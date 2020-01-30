Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Лада Коротун

Андрей Журанков: "У федерации один вопрос по составу сборной России на ЧМ по фигурному катанию"

Спорт » Фигурное катание

Спортивный комментатор Андрей Журанков в интервью "Правде.Ру" рассказал, какие изменения могут быть в составе сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию. Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что по сравнению с чемпионатом Европы останется практическим таким же.

Журанков согласен с Горшковым и считает, что у федерации может возникнуть вопрос только по одной позиции в составе - в мужском катании.

- Когда должен быть объявлен состав на чемпионат мира?

- Когда федерация соблаговолит, тогда сделают. Они говорят, что на следующей неделе.

- Есть ли смысл разбить тройку Косторная-Трусова-Щербакова и отдать место в команде Туктамышевой?

- А почему Туктамышевой? Почему не Медведовой? Потому что она снялась с чемпионата, а Туктамышева докаталась и заняла четвёртое место? На каком основании мы эту тройку будем разбивать? Существует спортивный принцип. По спортивному принципу первая тройка чемпионата России формирует сборную команду на самый крупный турнир - на Европу и на мир.

Девочки откатались на России, завоевали место в этой тройке. Если бы Туктамышева не стала бы рисковать с четвертным прыжком в произвольной программе, откатала бы свои два тройных акселя, все откатала бы чисто... У нее был шанс обогнать Трусову на Чемпионата России. Потому что Трусова очень много наошибалась. Если бы Туктамышева откатала свой обычный набор - два тройных акселя, скорее всего, обогнала Трусову и тогда была бы в этой тройке по праву. Вот и все.

- Даниелян стал серебряным призером на чемпионате мира...

- Сейчас как раз федерация находится в ступоре, потому что Даниелян же начинал сезон в юниорах и катался в юниорской серии "Гран-при", а Самарин катался во взрослой серии. И они с Алиевым представляли основную силу нашей мужской сборной. Но получилось так, что, во-первых, на чемпионате России Даниелян хорошо выступил и теперь сейчас на своем дебютном чемпионате Европе, первом взрослом крупном турнире, Даниелян хорошо выступил и стал вторым. По результатам должен ехать на мир Даниелян. Но по статусу авторитета и опыту получается, что для федерации всё равно Самарин второй номер. Сейчас будут думать с этим. Не знаю, как они решат этот вопрос.

- Даниелян выдержит еще один взрослый чемпионат?

- Он через два месяца. В чем проблема? Тут еще просто нюанс в том, что по большому счету не исключено, что федерация просто может отдать это решение на откуп ЦСК. Потому что Даниелян и Самарин оба тренируются в ЦСК. Это первый вариант. Второй вариант - они могут сейчас подвесить этот вопрос и устроить дополнительный закрытый прокат. Приедут просто на тренировку в ЦСК в начале марта. Надо смотреть, когда заявки заканчиваются. Приедут, посмотрят. Те выступят, покажут, что они накатали и тогда будут принимать решение. Тоже вариант такой возможен. У них сейчас много вариантов.

- Кто займет третью квоту в танцах на льду?

- Других кандидатов нет. Загорски - Гурейро  - третья пара страны. Если мы посмотрим по спортивному принципу. Та же самая тройка, что на чемпионате Европы. Я так понимаю, что сейчас у федерации только один вопрос с мужской сборной, потому что там получается, что сегодняшний юниор два турнира откатал. То есть вопрос только в нем - Даниелян или Самарин. А по всем остальным, я думаю, что никаких вопросов нет. Главное, чтобы все были здоровы.

Я понимаю, что можно было озадачиться. Например, убрать Павлюченко - Ходыкина и послать Мишину - Галлямова. Но Павлюченко - Ходыкина не провалили чемпионат Европы. На каком основании их менять в сборной. Тоже вопрос, правильно? С чего это вдруг? Они хорошо откатались, они сделали свои элементы, свои программы, они большие молодцы, завоевали бронзовые медали. Только у мужчин вопрос со вторым номером.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2020

Россия по итогам ЧМ-2019 получила право заявить на чемпионат мира-2020 двух фигуристов, трёх фигуристок, а также по три пары и танцевальных дуэта.

На предыдущем турнире россияне завоевали пять наград.

  • Золото взяла Алина Загитова, бронзу - Евгения Медведева.
  • Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро в танцах на льду.
  • Пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова получила серебряную награду, а Наталья Забияко и Александр Энберт - бронзовую.
Темы анна щербакова артур даниелян алена косторная андрей журанков фигурное катание александра трусова елизавета туктамышева чемпионат мира по фигурному катанию
Актуальная аналитика
Фигурное катание
Андрей Журанков: "У федерации один вопрос по составу сборной России на ЧМ по фигурному катанию"
Власть
О чем надо думать и что надо делать властям России
Политика. Новости и аналитика
Тяжелое наследство Мутко - деяния Плутника
Новости Все >
Неизвестные похитили более десяти работ Дали из галереи в Стокгольме
Ракетный комплекс "Бал" встал на вооружение Каспийской флотилии
В Минздраве посоветовали три медпрепарата для лечения коронавируса
Можно ли решить глобальную продовольственную проблему?
Президент поставил жесткие сроки, но в них необходимо уложиться
Овечкин прокомментировал новое достижение в списке снайперов НХЛ
Booking.com вручит гранты экологическим стартапам
Мишустин отдал распоряжение закрыть дальневосточную границу
Чемпионка мира Сидорова отреагировала на возможное исключение ВФЛА
Цель учений НАТО "Защитник Европы-2020" — прощупать границы России
Последние материалы
Чемпионка мира Сидорова отреагировала на возможное исключение ВФЛА
Тяжелое наследство Мутко - деяния Плутника
Цель учений НАТО "Защитник Европы-2020" — прощупать границы России
На Северном флоте испытывают новую технику в экстремальных условиях
UFC назвал цену билетов на бой Нурмагомедов - Фергюсон
В Ялте прошло совещание по подготовке к курортному сезону
Будет ли Россия жить с верховным правителем вместо президента
Андрей Журанков: риск Туктамышевой на чемпионате России не был оправдан
Эрдоган поставил условие США: доставьте F-35 или верните деньги
В Арзамасе будут реконструировать исторический центр
Популярное
Фигурное катание
Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух

Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.

Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух
Британия и WADA: новый допинговый скандал
Новости спорта
Британия и WADA: новый допинговый скандал
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Общество
Мать брошенных в Шереметьеве детей рассказала о своей позиции
Соломон Соловьев Творцы имиджевых проектов - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Почему депутат из Нидерландов оскорблен запретом на въезд в Россию Любовь Степушова Игорь Буккер Тайна генерала Павлова: за что расстреляли Героя Советского Союза Игорь Буккер
Комментарии
Будет ли Россия жить с верховным правителем вместо президента
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Тайна генерала Павлова: за что расстреляли Героя Советского Союза
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Похороны эсэсовца: власть в гитлеровской форме скорбит по фашисту
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Тимошенко призвала украинцев отказаться от Зеленского
На Украине закон об образовании разделил детей на три сорта по языку
Почему депутат из Нидерландов оскорблен запретом на въезд в Россию
"Отлично!": Дмитрий Медведев рассказал, как у него дела
Наличные деньги перестанут "ходить" в России к 2035 году
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Похороны эсэсовца: власть в гитлеровской форме скорбит по фашисту
Эксперты увидели подвох в низком уровне безработицы в России
Тайна генерала Павлова: за что расстреляли Героя Советского Союза
"Отлично!": Дмитрий Медведев рассказал, как у него дела
Мать брошенных в Шереметьеве детей рассказала о своей позиции
Экономические итоги 2019 года: элиты РФ привели страну к стагнации
Путин уволил главу Чувашии из-за утраты доверия
Почему депутат из Нидерландов оскорблен запретом на въезд в Россию
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ