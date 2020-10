С 9 октября для южноамериканских сборных началась квалификация на чемпионат мира 2022 года. Главными фаворитами считаются сборные Бразилии, Аргентины и Уругвая.

Прошли только два тура отбора, но они уже запомнились для болельщиков.

Аргентине удалось выиграть в гостевом матче с Боливией впервые за 15 лет. Встреча закончилась со счетом 1:2.

На 24-й минуте нападающий Боливии Марсело Морено открыл счет точным ударом головой.

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес сравнял счет на последних минутах первого тайма. Гол получился очень скомканным и своеобразным из-за ошибки боливийского защитника и рикошета, но зато Лаутаро показал хороший дриблинг и скорость.

На 79-й минуте полузащитник "Лацио" Хоакин Корреа забил гол мощным ударом. К тому времени защита боливийцев была разрушена.

Главная трудность игр в Боливии на стадионе "Эрнандо Силес" — большая высота над уровнем моря — около 3,6 км. При этом боливийцы не могут одержать победу на обычных равнинных полях.

Даже тренер сборной Боливии Сесар Фариас рассказывал журналистам, что его команда намного лучше чувствует себя дома.

Публика наблюдала за матчем с крыши и гор.

В конце матча началась потасовка, в которой поучаствовал капитан команды Лионель Месси. В ходе словесных споров аргентинец обругал тренера Боливии по физподготовке Лукаса Наву.

Позже аргентинское издание Ole расшифровало слова Мессии в адрес Навы:

Аргентина отлично начала второй этап квалификаций на ЧМ. У команды Лионеля Скалони есть все шансы выйти из группы.

Уругвай уступил Эквадору (2:4), но матч заполнился дублем форварда "Атлетико" Луиса Суареса. Оба мяча уругваец забил с пенальти.

Благодаря дублю Суарес стал лучшим бомбардиром среди южноамериканских сборных. На его счету 24 гола.

Эквадорцы забили красивый гол после розыгрыша углового. Автором мяча стал Мойсес Кайседо.

На протяжении всего матча эквадорцы играли в свое удовольствие и им легко далась победа.

Болельщики ожидали от Уругвая лучших результатов, поскольку сборная Эквадора имеет хуже состав.

Для сравнения: состав уругвайцев — 356,3 миллиона евро, а у Эквадора — 60,2 миллиона евро (по данным transfermarkt).

Бразилия — определенный лидер среди всех южноамериканских сборных. Команда Тите разгромила Боливию (5:0) и обыграла Перу (2:4).

Во втором туре обе команды были хороши: у бразильцев сильный состав, а у перуанцев смелая и агрессивная игра.

Самый красивый гол забил ветеран португальского футбола Андре Каррильо. Перуанец сильно пробил по воротам соперника и открыл счет на 6-й минуте. Сборная Перу повела в счете с Бразилией впервые за 63 года.

На 11-й минуте защитник "ПСЖ" Маркиньос получил травму во время борьбы с бывшим игроком "Локомотива" Джефферсеном Фарфаном.

Первый тайм выдался ярким. Обе команды шли на равных.

Во втором тайме Бразилию спас Неймар, реализовавший хет-трик: дважды с пенальти и один на добивание.

После матча Неймар занял второе место по количеству голов за сборную Бразилии. На счету бразильца 64 гола.

В матче Чили — Колумбия "красная команда" была сильнее по составу, но в компенсированное время игру спас 34-летний нападающий "Галатасарая" Фалькао.

Колумбиец удачно поставил ногу после удара защитника "Аталанты" Хоана Мохики и забил гол.

¡Gol de Falcao! 🇨🇴🐯⚽¡El Tigre! The veteran striker comes off the bench, and scores a stoppage time equalizer to rescue an away point for Colombia!#Chile 2-2 #Colombia#CHICOL #Eliminatorias pic.twitter.com/zjqR6Lkbhe