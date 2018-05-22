"Вся моя жизнь – сплошные каникулы!". Эксклюзивное интервью с Жан-Луи Шлессером

16 мая в Москве состоялась большая презентация внедорожного ралли-марафона "AFRICA ECO RACE 2019". Мероприятие прошло в конференц-холле клубного корпуса Crown Plaza, собрав около сотни гостей. В преддверии официального старта презентации и семинара Жан-Луи Шлессер пообщался с журналистами и ответил на их самые каверзные вопросы. О мечте стать гонщиком, об автомобилях, на которых удалось принимать участие и о своих "детях", проектах и гонках в эксклюзивном интервью Российских ралли-рейдов.

Фото Сергея Дубровина

Информационная справка:

Жан-Луи Шлессер — французский автогонщик, участник чемпионатов мира по автогонкам в классе Формула-1 и спортивных автомобилей, известный также под прозвищем "Лис пустыни". Двукратный чемпион мира по автогонкам в классе спортивных автомобилей, двукратный победитель ралли "Париж-Дакар" в Абсолютном зачете (1999-2000 гг.), шестикратный победитель "Африка Эко Рейс", руководитель гонки "Африка Эко Рейс".

Жан-Луи, давайте сначала о мечте: как родилась идея стать гонщиком, и повлиял ли Ваш дядя Жо Шлиссер, гонщик Формулы 1, на ваш выбор?

J.L.S.: Я и не думал, что меня будут спрашивать о делах давно минувших дней. Расскажу кратко, так как это очень длинная история. Мое детство, как и детство большинства людей, родившихся в 20-м веке прошло в эпоху, когда не было ни компьютеров, ни сотовых телефонов, ни интернета, ни прочих гаджетов. У нас было развлечение: мы делали некое подобие самокатов из старых запчастей, других подручных средств, которые могли найти, и устраивали уличные гонки на этой технике. Наверное, с этого и началось мое увлечение гонками. У меня была достаточно небогатая семья и не было средств, чтобы за свой счет заниматься автомобильным спортом и участвовать в соревнованиях. Тогда я решил пойти учиться в школу гонщиков не для того, чтобы научиться ездить на машине, просто там была возможность участвовать в соревнованиях, а в случае выигрыша давали автомобиль для продолжения карьеры.

Не было ли сомнения после трагической смерти дяди (прим. сгорел заживо в 1968 году на этапе Формулы1 в Руане) в продолжении карьеры молодого гонщика?

J.L.S.: На самом деле это был акселератор становления карьеры гонщика. В то время я должен был закончить электромеханический колледж Оливетти, где продолжительность обучения была пять лет, а параллельно отец помог мне поступить в школу гонщиков. Но после трагических событий с дядей отец, вернувшись с похорон, сказал, что планы поменялись, и вместо обучения в школе гонщиков он мне купит маленькую машинку, чтобы ездить на учебу в колледж. Примерно в это же время один мой приятель, который служил в армии в Марокко, возвращался во Францию и попросил меня отвезти его. Вот так я уехал во Францию и изменил планы отца. Я стал самостоятельно зарабатывать деньги, чтобы оплатить учебу в школе гонщиков в Ле-Мане. Отец очень сильно переживал и не был в восторге от моего решения. Семья у нас была несостоятельная, и для молодых людей вот так уехать из Марокко было очень непросто. Вообще такой поступок был достаточно редким. Поначалу во Франции было сложно психологически: французов, родившихся в Африке, называли "черные ноги", да и по-французски мы разговаривали с акцентом… Я уехал во Францию, не имея ничего, и мне было вначале трудно.

Фото Сергея Дубровина

Поддерживала ли семья потом, когда начались первые гонки и были первые победы в автоспорте?

J.L.S.: Семья меня не поддерживала материально, потому что, как я и сказал, у нас была достаточно необеспеченная семья. А морально… Вы знаете, в моей жизни было два этапа: первый, когда я участвовал в соревнованиях на спортпрототипах, в кольцевых гонках и был чемпионом Европы и чемпионом мира в гонках на спорткарах. Тогда все было нормально. И второй, когда я, завершив карьеру в "кольце", перешел во внедорожные соревнования и стал конструировать багги. Тогда вся моя семья была против, кроме моего отца. Он поддерживал меня, и в том числе при его поддержке мне удалось выиграть все, что было возможно. Я всю свою жизнь считаю, что самое важное — это чего-то сильно хотеть и желать, тогда все получиться! Благодаря этому у меня получилось победить во многих автомобильных соревнованиях и сериях и завоевать столько первых мест.

Почему стали конструировать именно багги, хотя карьеру начинали Вы в кольцевых гонках?

J.L.S.: Сначала расскажу предысторию. Пришлось приложить немало усилий, чтобы стать чемпионом. Очень часто люди видят только блестящую сторону всех этих побед и мало кто задумывается, каких усилий это стоит. В спортпрототипах я выиграл практически все: был чемпионом мира, чемпионом Германии, выступая за Мерседес… Было предложение выступать за команду Peugeot, но на тот момент времени стало понятно, надо было переходить на следующий уровень, и что я достиг некоего предела в кольцевых гонках. Поэтому, даже не представляя себе, что такое может случиться, я решил заняться чем-то новым, и подумал, почему бы не начать, например, конструировать автомобили. Почему выбор был сделан в сторону именно багги? Интересный вопрос. Это тот самый момент, когда выбираешь карьеру в той сфере, где у тебя все удается. Когда я пришел в ралли-рейды, было много заводских команд, таких как Peugeot, Citroen, Mitsubishi. У них были солидные бюджеты и много инженеров. Тогда я сказал себе, что надо найти какое-нибудь решение, чтобы отличиться от них и привлечь внимание партнеров и спонсоров. Для этого надо было изобрести что-то новое. А так как построить моноприводный багги было проще, чем полноприводный внедорожник, то выбор остановился на нем. И мне удалось обратить на себя внимание журналистов, которые приезжали по приглашению крупных заводских команд. Для того, чтобы разнообразить свои материалы, представители средств массовой информации рассказывали заодно и о моих машинах. Таким образом, получал бесплатное освещение, и это было здорово! Выбор багги был удачным ходом!

Какие узлы и агрегаты использовались для постройки багги?

J.L.S.: На заре становления мастерской я начинал с двигателей Porsche. Это был чисто технический вопрос, потому как мне нужен был максимально легкий автомобиль, а вместе с тем и надежный в пустыне. Мне повезло, что еще в период выступлений за команду Mercedes, я дружил с инженерами, которые работали еще и в Porsche. С их помощью мне удалось получить очень хороший оппозитный двигатель Porsche Carrera с воздушным охлаждением.

Можете дать рецепт идеального внедорожника и идеального багги на сегодняшний день?

J.L.S.: Рецепт один — постараться сделать автомобиль как можно легче, надежнее, с хорошим ходом подвески… В принципе, он актуален на все времена.

Какой серийный внедорожный автомобиль вы можете рекомендовать? Какая марка больше всех вас устраивает?

J.L.S.: Смотря для чего использовать автомобиль… Для бездорожья, а также спокойных передвижений с семьей, на данный момент, есть единственная модель — Jeep Wrangler Sahara, который идеален для путешествий. Он единственный на сегодня автомобиль, имеющий электронные блокировки дифференциалов спереди и сзади. Эта модель — компромисс между ценой и удобством.

Почему американцы, немцы, англичане и даже русские построили свои внедорожники, а французы нет?

J.L.S.: Во-первый, на мой взгляд, во Франции не так много пустынь и бездорожья. Во-вторых, наверное, это не является национальной и культурологической чертой французов. Да и руководство предприятий смотрит на рынок, на спрос и исходит прежде всего от этого. Зато французы создали ралли-рейды и, по-моему, этого достаточно!

Вернемся к соревнованиям. Какие главные три гонки вы можете выделить в своей жизни (Дакар, The 24 Hours of Le Mans…) и как можно их коротко охарактеризовать?

J.L.S.: Если говорить о Дакаре, то для меня это был личный подвиг, потому как я единственный, кто несколько раз подряд выиграл марафон на автомобиле своей собственной конструкции. Теперь это уже банальность, и всем известно, но это факт. На самом деле победить в нем было очень непросто, потому как участвовали очень серьезные команды и сильные соперники. Еще один факт моей гоночной биографии, что первые шесть гонок в ралли-рейдах в самом начале рейдовой карьеры я выиграл в одиночку, без штурмана. В гонке The 24 Hours of Le Mans надо было быть очень собранным, там важно следить не только за дорогой, но, и чтобы соперники не сделали глупости и не совершали ошибки, потому что любая мелочь может повлиять на результат. Третью гонку… Я даже не знаю какую третью гонку назвать, так как много где ездил и много побеждал. Физически тяжело выступать на спортпрототипах, потому как там нет усилителя рулевого управления, и на виражах бывало сложно.

Уже несколько раз вы говорите, что выступали без штурмана. Почему выступали без штурмана?

J.L.S.: Самые первые мои багги были одноместными, потому как я хотел, чтобы автомобиль был супер-легким, и просто решил таким образом решить проблему. Поначалу я даже не представлял себе, насколько трудно ездить без второго пилота.

За 44 года в автоспорте и езды на различных типах техники: и на одноместных спорткарах, на прототипах, на багги, и даже на нашем российском автомобиле НИВА, какой автомобиль оставил самые яркие впечатления, а с каким было больше всего проблем?

J.L.S.: Очень сложно вспомнить… Положительные эмоции были везде и со всеми автомобилями. Я участвовал в гонках на скорость на "Ровере", и это был великолепный автомобиль, которым приятно было управлять. Очень большое удовольствие было ездить на мощном резком автомобиле Mercedes-Benz C11. На трассе 1000 км Нюрбургринга наиболее жестким испытанием была классификация, где даже "выворачивало" от скорости. Там я участвовал на Sauber C9-Mercedes. Да и собственные багги приносили удовлетворение. Конечно, были и разочарования. Однажды у меня сгорел автомобиль, мы только успели остановиться и выйти. Такое тоже случается.

На каком месте в гонке адреналин?

J.L.S.: Это, конечно, моя точка зрения, и адреналин важен, но всегда нужно не терять голову и сохранять ум холодным. Невозможно выигрывать только на адреналине. Составляющих победы очень много и много типов пилотов: есть быстрые пилоты, есть пилоты хорошие, но супер-пилотов очень мало. Для того чтобы выигрывать, надо всегда хранить ясность ума.

Кто ваш кумир среди пилотов?

J.L.S.: Михаэль Шумахер был со мной в одной команде, в кольце гонял с Айртоном Сенна. А так больше и нет кумиров.

У Вас есть небольшая кинокарьера — участие в фильмах "Такси 2" и "Такси 3". Вам понравился этот художественный эксперимент? Будете продолжать, и поступали ли еще предложения?

J.L.S.: Во всех четырех фильмах я делал все трюки, которые были связаны со скоростью. Не столкновения, а именно скоростные трюки. Больше, конечно, я выступал как каскадер, а в "Такси 2" и в "Такси 3" у меня была уже небольшая актерская роль. В "Такси 5" сменилась режиссерская команда, и для меня проект был завершен.

В разные этапы своей жизни в автоспорте вы успели побывать и пилотом (44 года выступлений и побед), и организатором (11 лет руководства марафоном "Африка Эко Рейс"), и инженером-конструктором (почти 28 лет). Скажите, что сложнее: участвовать в гонке или быть ее организатором? Или строить машины? И что лично вам больше по душе?

J.L.S.: Последнюю гонку я выиграл в 2014 году. Вся моя жизнь — это сплошные каникулы, потому что все, что я делал, было очень интересно, и мне нравилось. Сейчас вот мы разговариваем, а я думаю про гонку в Бельгии, где впервые пройдет Чемпионат мира самолетов по самому короткому взлету и посадке (Short Take Off & Landing — STOL). Я постоянно живу своими проектами, и мне это нравится. Во всех аспектах моей жизни я стараюсь делать все максимально хорошо.

В 2003 году вы сказали в одном из интервью, что оставите спорт, если появится кто-то лучше вас или придет пресыщение автоспортом. 2014 году вы прекратили выступать. Просто надоело побеждать, или на самом деле появились быстрые конкуренты?

J.L.S.: Я, кажется, говорил, что выступаю только для того, чтобы выигрывать. Когда я стал организовывать "Африка Эко Рейс", я делал все, чтобы гонка удалась. И соревнование на самолетах в Бельгии я тоже постараюсь выиграть и запускаю его со ставкой на то, что оно будет успешно. Все, что я делаю, делаю по полной программе. Это же касается гонки в Туркменистане, которая, я уверен, станет такой же популярной как африканский марафон.

Ну и в завершении, можете дать несколько советов, а может быть что-то пожелать участникам, которые приедут на ваши гонки и будут бороться за место на подиуме. Так сказать, совет уже опытного пилота тем, кто еще начинает свой путь к славе.

J.L.S.: Те, кто не знаком с этой гонкой, они смогут посмотреть, что такое настоящий ралли-рейд. Нас ждет 15 великолепных гоночных дней, где мы две недели живем в палатках и каждый день видим настоящую жизнь. Прожить гонку так как мы ее живем — дорогого стоит! "Африка Эко Рейс" — это серьезное соперничество и вызов самому себе.

Фото Михаила Ласточкина

После интервью для журналистов и гонщиков прошел семинар, посвященный марафону "АФРИКА ЭКО РЕЙС 2019", на котором были рассмотрены сложные вопросы, касающиеся технических требований к технике, зачетов и категорий, в которые можно подать заявку на участие. Организаторы рассказали, что в соревнованиях на африканском континенте смогут принять участие спортсмены автомобильной и мотоциклетной дисциплин практически во всех возможных категориях, а на пилотной гонке в Туркменистане, которую делает команда Жана Луи Шлессера и которая пройдет с 11 до 15 сентября, решено пока воздержаться от участия мотоциклетного зачета.

Фото Сергея Дубровина

Помимо этого, во время семинара поднимались вопросы обеспечения безопасности на гонке, логистики и нововведений, которые ждут участников зачета SSV. Далее гостей мероприятия ждала презентация, где организаторы рассказали подробно об особенностях маршрута 11 издания АФРИКА ЭКО РЕЙС.

На протяжении 10 лет трансконтинентальный марафон проходит по классическому маршруту африканского Дакара, соединяя Европу и Африку. Традиции, заложенные Тьерри Сабином, основателем марафона, а также масштабная работа, новые идеи, которые привнес в гонку Жан-Луи Шлессер и его команда, позволили сделать проект успешным и динамично развивающимся. 11-е издание гонки "Africa Eco Race" пройдет с 30 декабря 2018 по 13 января 2019 года со стартом на юге Франции и финишем на Розовом Озере в Дакаре. Участников ждет великолепный маршрут, проложенный через территории Марокко, Мавритании и Сенегала. Формат марафона будет включать 6500 км дистанции, около 4500 км спецучастков, 12 этапов и 1 день отдыха. Организаторы сохранят в концепции гонки кольцевые спецучастки в Мавритании на базе двух бивуаков, а также этап-марафон "500 миль". Более 70% трасс будут проложены по пустыне Сахара и лучшим песчаным эргам, а предгорья, каменистые плато, солончаки и саванны дополнят разнообразие покрытий.

Фото Сергея Дубровина

Жан-Луи Шлессер отметил, что основная задача организаторов марафона — сделать возможность финиша на Розовом озере для всех пилотов, не зависимо от того, какие неприятности могут их ждать во время соревнований. Он также высказал надежду на то, что российские участники, которые с момента зарождения африканской гонки принимали в ней участие и выступали в различных зачетах: в мотозачете, на квадроциклах, на спорткарах и грузовиках, также поддержат соревнования и в этом году. Тем более в команде КАМАЗ-мастер, где на гонке в Африке успешно выступал газодизельный КАМАЗ Сергея Куприянова, пополнение: был построен новый автомобиль с 16-литровым двигателем, который возможно примет участие в марафоне.

Шлессер также рассказал и про новый проект — гонку в Туркменистане "TURKMEN DESERT RACE" ("Амуль-Хазар"), на организацию которой он подписал 3-летний контракт с правительством республики. Ралли пройдет с 9 по 15 сентября через знаменитые пески пустыни Каракумы со стартом в Амуле (Туркменабад) и финишем в Хазаре на берегу Каспийского моря. Вместе с членами туркменской делегации, прибывшей в Москву с официальным визитом по поручению Президента Гурбангулы Бердымухамедова, Шлессер отметил, что приложит все усилия, чтобы гонка была проведена на самом высоком уровне и получила высокую оценку мирового сообщества. Международная Автомобильная Федерация ФИА согласовала приезд своего наблюдателя на это ралли.

Фото Сергея Дубровина

В финальной части презентации Жан-Луи Шлессер и пресс-секретарь открытой внедорожной квадросерии Can-Am X Race Галина Кошелева подчеркнули важность взаимного сотрудничества в вопросе развития категории Т3 (класс SSV) на мировом уровне. В рамках подписанного партнерского соглашения "Африка Эко Рейс 2019" подарит денежные сертификаты на участие в марафоне двум победителям серии Can-Am X Race в зачетах ATV и SSV. Как отметила Кошелева, квадросерия за годы своей успешной работы вырастила немало талантливых пилотов, таких как Сергей Карякин — победитель ралли "Дакар 2017" и Александр Максимов — победитель "Африка Эко Рейс 2017" в зачете квадроциклов, и такая же мечта — попасть на марафон и оказаться в Дакаре, есть у многих участников серии.

Фото Михаила Ласточкина

Журналисты тоже не остались в стороне и задали руководителю африканской гонки свой "больной" вопрос о том, будут ли организованы специальные программы для журналистов, в рамках которых они могли бы выиграть, как и пилоты, сертификаты на аккредитацию для освещения гонок. Жан-Луи Шлессер отметил, что предложения будут рассмотрены, а пока организаторы будут делать все возможное, чтобы представители средств массовой информации могли быть больше вовлеченными в освещение гонки. Он добавил, что заинтересован в расширении освещения гонки и подумает над бюджетными формами аккредитации для СМИ.

Даты проведения соревнований:

"AFRICA ECO RACE": 30 декабря 2018 — 13 января 2019 года

"TURKMEN DESERT RACE" ("Амуль-Хазар"): 9 — 15 сентября 2018 года

Следующая презентация марафона "AFRICA ECO RACE 2019" состоится в Венеции 22 июня.