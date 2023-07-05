Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джалиль Вахитов

Бюджетный отдых в Европе: недорогие страны для путешествий

4:27
Туризм

Большинство заядлых путешественников рано или поздно приходят к желанию посетить страны Европы, чтобы приобщиться к сокровищам мировой культуры, живописным природным ландшафтам и уникальным традициям. Однако многих пугает высокая стоимость европейских поездок, которая прочно закрепилась в сознании российских туристов. Существует ли возможность познать Европу, не нанеся непоправимого ущерба своему бюджету?

Бюджетный отдых в Европе: недорогие страны для путешествий
Фото: pix-feed.com

С каких стран начать?

Прежде всего, при выборе бюджетного европейского отдыха следует обратить внимание на страны Восточной Европы. Во-первых, уровень жизни в этих государствах традиционно ниже, чем в наиболее развитых странах Евросоюза, а это значит, что цены в магазинах не такие высокие. Во-вторых, многие восточноевропейские государства позволяют совместить пляжный отдых с исследованием памятников культуры и искусства.

Советуем присмотреться к следующим местам на карте

Албания

Эта страна, пока еще не пользующаяся высоким спросом среди туристов, обладает такими очевидными достоинствами, как выход к Адриатическому и Ионическому морям, чудесный средиземноморский климат и наличие прибрежных курортов, не уступающих по уровню сервиса популярным туристическим местам. Кроме того, страна богата памятниками архитектуры, внесёнными в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Черногория

Ещё одна жемчужина Балкан, позволяющая насладиться прекрасным климатом и чистейшими водами Адриатического моря по цене, доступной многим бюджетным туристам. Развитая инфраструктура, великолепная кухня и приемлемые цены делают эту страну обязательным пунктом посещения для путешественников, желающих проникнуться атмосферой средневековых европейских городков, насладиться морским воздухом, жарким солнцем, отменной едой и вкуснейшими винами.

Болгария

Этот пункт на карте мира известен жителям всего постсоветского пространства. Однако не стоит руководствоваться устаревшими стереотипами. В современной Болгарии уже давно построены отели, не уступающие по уровню сервиса популярным в нашей стране турецким сетям. Кроме летнего отдыха у моря, Болгария может предложить прекрасные горнолыжные курорты для любителей зимнего экстремального отпуска. При этом стоимость проживания на горнолыжных курортах этой страны намного ниже, чем в популярных Альпах.

Чехия

Главный город Чехии — Прага — словно сошёл со страниц мистической средневековой сказки. Узкие улочки, сувенирные лавочки, музеи и чудесные уютные кафе — именно то, чего ожидаешь от отдыха в Европе. При этом цены на проживание и питание гораздо ниже, чем, например, в Германии. Не стоит забывать и о возможности насладиться уникальными традициями пивоварения, сделавшими Чехию знаменитой на весь мир.

Эстония

Страна, сочетающая великолепную европейскую архитектуру и уникальные природные ландшафты. Насладившись красотами Таллина, можно отправиться изучать озера, минеральные источники и другие чудеса природы Прибалтики.

Венгрия

По красоте и атмосферности, как признают многие, Венгрия ничуть не уступает "раскрученным" европейским маршрутам по Германии, Италии или Франции. Кроме архитектуры, эта страна может предложить и нечто уникальное — прославленные купальни Сечени, в которых туристы могут вкусить блаженство спа-процедур и посетить термальные бани.

Маршруты, позволяющие туристам насладиться атмосферой Европы, не потратив при этом годовой семейный бюджет, не ограничиваются только представленными в статье странами. Ведь есть еще Польша, Словакия, Македония, Греция, посещение которых также не оставит равнодушными ценителей недорогого и комфортного отдыха. Все эти страны доказывают, что можно путешествовать по Европе, даже если в вашем распоряжении весьма ограниченная сумма средств.

Впрочем, не нужно забывать про нынешние проблемы с тем, чтобы въехать в ЕС (на самолётах это возможно сейчас только через Турцию, а в какие-то страны по политическим причинам и невозможно получить въездную визу).

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

17 САМЫХ КРАСИВЫХ СТРАН В ЕВРОПЕ, КОТОРЫЕ НУЖНО ПОСЕТИТЬ ХОТЯ БЫ РАЗ [СПИСОК]
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы чехия европа туризм венгрия эстония албания болгария черногория путешествия
Новости
Милохин повторил ролик Некоглая, который станцевал в форме ВСУ
Китайские компании помогут возобновить работу заводов Volkswagen и Volvo в России
Полковник Алёхин допустил, что следующий этап СВО начнётся в Сумской и Харьковской областях
Анализ продаж автомобилей в России: июнь и первое полугодие
Накануне саммита НАТО Украина активизировала спящие ячейки в России
Обновленный седан Kia Cerato из Китая теперь доступен в России
В Сети обсуждают причину гибели дельфина на берегу Таганрогского залива
Участникам СВО отказали в выступлении на главной сцене Грушинского фестиваля
В Анапе закончились лежачие и стоячие места на пляже
Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 годам колонии за насилие над силовиком
Популярное
Сахара и трансжиров — хоть отбавляй: три источника рака на столе назвал врач

Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян сообщил о вреде соусов, сахара, маргарина для здоровья.

Врач Марк Гадзиян перечислил россиянам три источника рака на столе
Украина уже сдалась, перспективы СВО достаточно ясны
Украина сворачивает наступление. В 2024 году Трамп подпишет с Путиным мирный договор
Подоляк: линия фронта может обвалиться через неделю
Об опасности мяса медведя предупредил врач Александр Лукашев
У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев Система государственности Литвы находится в глубоком кризисе Ярас Валюкенас
Не жирное: эндокринолог назвала еду, которая губит поджелудочную
Многодетному отцу отказали в посадке на рейс из Турции из-за овербукинга
"Забудьте про мороженое": эндокринолог назвала причины появления угрей
"Забудьте про мороженое": эндокринолог назвала причины появления угрей
Последние материалы
Милохин повторил ролик Некоглая, который станцевал в форме ВСУ
Китайские компании помогут возобновить работу заводов Volkswagen и Volvo в России
Полковник Алёхин допустил, что следующий этап СВО начнётся в Сумской и Харьковской областях
Анализ продаж автомобилей в России: июнь и первое полугодие
Накануне саммита НАТО Украина активизировала спящие ячейки в России
Обновленный седан Kia Cerato из Китая теперь доступен в России
В Сети обсуждают причину гибели дельфина на берегу Таганрогского залива
Почему опасно вешать различные брелки на ключи зажигания
Бюджетный отдых в Европе: недорогие страны для путешествий
Отличные способы применения джутового полотна в саду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников