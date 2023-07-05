Бюджетный отдых в Европе: недорогие страны для путешествий

4:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Большинство заядлых путешественников рано или поздно приходят к желанию посетить страны Европы, чтобы приобщиться к сокровищам мировой культуры, живописным природным ландшафтам и уникальным традициям. Однако многих пугает высокая стоимость европейских поездок, которая прочно закрепилась в сознании российских туристов. Существует ли возможность познать Европу, не нанеся непоправимого ущерба своему бюджету?

Фото: pix-feed.com

С каких стран начать?

Прежде всего, при выборе бюджетного европейского отдыха следует обратить внимание на страны Восточной Европы. Во-первых, уровень жизни в этих государствах традиционно ниже, чем в наиболее развитых странах Евросоюза, а это значит, что цены в магазинах не такие высокие. Во-вторых, многие восточноевропейские государства позволяют совместить пляжный отдых с исследованием памятников культуры и искусства.

Советуем присмотреться к следующим местам на карте

Албания

Эта страна, пока еще не пользующаяся высоким спросом среди туристов, обладает такими очевидными достоинствами, как выход к Адриатическому и Ионическому морям, чудесный средиземноморский климат и наличие прибрежных курортов, не уступающих по уровню сервиса популярным туристическим местам. Кроме того, страна богата памятниками архитектуры, внесёнными в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Черногория

Ещё одна жемчужина Балкан, позволяющая насладиться прекрасным климатом и чистейшими водами Адриатического моря по цене, доступной многим бюджетным туристам. Развитая инфраструктура, великолепная кухня и приемлемые цены делают эту страну обязательным пунктом посещения для путешественников, желающих проникнуться атмосферой средневековых европейских городков, насладиться морским воздухом, жарким солнцем, отменной едой и вкуснейшими винами.

Болгария

Этот пункт на карте мира известен жителям всего постсоветского пространства. Однако не стоит руководствоваться устаревшими стереотипами. В современной Болгарии уже давно построены отели, не уступающие по уровню сервиса популярным в нашей стране турецким сетям. Кроме летнего отдыха у моря, Болгария может предложить прекрасные горнолыжные курорты для любителей зимнего экстремального отпуска. При этом стоимость проживания на горнолыжных курортах этой страны намного ниже, чем в популярных Альпах.

Чехия

Главный город Чехии — Прага — словно сошёл со страниц мистической средневековой сказки. Узкие улочки, сувенирные лавочки, музеи и чудесные уютные кафе — именно то, чего ожидаешь от отдыха в Европе. При этом цены на проживание и питание гораздо ниже, чем, например, в Германии. Не стоит забывать и о возможности насладиться уникальными традициями пивоварения, сделавшими Чехию знаменитой на весь мир.

Эстония

Страна, сочетающая великолепную европейскую архитектуру и уникальные природные ландшафты. Насладившись красотами Таллина, можно отправиться изучать озера, минеральные источники и другие чудеса природы Прибалтики.

Венгрия

По красоте и атмосферности, как признают многие, Венгрия ничуть не уступает "раскрученным" европейским маршрутам по Германии, Италии или Франции. Кроме архитектуры, эта страна может предложить и нечто уникальное — прославленные купальни Сечени, в которых туристы могут вкусить блаженство спа-процедур и посетить термальные бани.

Маршруты, позволяющие туристам насладиться атмосферой Европы, не потратив при этом годовой семейный бюджет, не ограничиваются только представленными в статье странами. Ведь есть еще Польша, Словакия, Македония, Греция, посещение которых также не оставит равнодушными ценителей недорогого и комфортного отдыха. Все эти страны доказывают, что можно путешествовать по Европе, даже если в вашем распоряжении весьма ограниченная сумма средств.

Впрочем, не нужно забывать про нынешние проблемы с тем, чтобы въехать в ЕС (на самолётах это возможно сейчас только через Турцию, а в какие-то страны по политическим причинам и невозможно получить въездную визу).

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