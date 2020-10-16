Как стартовал отборочный турнир ЧМ-2022 в Южной Америке

С 9 октября для южноамериканских сборных началась квалификация на чемпионат мира 2022 года. Главными фаворитами считаются сборные Бразилии, Аргентины и Уругвая.

Прошли только два тура отбора, но они уже запомнились для болельщиков.

¡La tabla sudamericana rumbo a Qatar 2022! ✈️🇶🇦 Así quedó distribuida la clasificación tras haberse jugado las 2 primeras fechas. 📋#ClasificatoriasxMDeportes 🌎 pic.twitter.com/m1zRB0Nzw5 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 14, 2020

Победа Аргентины в Боливии

Аргентине удалось выиграть в гостевом матче с Боливией впервые за 15 лет. Встреча закончилась со счетом 1:2.

На 24-й минуте нападающий Боливии Марсело Морено открыл счет точным ударом головой.

¡Gol de Bolivia! Desborde por izquierda, centro y cabezazo Marcelo Martins para marcar el primero a los 23'. ⚽⏱️ Bolivia 🇧🇴 1-0 🇦🇷 Argentina #ClasificatoriasxMDeportes 🌎Míralo en el 003 y 703 HD de Movistar TV ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/h4PEmi31iN October 13, 2020

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес сравнял счет на последних минутах первого тайма. Гол получился очень скомканным и своеобразным из-за ошибки боливийского защитника и рикошета, но зато Лаутаро показал хороший дриблинг и скорость.

¡Gol de Argentina! Lautaro Martínez luchó hasta el final y de rebote a los 44' del primer tiempo puso la igualdad en el marcador.⚽⏱️ Bolivia 🇧🇴 1-1 🇦🇷 Argentina #ClasificatoriasxMDeportes 🌎Míralo en el 003 y 703 HD de Movistar TV ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/eHeZUVQfww — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 13, 2020

На 79-й минуте полузащитник "Лацио" Хоакин Корреа забил гол мощным ударом. К тому времени защита боливийцев была разрушена.

¡Goooool de Argentina! Apareció Correa con pierna izquierda para poner en ventaja a la visita a los 78'. ⏱️ 🇧🇴Bandera de Bolivia 1-2 🇦🇷 Argentina #ClasificatoriasxMDeportes 🌎Míralo en el 003 y 703 HD de Movistar TV Triángulo señalando a la derecha https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/6LbY2au8rJ — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 13, 2020

Главная трудность игр в Боливии на стадионе "Эрнандо Силес" — большая высота над уровнем моря — около 3,6 км. При этом боливийцы не могут одержать победу на обычных равнинных полях.

Даже тренер сборной Боливии Сесар Фариас рассказывал журналистам, что его команда намного лучше чувствует себя дома.

Публика наблюдала за матчем с крыши и гор.

Los hinchas bolivianos no quisieron perderse el partido de su selección🇧🇴 contra #Argentina🇦🇷 📸 Getty Images pic.twitter.com/YyLyzLzAOi — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 13, 2020

В конце матча началась потасовка, в которой поучаствовал капитан команды Лионель Месси. В ходе словесных споров аргентинец обругал тренера Боливии по физподготовке Лукаса Наву.

Позже аргентинское издание Ole расшифровало слова Мессии в адрес Навы:

"Что с тобой не так, лысый? Чего ты разорался? Отвали и не докапывайся до меня!"

¡Final picante! 🔥 Tras el pitazo final, hubo un fuerte intercambio de palabras entre bolivianos y argentinos. #ClasificatoriasxMDeportes 🌎 pic.twitter.com/lr1gI7SOvR — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 13, 2020

Аргентина отлично начала второй этап квалификаций на ЧМ. У команды Лионеля Скалони есть все шансы выйти из группы.

Проигрыш Уругвая

Уругвай уступил Эквадору (2:4), но матч заполнился дублем форварда "Атлетико" Луиса Суареса. Оба мяча уругваец забил с пенальти.

Благодаря дублю Суарес стал лучшим бомбардиром среди южноамериканских сборных. На его счету 24 гола.

Эквадорцы забили красивый гол после розыгрыша углового. Автором мяча стал Мойсес Кайседо.

⚽️ ¡Gooooool de Ángel Mena! Los locales rompen el empate en 15' del primer tiempo en la 'Casa Blanca' de Quito.⏱️ Ecuador 🇪🇨 1-0 🇺🇾 Uruguay#ClasificatoriasxMDeportes 🌎Míralo en el 014 y 714 HD de Movistar TV ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/dedE88PShG — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 13, 2020

На протяжении всего матча эквадорцы играли в свое удовольствие и им легко далась победа.

Болельщики ожидали от Уругвая лучших результатов, поскольку сборная Эквадора имеет хуже состав.

Для сравнения: состав уругвайцев — 356,3 миллиона евро, а у Эквадора — 60,2 миллиона евро (по данным transfermarkt).

Победа Бразилии и триумф Неймара

Бразилия — определенный лидер среди всех южноамериканских сборных. Команда Тите разгромила Боливию (5:0) и обыграла Перу (2:4).

Во втором туре обе команды были хороши: у бразильцев сильный состав, а у перуанцев смелая и агрессивная игра.

Самый красивый гол забил ветеран португальского футбола Андре Каррильо. Перуанец сильно пробил по воротам соперника и открыл счет на 6-й минуте. Сборная Перу повела в счете с Бразилией впервые за 63 года.

⚽️ ¡GOOOOOOOOOOOLAZOOOOO DE CARRILLO! ¡GOOOOOOOOOL PERUANOOOOOOOO!⏱️ PERÚ 🇵🇪 1-0 🇧🇷 Brasil#ClasificatoriasxMDeportes 🌎¡Somos #LaCasaDeLaSelección! ❤️Míralo en el 003 y 703 HD de Movistar TV ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/wPq7HQEK9B — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 14, 2020

На 11-й минуте защитник "ПСЖ" Маркиньос получил травму во время борьбы с бывшим игроком "Локомотива" Джефферсеном Фарфаном.

Первый тайм выдался ярким. Обе команды шли на равных.

Во втором тайме Бразилию спас Неймар, реализовавший хет-трик: дважды с пенальти и один на добивание.

После матча Неймар занял второе место по количеству голов за сборную Бразилии. На счету бразильца 64 гола.

Вырванная ничья Колумбии

В матче Чили — Колумбия "красная команда" была сильнее по составу, но в компенсированное время игру спас 34-летний нападающий "Галатасарая" Фалькао.

Колумбиец удачно поставил ногу после удара защитника "Аталанты" Хоана Мохики и забил гол.

¡Gol de Falcao! 🇨🇴🐯⚽¡El Tigre! The veteran striker comes off the bench, and scores a stoppage time equalizer to rescue an away point for Colombia!#Chile 2-2 #Colombia#CHICOL #Eliminatorias pic.twitter.com/zjqR6Lkbhe — Joga Bonito (@Jasoninho10) October 14, 2020

Проигрыш Венесуэлы из-за ВАР

Венесуэла проиграла Парагваю с минимальным счетом (0:1).

Самым ярким эпизодом был момент с ВАРом. Полузащитник "Гранады" Янхель Эррера поразил головой ворота парагвайцев.

После долгого просмотра видеоповтора арбитр отменил гол из-за руки Эрреры.

#VINOTINTOxTLT | ¡QUE NO VALE DICE ROJAS!⚽68' ⏰ @SeleVinotinto 🇻🇪 0-0 🇵🇾 @Albirroja Luego de revisar la jugada, el cuarteto arbitral dice que NO vale el gol de Yangel Herrera luego de darle al balón con el brazoSintoniza aquí (solo para Venezuela): https://t.co/FAUYaP4VFC pic.twitter.com/uvTP0JJjOQ — TLT ¡La Tele Tuya! (Desde 🏠) (@LaTeleTuya) October 13, 2020