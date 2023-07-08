Пять лучших курортов Болгарии

2:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Болгария является излюбленным местом отдыха для многих туристов из России. Эта страна обладает множеством достоинств: доступные цены, прекрасное море, гостеприимный сервис, живописные горные пейзажи и восхитительная европейско-славянская кухня.

Фото: Госдепартамент США

Балчик — уникальное место, изюминкой которого является великолепный сад и бывшая резиденция румынской королевы Марии. Сад действительно поражает своей необычной красотой и обилием экзотических растений, среди которых есть даже аллея кактусов с более чем 250 разновидностями этого растения.

Золотые пески были настоящей гордостью Болгарии со времен Союза и остаются курортом мечты для многих граждан СССР. Аллеи с кипарисами, чистое море и свежий воздух понравятся всем. Стоит отметить, что пансионатов советского типа здесь осталось совсем немного, так как Золотые пески активно развиваются. Сегодня здесь появилось множество комплексов, предлагающих услуги, сравнимые с турецкими, в которых можно отдохнуть по системе "все включено".

Солнечный берег больше всего понравится любителям молодёжного отдыха: море дискотек, круглосуточные развлекательные заведения и ночные бары, включая те, что находятся на пляжах. Вы сможете расслабиться в гамаке под звёздным небом. Если приехали с ребенком, рекомендуем сходить в местный аквапарк. Однако с совсем маленькими детьми здесь не стоит останавливаться: слишком шумно. В непосредственной близости от курорта находится гордость и изюминка Болгарии — город Несебр, который находится под охраной ЮНЕСКО.

Поморие — уникальное место, куда съезжаются туристы из разных уголков Европы, чтобы насладиться спа-отдыхом и лечебными грязями. Здесь вы сможете отдохнуть, восстановиться, пройти полный курс массажа и других спа-процедур, и всё это по вполне доступным ценам. Кроме того, здесь предлагаются уникальные оздоровительные программы, на которые приезжают даже израильтяне, оставив свое Мёртвое море туристам.

Созополь — идеальное место для семейного отдыха во всех смыслах этого слова, так как здесь есть всё, что нужно. В последнее время именно здесь чаще всего покупают недвижимость, так как она стоит относительно недорого и после приобретения её легко сдать аренду.

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