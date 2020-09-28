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Автор Владан Джурич

Дикая история Джоковича на US Open: бан ни за что?

Первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован с US Open из-за неспортивного поведения. Игра закончилась неожиданным скандалом для всех.

Дикая история Джоковича на US Open: бан ни за что?

После неудачного гейма с испанцем Пабло Карреньо-Бустой сербский теннисист попал мячом в судью из-за проигрыша.

Главные моменты во время поединка Джоковича с Бустой:

  • в 11-ом гейме серб упал на левую руку, после чего ему была оказана медицинская помощь;
  • после брейка испанца (6:5) Джокович не глядя отбил запасной мяч в сторону, который попал линейному в горло;

Серб принес извинения линейному арбитру и попытался помочь, но в игру вмешался супервайзер после чего Джокович был дисквалифицирован.

При этом в той же игре Джокович один раз отбросил мяч из-за проигранного эпизода, но судья не сделал замечание.

Очевидно, что Джокович был плохо настроен на игру.

Согласно правилам, теннисист не имеет права не глядя отбрасывать мяч в сторону человека или оборудования, если это только не было игровым моментом.

Так, например, в матче US Open 1983 года шведский теннисист Стефан Эдберг попал в линейного после подачи мяча. Арбитр попал в кому и позже скончался, но Эдберг был невиновен, поскольку попал в судью не специально — это был игровой момент.

Итоги инцидента

После того, как сербские СМИ выяснили личность арбитра, линейную судью Лору Кларк начали критиковать болельщики.

Джокович отреагировал на критику болельщиков и призвал поддержать арбитра в Instagram.

Британское издание Daily Mail подробно раскрыло жизнь Лоры Кларк. Главные выдержки по информации британцев:

  • Кларк разбила губу после попадания теннисного мяча во время поединка;
  • сочувствует звездам корта из-за повышенного стресса;
  • в 2008 году в семье Кларк скончался сын.

Итоги инцидента:

  • Джокович лишился призовых (250 тысяч долларов) и оштрафован на 10 тысяч долларов;
  • судье не понадобилась госпитализация и остался только синяк на горле;
  • британские СМИ сообщили, что Кларк скоро вернется к работе.

Таким образом, в первые дни после инцидента (с 6 сентября) болельщики грубо критиковали решение арбитра, но при этом Джокович извинился перед линейным и организаторами турнира и не раскрывал личность судьи.

Мнения

Американский теннисист Райна Харрисон назвал штраф 260 тысяч долларов слишком большим. Об этом он написал в Twitter.

Экс-коуч Джоковича Борис Беккер назвал решение арбитров верным и был шокирован инцидентом, сообщает Yahoo Sports.

Беккер также выразил поддержку Джоковичу в Instagram и посоветовал сербу передохнуть.

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников считает, что это была заслуженная дисквалификация, сообщает "РБ Спорт".

Как сообщает "Чемпионат", известный тренер Владимир Камельзон заявил, что судьи поступили по регламенту.

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что арбитры поступили несправедливо.

"Невозможно, чтобы наказывали из-за этого. Зная Новака, это простая случайность, из-за которой он пострадал. Это огромная и несусветная глупость", — приводит слова Тарпищева Sport24.

Истории похожих дисквалификаций теннисистов

В 2017 году в поединке Великобритании и Канады Денис Шаповалов на эмоциях попал мячом в арбитра из-за чего у судьи диагностировали перелом скулы. В итоге Шаповалов был дисквалифицирован и оштрафован на 7 тысяч долларов.

В 1995 году немецкий теннисист Карстен Арриенс был дисквалифицирован из-за осколка, попавшего в линейного арбитра. Во время матча с новозеландцем Бреттом Стивеном немец на эмоциях бросил ракетку за что получил предупреждение. После этого теннисист поднял ракетку и ударил ей о стул. В итоге осколок попал в линейного. Арриенс был дисквалифицирован.

В 2012 году аргентинец Давид Налбандян не справился с эмоциями во время поединка с хорватским теннисистом Марином Чиличем. После проигранного гейма Налбандян ударил ногой по рекламному щиту, который повредил ногу линейного арбитра. Инцидент закончился дисквалификацией аргентинца.

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