Здесь вас поразят извилистые улочки, яркие краски и разнообразие местных товаров. Вы сможете увидеть многочисленные тканые ковры, посуду с уникальными орнаментами и яркие платки на прилавках активных торговцев. В Старом городе также можно найти улочку, известную по фильму "Бриллиантовая рука", и даже посетить кафе с культовым названием "Чёрт побери!". В Девичьей башне, расположенной в Старом городе, находятся смотровая площадка и музей.

Нагорный парк в Баку предлагает прекрасные виды на всю столицу. Вы можете подняться на него с помощью фуникулера и насладиться панорамным видом на Баку.

Центр Гейдара Алиева — это здание причудливой архитектуры, не имеющее прямых углов ни снаружи, ни внутри. Внутри здания расположены офисы, кафе и музеи, где вы сможете увидеть макеты зданий, машин и видеоряд, рассказывающий об истории страны.

Посещение Зелёного рынка, куда рекомендуется прогуляться пешком, также обязательно. Здесь вы сможете найти сезонные фрукты и овощи, азербайджанский чай и традиционные сладости. Эти продукты можно использовать для сиюминутного употребления или в качестве сувениров для родных и близких.

Азербайджанский Музей Ковра расскажет вам не только о техниках плетения ковров, но и об истории самой страны. Рекомендуется воспользоваться услугами гида, чтобы лучше понять смысл узоров и орнаментов на коврах.

Природные достопримечательности и пляжи

В посёлке Гобустан, всего в 60 километрах от Баку, находится Национальный парк Гобустан, включенный в список наследия ЮНЕСКО. Здесь вы сможете увидеть древние петроглифы и свидетельства о древних поселениях людей. Рядом с парком находятся грязевые вулканы. Рекомендуется воспользоваться услугами экскурсовода, чтобы правильно прочитать петроглифы и узнать больше об истории первобытных племен, населявших эту территорию.

В посёлке Билгово расположен отличный пляж для семейного отдыха. Он имеет плавную береговую линию и абсолютно бесплатный вход. В посёлке Шихово находится пляж "Айсберг", где есть аквапарк. Вход на этот пляж осуществляется за небольшую плату.

Восточный город Шеки

Шеки — это восточный город с богатой историей. Посещение его обязательно во время поездки в Азербайджан. Здесь вы сможете увидеть Дворец Шекинских ханов, исторический архитектурный памятник и место, где останавливались торговцы, путешествующие по Великому шёлковому пути. Город окружён лесом, что делает его прекрасным местом для прогулок и экскурсий на свежем воздухе.

Гостеприимство и восточная кухня Азербайджана

Азербайджан славится своим гостеприимством и уважением к многовековым традициям. Здесь вы сможете насладиться сытной и вкусной едой, а также попробовать замечательные сладости, особенно пахлаву. Восточная атмосфера добавит уникальный шарм вашему путешествию и оставит приятные впечатления на долгое время.

Азербайджан | Стоит ли ехать в 2023? Места, Еда, Цены, Люди