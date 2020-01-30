Андрей Журанков: "У федерации один вопрос по составу сборной России на ЧМ по фигурному катанию"

Спортивный комментатор Андрей Журанков в интервью "Правде.Ру" рассказал, какие изменения могут быть в составе сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию. Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что по сравнению с чемпионатом Европы останется практическим таким же.

Журанков согласен с Горшковым и считает, что у федерации может возникнуть вопрос только по одной позиции в составе - в мужском катании.

- Когда должен быть объявлен состав на чемпионат мира?

- Когда федерация соблаговолит, тогда сделают. Они говорят, что на следующей неделе.

- Есть ли смысл разбить тройку Косторная-Трусова-Щербакова и отдать место в команде Туктамышевой?

- А почему Туктамышевой? Почему не Медведовой? Потому что она снялась с чемпионата, а Туктамышева докаталась и заняла четвёртое место? На каком основании мы эту тройку будем разбивать? Существует спортивный принцип. По спортивному принципу первая тройка чемпионата России формирует сборную команду на самый крупный турнир - на Европу и на мир.

Девочки откатались на России, завоевали место в этой тройке. Если бы Туктамышева не стала бы рисковать с четвертным прыжком в произвольной программе, откатала бы свои два тройных акселя, все откатала бы чисто... У нее был шанс обогнать Трусову на Чемпионата России. Потому что Трусова очень много наошибалась. Если бы Туктамышева откатала свой обычный набор - два тройных акселя, скорее всего, обогнала Трусову и тогда была бы в этой тройке по праву. Вот и все.

- Даниелян стал серебряным призером на чемпионате мира...

- Сейчас как раз федерация находится в ступоре, потому что Даниелян же начинал сезон в юниорах и катался в юниорской серии "Гран-при", а Самарин катался во взрослой серии. И они с Алиевым представляли основную силу нашей мужской сборной. Но получилось так, что, во-первых, на чемпионате России Даниелян хорошо выступил и теперь сейчас на своем дебютном чемпионате Европе, первом взрослом крупном турнире, Даниелян хорошо выступил и стал вторым. По результатам должен ехать на мир Даниелян. Но по статусу авторитета и опыту получается, что для федерации всё равно Самарин второй номер. Сейчас будут думать с этим. Не знаю, как они решат этот вопрос.

- Даниелян выдержит еще один взрослый чемпионат?

- Он через два месяца. В чем проблема? Тут еще просто нюанс в том, что по большому счету не исключено, что федерация просто может отдать это решение на откуп ЦСК. Потому что Даниелян и Самарин оба тренируются в ЦСК. Это первый вариант. Второй вариант - они могут сейчас подвесить этот вопрос и устроить дополнительный закрытый прокат. Приедут просто на тренировку в ЦСК в начале марта. Надо смотреть, когда заявки заканчиваются. Приедут, посмотрят. Те выступят, покажут, что они накатали и тогда будут принимать решение. Тоже вариант такой возможен. У них сейчас много вариантов.

- Кто займет третью квоту в танцах на льду?

- Других кандидатов нет. Загорски - Гурейро - третья пара страны. Если мы посмотрим по спортивному принципу. Та же самая тройка, что на чемпионате Европы. Я так понимаю, что сейчас у федерации только один вопрос с мужской сборной, потому что там получается, что сегодняшний юниор два турнира откатал. То есть вопрос только в нем - Даниелян или Самарин. А по всем остальным, я думаю, что никаких вопросов нет. Главное, чтобы все были здоровы.

Я понимаю, что можно было озадачиться. Например, убрать Павлюченко - Ходыкина и послать Мишину - Галлямова. Но Павлюченко - Ходыкина не провалили чемпионат Европы. На каком основании их менять в сборной. Тоже вопрос, правильно? С чего это вдруг? Они хорошо откатались, они сделали свои элементы, свои программы, они большие молодцы, завоевали бронзовые медали. Только у мужчин вопрос со вторым номером.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2020

Россия по итогам ЧМ-2019 получила право заявить на чемпионат мира-2020 двух фигуристов, трёх фигуристок, а также по три пары и танцевальных дуэта.

На предыдущем турнире россияне завоевали пять наград.