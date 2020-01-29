Горшков рассказал о составе сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассказал о подготовке команды на чемпионат мира-2020, который с 16 по 22 марта состоится в канадском Монреале. По его словам, изменений в составе по сравнению с чемпионатом Европы быть не должно. Точный список фигуристов будет назван позже.

"Точную дату назвать пока не могу, мы только что вернулись из Граца. Но не думаю, что в составе будут большие изменения", - приводит пресс-служба ОКР слова Горшкова.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2020

Россия по итогам ЧМ-2019 получила право заявить на чемпионат мира-2020 двух фигуристов, трёх фигуристок, а также по три пары и танцевальных дуэта.

На предыдущем турнире россияне завоевали пять наград. Золото взяла Алина Загитова, бронзу - Евгения Медведева. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро в танцах на льду. Пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова получила серебряную награду, а Наталья Забияко и Александр Энберт - бронзовую.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2020

На чемпионате Европы в Граце российские фигуристы завоевали 10 наград из 12. Ниже пьедестала выступили Александр Самарин и танцевальный дуэт Тиффан Загорски - Джонатан Гурейро.

Мужчины

Дмитрий Алиев. Артур Даниелян. Морис Квителашвили (Грузия).

Женщины

Алёна Косторная. Анна Щербакова. Александра Трусова.

Пары

Александра Бойкова - Дмитрий Козловский. Евгения Тарасова - Владимир Морозов. Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин.

Танцевальные дуэты