Лиза Мейсон: нужно повысить возраст участия для гимнасток

Участница Олимпийских игр, известная британская гимнастка Лиза Мейсон призвала руководство турниров повысить требования к "возрасту участия" для женщин-гимнасток. На данный момент правилами предусмотрен "разрыв": чтобы соревноваться на высшем уровне в международной художественной гимнастике, мужчинам должно быть 18, в то время как женщинам — 16 лет.

Мейсон: нужно убрать из гимнастики "нездоровое увлечение"

38-летняя Мейсон, которая участвовала в Сиднейских играх в 2000 году, считает, что разница в два года оказывается вредной, поскольку способствует более быстрому "выгоранию" спортсменок и ведет к быстрому завершению профессиональной карьеры.

"У нас есть принцип, что женщины-гимнастки должны быть миниатюрными, часто они выглядят как дети. Большая грудь или широкие бедра "не приветствуются". При этом мужчины оказываются в более выгодной позиции, поскольку для "пиковой" формы им нужен максимальный уровень тестостерона", — отмечает спортсменка.

Эта дискуссия существует в спорте достаточно давно, и "точкой отсчета" принято считать выступление 14-летней Нади Команечи на Олимпийских играх 1976 года. Успех румынки перевернул гимнастику: с этого момента все стали тренировать более молодых спортсменок, что вылилось в масштабные фальсификации возраста.

Наиболее известным случаем стала дисквалификация китайской спортсменки на играх в Сиднее-2000 — ее лишили бронзовой медали. Донг Фангсяо в документах указала, что ей 17, хотя по факту ей было 14, так что Международная федерация гимнастики (FIG) аннулировала результат спортсменки.

Международная федерация гимнастики: различия обоснованы и необходимы

Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила изданию Telegraph Sport, что различия в правилах для мужчин и женщин основаны на "физическом развитии" и что "…когда физическая зрелость в более позднем возрасте приносит большую пользу гимнастам-мужчинам, она обычно не обеспечивает таковую для женщин. Как следствие, карьера в гимнастике у женщин традиционно короче, чем у мужчин".

Наряду с отменой возрастных минимумов, Мейсон утверждает, что в соревнованиях международного уровня нужно учитывать и такие аспекты, как размер брусьев в соответствии с параметрами участниц — это должно помочь "…избавить спорт от нездоровой одержимости женщиной до полового созревания".

"Я думаю, что невозможность адаптировать оборудование к вашему росту, — это не то, что нужно спорту. Нужно адаптировать снаряжение, поскольку гимнастки растут, развиваются — поверьте, намного больше гимнасток будут чувствовать себя комфортно и показывать, соответственно, лучшие результаты", — подчеркивает Мейсон.