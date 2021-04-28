История тренера-педофила: как Жетулио Фредо потерял работу в Эстонии

Бразильский тренер эстонского клуба "Нымме Калью" Жетулио Аурелио Фредо получил бан на тренерскую деятельность на неопределенный срок. Окончательное решение было представлено дисциплинарным комитетом Футбольного союза Эстонии (EJL).

Футбольные власти признали тренера виновным по двум пунктам регламента EJL:

4.1. Обязанность действовать в соответствии с принципами лояльности, честности и спортивной этики;

4.3.7. Соблюдение передовых стандартов поведения.

Также дисциплинарный комитет обвинил Жетулио Аурелио в нарушении этического кодекса тренера.

Дополнительно к этому, местная прокуратура возбудила уголовное дело против бразильского тренера от Футбольной ассоциации. Основание для возбуждения дела — совершение половых актов с несовершеннолетними.

Подробности дела

По информации Футбольного союза Эстонии, расследование по делу бразильского тренера началось давно. Известно, что футбольные власти вместе с прокуратурой изучают все инциденты до 2019 года.

Напомним, что дело всплыло после того, как футболистка женской молодежной команды "Нымме Калью" Биргит Тикк заявила о домогательствах Жетулио Аурелио во время ее массажа.

Вот что Тикк рассказала в интервью Soccernet:

"Я не осмелилась сопротивляться ему, потому что не знала его так хорошо, и боялась, что он сильнее меня и может начать меня насиловать. Скорее, безопаснее было делать то, что он хотел. Он массировал меня и внезапно сжал меня между ног. Я спросила: "Что за ***** [жесть]?". Он прекратил".

Вторая пострадавшая, футболистка Миа Белле Трисна призналась, что Аурелио Фредо лишил ее девственности, когда ей было 14 лет. В одном из интервью Postimees, бразильский тренер рассказал об отношениях с футболисткой:

"Конечно, я любил ее. Я покупал ей разные подарки и отправил в путешествие. Я испытывал к ней чувства. Я даже помогал ей, когда она была в США. Если было нужно, я отправлял ей деньги".

Аурелио добавил, что позже девушка захотела славы и начал лгать, что с ней плохо обращаются.

Позиция клуба

Исполнительный директор "Нымме Калью" Эхте Эаметс защитила Жетулио Аурелио и посчитала, что между тренером и несовершеннолетней футболисткой были искренние отношения.

Эаметс также заявила, что клуб шокирован подозрениями футбольных властей и прокуратуры, поскольку Миа Белле рассказала об инциденте спустя 13 лет. Сейчас футболистке 27 лет.

По сведениям местных СМИ, Миа Белле Трисна — полузащитник сборной Эстонии Тийна Трутси.

Напомним, что клуб "Нымме Калью" выступает в чемпионате Эстонии в Премиум-лиге. В 2021 году команда занимает восьмое место. В сезоне 2020 "Нымме Калью" занял четвертую строчку (14 побед и 9 поражений за 30 матчей).

По рейтингу УЕФА, эстонский клуб занимает 350-е место. Главный тренер команды — Сергей Францев. Ранее в период с 2011 по 2012 год занимал пост старшего тренера "Химок".

О карьере Жетулио Аурелио Фредо

Бразильский специалист начал тренерскую карьеру в сезоне 1983/84 в тайском клубе Thamrongthai в качестве тренера. Через три года Жетулио Аурелио стал коучем финского клуба "Нейшенс Юнайтед", потом перебрался в другую команду чемпионата Финляндии "Раисио", где проработал всего один год.

В сезоне 1999/00 бразилец вернулся в "Нейшенс Юнайтед", а через год возглавил еще одну финскую команду "Космос".

В сезоне 2002/03 Жетулио Фредо становится ассистентом тренера молодежной сборной Бразилии до 17 лет. Через год специалист перебрался в финский клуб "HDS", где провел 2,5 сезона (до декабря 2006 года).

С 2007 года Жетулио Аурелио вступил на должность тренера в "Нымме Калью". В сезоне 2010/11 его понизили до ассистента тренера и вернули в качестве главного тренера в декабре 2012 года.

Осенью 2015 года бразильца перевели на должность исполняющего обязанности тренера, а потом в начале 2018 года снова вернули в качестве главного тренера.

По данным Transfermarkt, Жетулио Фредо был игроком неизвестного клуба в 2006 году, откуда попал в "Нымме Калью". В чемпионате Эстонии на позиции полузащитника бразилец провел 5 матчей и не отличился результатами.

Последствия скандала

Эстонский клуб лишился спонсора — игровой компании PAF, занимающейся интернет-ставками на спорт. После новостей о бразильском тренере глава эстонского филиала PAF Аллар Леванди заявил, что считает поведение Жетулио Аурелио неприемлемым.

В 2020 году клуб заключил сделку с PAF, в результате которой игровая компания должна была выплачивать команде по 85 тысяч евро в год в течение трех лет.

Президент клуба Куно Техва объявил о психологических консультациях игроков и сотрудников. Руководство "Нымме Калью" совместно с Фондом по борьбе с допингом и спортивной этикой Эстонии разрабатывают план по предотвращению нарушений этического кодекса.

По словам Техвы, спортсмены и персонал клуба получат консультации спортивного психолога Кюллики Тейлор по вопросам физического и психологического насилия.

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