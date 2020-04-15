Колосков: Дзюбе нельзя отказываться от предложения "Лацио"

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью "Правде.Ру" прокомментировал информацию об интересе со стороны римского "Лацио" к форварду "Зенита" Артёму Дзюбе. Ранее сообщалось, что итальянскому клубу услуги нападающего предложил агент Жорже Мендеш.

По мнению Колоскова, если предложение действительно существует, Дзюбе необходимо на него соглашаться. Почётный президент РФС считает, что это может быть хороший вызов для Дзюбы.

"Есть такое выражение в обиходе: это предложение, от которого нельзя отказаться. У Дзюбы последний шанс получить хорошее предложение от хорошего клуба. "Лацио" — это один из ведущих клубов Италии. Если это действительно реальное предложение, то мне кажется, Дзюбе надо соглашаться и попробовать себя на новом уровне в более профессиональном чемпионате, который является одним из ведущих в пятерке наших лучших чемпионатов профессионального европейского футбола. Я думаю, что это хороший вызов. Я бы на его месте согласился", — заявил Колосков.

Трансфер может состояться в августе

По словам Колоскова, ситуация с пандемией коронавируса не влияет на переговорный процесс. ФИФА расширила рамки трансферного окна, но точные числа не названы. О трансфере можно будет говорить после фактического завершения сезона.

"Коронавирус не вечный, в конце концов, он закончится рано или поздно. Я думаю, что если трансфер состоится, состоится, скорее всего, по окончанию сезона в районе августа. Коронавирус никакого к этому отношения не имеет. Поскольку жизнь не только футбольная, но и футбольная, в том числе, продолжается", — заявил Колосков.

Дзюба имеет право вести переговоры с "Лацио"

Контракт Дзюбы с "Зенитом" заканчивается 30 июня 2020 года и может быть расширен до завершения сезона из-за ситуации с пандемией. Но уже сейчас форвард имеет право вести переговоры с другими командами самостоятельно. По правилам ФИФА это разрешается за полгода до истечения срока договора.

В "Зените" моментально отреагировали на информацию La Gazzetta dello Sport. Генеральный директор клуба Александр Медведев заявил, что такой трансфер состояться не может, а питерцы планируют продлить контракт с футболистом.

Молчание Дзюбы

Сам футболист пока никак не отреагировал на новость, но давно известно, что он имеет большое желание попробовать свои силы в Европе. В 2019 году у Дзюбы действовал контракт с агентством Жорже Мендеша, который искал варианты игроку.

СМИ перед началом сезона-2019/20 сообщали о том, что форвардом интересуются в английском "Вулверхэмптоне", но тогда якобы предложение не устроило самого Дзюбу.

В декабре в разных источниках появилась информация о том, что Дзюба согласовал новый контракт с "Зенитом" на два года. Ожидалось, что подписание и объявление состоится зимой, но никакой официальной информации по этому поводу не поступало.

Несмотря на всевозможные слухи Дзюба продолжает добросовестно выполнять старый контракт. В этом сезоне форвард провёл 28 матчей за питерскую команду во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 12 результативных передач.

"Лацио" рвётся в Лигу чемпионов

"Лацио", которому в этом году исполнилось 120 лет, впервые за продолжительное время претендует на чемпионский титул. Тренирует команду её бывшая легенда Симоне Индзаги. В этом сезоне основные нападающие команды — Чиро Иммобиле и Фелипе Кайседо.

Римляне после 26 туров идут вторыми в Серии А. Команда набрала 62 очка и отстаёт от "Ювентуса" на одно очко. В итальянском чемпионате осталось провести 12 туров.

В любом случае "Лацио" имеет очень хорошие шансы на выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Римляне опережают пятую команду на 17 очков. В последний раз клуб участвовал в групповом турнире ЛЧ в 2007 году.

Фактор Лиги чемпионов — ещё один "плюс" в пользу трансфера Дзюбы в "Лацио".