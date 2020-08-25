19 августа голландский специалист Рональд Куман стал тренером каталонского клуба.
Поскольку Куман является действующим тренером сборной Нидерландов, руководству "Барселоны" требуется заплатить неустойку в размере 4-5 миллионов евро.
Недавно Куман рассказал о капитане сине-гранатовых Лионеле Месси.
"С радостью поработаю с Месси, он приносит команде победы. Буду рад, если он решит остаться", — цитирует голландца Mundo Deportivo.
Причина перехода Кумана очевидна. Голландский тренер обладает 20-летним опытом работы с клубами.
Он тренировал португальскую "Бенфику", английский "Эвертон" и "Саутгемптон", испанскую "Валенсию", а также голландские клубы "ПСВ", "Аякс", "Витесс", "АЗ" и "Фейеноорд" и другие команды.
Ранее Куман возглавлял "Барселону" в качестве тренера в течение двух лет (с 1998 по 2000 год).
Несмотря на богатый тренерский опыт и навыки работы с "Барсой" Куман не совсем подходит для "блаугранас" в современных условиях клуба.
Рональд Куман с самого рождения должен был стать футболистом, потому что его отец Мартин Куман играл в Голландии, и его брат Эрвин также выступал за нидерландские клубы.
Братья Рональд и Эрвин Куманы также вместе начали играть за сборную Голландии. После перехода Рональда в "Барселону" в 1989 году голландец получил прозвище снежок, поскольку в зоопарке города под аналогичным именем существовала горилла-альбинос.
Благодаря Куману "Барселона" впервые выиграла Лигу чемпионов, 1992 год.
Куман отличался результативностью в штрафных и мастерски отбирал мячи. За всю карьеру он провел 763 матча и реализовал 252 гола. Рональд забивал гол практически в каждом третьем матче. Куман два раза подряд становился лучшим футболистом Голландии (в 1987 и 1988).
Напомним, что за всю историю "Барселоны" было пять голландских тренеров:
Самым успешным голландским тренером для каталонцев стал Йохан Круифф. Он создал уникальный стиль игры с высоким прессингом по всей ширине поля. Примерно такой же жесткий футбол преследует и Рональд Куман.
Рональд вполне способен развалить "Барселону", как это сделал с "АЗ" и "Валенсией".
В конце октября 2007 года Куман пришел в "Валенсию" в качестве главного тренера. Он заключил контракт на три года, однако результаты команды ухудшились, и "Валенсия" скатилась на четвертое место в Ла лиге.
В 2008 году по окончанию сезона "Валенсия" заняла 16-е место в чемпионате Испании, а голландский специалист был уволен.
В 2009 году Куман возглавил нидерландский клуб "АЗ" после года без работы. К сожалению, он полностью развалил команду. В итоге "АЗ" остановился на середине таблицы. Буквально через полгода голландец был уволен из клуба.
После двух громких провалов Куман возглавил голландский клуб "Фейеноорд", который вышел в ТОП-3 лидеров чемпионата Нидерландов.
Кроме того, можно с полной уверенностью заявить, что Куман бросил сборную Нидерландов и предпочел тренировать "Барселону", а ведь у Рональда был контракт со сборной до 2022 года. Для команды это может стать проблемой в будущем, несмотря на то, что Куман вывел сборную в Евро-2020.
Дело в том, что Куман пришел в сборную Голландии в качестве тренера в тот период, когда у команды были и остаются сильные игроки. Среди них:
Таким образом, Куман всегда добивался успеха в командах, где были выдающиеся или сильные игроки, которые уже показывают результаты.
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу явно пытается остаться на своем посту приводя такого известного тренера, как Кумана. Это дает надежду болельщикам и экспертам на улучшение результатов и укрепляет позиции Бартомеу.
Напомним, что выборы президента каталонского клуба запланированы на 15 марта 2021 года. При этом руководство "Барселоны" утвердит дату выборов в январе.
Главная проблема сегодняшней "Барселоны" — конфликты внутри клуба. С этим связан в первую очередь президент сине-гранатовых, который пытается сохранить свое место.
Очевидно, что Куман не сталкивался с проблемой внутри всего клуба от чего страдает вся команда.
Можно предположить, что Куман не задержится долго в "Барселоне" по нескольким причинам:
Таким образом, Куману не удастся внести глобальные изменения, пока "Барселона" не заменит президента клуба.
Потенциальный тренер "Барсы" после Кумана, который выбрал самую надежную стратегию — бывший полузащитник сине-гранатовых Хави.
Не так давно он выдвинул ряд условий для того, чтобы стать тренером. Одно из главных условий — полный контроль над спортивной деятельностью и привлечение бывшего игрока команды Карлеса Пуйоля, а также методолога Жоана Вилы.
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