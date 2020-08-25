Почему Куман не подойдет "Барселоне"?

19 августа голландский специалист Рональд Куман стал тренером каталонского клуба.

Поскольку Куман является действующим тренером сборной Нидерландов, руководству "Барселоны" требуется заплатить неустойку в размере 4-5 миллионов евро.

Недавно Куман рассказал о капитане сине-гранатовых Лионеле Месси.

"С радостью поработаю с Месси, он приносит команде победы. Буду рад, если он решит остаться", — цитирует голландца Mundo Deportivo.

Причина перехода Кумана очевидна. Голландский тренер обладает 20-летним опытом работы с клубами.

Он тренировал португальскую "Бенфику", английский "Эвертон" и "Саутгемптон", испанскую "Валенсию", а также голландские клубы "ПСВ", "Аякс", "Витесс", "АЗ" и "Фейеноорд" и другие команды.

Ранее Куман возглавлял "Барселону" в качестве тренера в течение двух лет (с 1998 по 2000 год).

Несмотря на богатый тренерский опыт и навыки работы с "Барсой" Куман не совсем подходит для "блаугранас" в современных условиях клуба.

Главное из биографии Кумана

Рональд Куман с самого рождения должен был стать футболистом, потому что его отец Мартин Куман играл в Голландии, и его брат Эрвин также выступал за нидерландские клубы.

Братья Рональд и Эрвин Куманы также вместе начали играть за сборную Голландии. После перехода Рональда в "Барселону" в 1989 году голландец получил прозвище снежок, поскольку в зоопарке города под аналогичным именем существовала горилла-альбинос.

Благодаря Куману "Барселона" впервые выиграла Лигу чемпионов, 1992 год.

Куман отличался результативностью в штрафных и мастерски отбирал мячи. За всю карьеру он провел 763 матча и реализовал 252 гола. Рональд забивал гол практически в каждом третьем матче. Куман два раза подряд становился лучшим футболистом Голландии (в 1987 и 1988).

Напомним, что за всю историю "Барселоны" было пять голландских тренеров:

Ринус Михелс (1971-1975);

Йохан Круифф (1988-1996);

Луи Ван Гал (1997-2000);

Франк Райкард (2003-2008).

Самым успешным голландским тренером для каталонцев стал Йохан Круифф. Он создал уникальный стиль игры с высоким прессингом по всей ширине поля. Примерно такой же жесткий футбол преследует и Рональд Куман.

Два громких провала Кумана

Рональд вполне способен развалить "Барселону", как это сделал с "АЗ" и "Валенсией".

В конце октября 2007 года Куман пришел в "Валенсию" в качестве главного тренера. Он заключил контракт на три года, однако результаты команды ухудшились, и "Валенсия" скатилась на четвертое место в Ла лиге.

В 2008 году по окончанию сезона "Валенсия" заняла 16-е место в чемпионате Испании, а голландский специалист был уволен.

В 2009 году Куман возглавил нидерландский клуб "АЗ" после года без работы. К сожалению, он полностью развалил команду. В итоге "АЗ" остановился на середине таблицы. Буквально через полгода голландец был уволен из клуба.

После двух громких провалов Куман возглавил голландский клуб "Фейеноорд", который вышел в ТОП-3 лидеров чемпионата Нидерландов.

Кроме того, можно с полной уверенностью заявить, что Куман бросил сборную Нидерландов и предпочел тренировать "Барселону", а ведь у Рональда был контракт со сборной до 2022 года. Для команды это может стать проблемой в будущем, несмотря на то, что Куман вывел сборную в Евро-2020.

Дело в том, что Куман пришел в сборную Голландии в качестве тренера в тот период, когда у команды были и остаются сильные игроки. Среди них:

защитник "Ювентуса" Маттеййс Де Лигт;

защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк;

полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум;

нападающий "Лиона" Мемфис Депай.

Таким образом, Куман всегда добивался успеха в командах, где были выдающиеся или сильные игроки, которые уже показывают результаты.

Связь президента каталонцев

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу явно пытается остаться на своем посту приводя такого известного тренера, как Кумана. Это дает надежду болельщикам и экспертам на улучшение результатов и укрепляет позиции Бартомеу.

Напомним, что выборы президента каталонского клуба запланированы на 15 марта 2021 года. При этом руководство "Барселоны" утвердит дату выборов в январе.

Почему Куман не подходит "Барселоне"?

Главная проблема сегодняшней "Барселоны" — конфликты внутри клуба. С этим связан в первую очередь президент сине-гранатовых, который пытается сохранить свое место.

Очевидно, что Куман не сталкивался с проблемой внутри всего клуба от чего страдает вся команда.

Можно предположить, что Куман не задержится долго в "Барселоне" по нескольким причинам:

он не работал с подобными внутренними проблемами команды;

Месси постоянно требует изменений в клубе и конфликтует с управленцами (например, конфликт аргентинца и уже бывшего спортивного директора Эрика Абидаля).

Таким образом, Куману не удастся внести глобальные изменения, пока "Барселона" не заменит президента клуба.

Потенциальный тренер "Барсы" после Кумана, который выбрал самую надежную стратегию — бывший полузащитник сине-гранатовых Хави.

Не так давно он выдвинул ряд условий для того, чтобы стать тренером. Одно из главных условий — полный контроль над спортивной деятельностью и привлечение бывшего игрока команды Карлеса Пуйоля, а также методолога Жоана Вилы.