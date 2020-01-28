Кризис российской легкой атлетики: последствия дела Лысенко

Легкая атлетика переживает не лучшие времена. В первую очередь это связано с вердиктом исполкома ВАДА об отстранении России от участия в международных соревнованиях. К тому же впереди еще зимний сезон, где спортсменам нужно быть готовым на сто процентов.

Пока готовится окончательное решение CAS по делу ВАДА и России, легкоатлеты встревожены. Они не знают, что их ждет дальше — будет ли флаг или нет, смогут ли они вообще участвовать на соревнованиях.

В такой ситуации больше всего обидно за спортсменов, которые больше всех переживают за состояние российского спорта.

К сожалению, на легкоатлетов ложится непосильная им ноша, которая в принципе не является их заботой или работой, но поскольку спортсмены представляют Россию, то их, конечно же, волнует будущее легкой атлетики.

Работа государственных органов по делу ВАДА не осталась незамеченной. Действительно, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подготовило отчет, выступило на пресс-конференции, ответив на все вопросы. Были подготовлены доказательства, которые CAS будет рассматривать "с нуля".

Дело с дорожными картами

Как известно, с 2016 года ведется дело по совершенствованию дорожной карты для передачи ее в Министерство спорта РФ. 3 декабря 2019 года был окончательно разработан и предоставлен проект дорожных карт от имени Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Доработанный до конца проект дорожных карт учитывал стратегию выхода из допингового кризиса. До 5 декабря 2019 года все было действительно сделано. Проект был направлен в Минспорта после согласования с РУСАДА.

К сожалению, позже вскрылись интересные подробности, например, подделка документов известного российского прыгуна Даниила Лысенко.

Один такой просчет, конечно, не повлияет на всю систему спорта, но как минимум, это уже сигнал о невнимательности или некомпетентности специалистов, работающих в ВФЛА, РУСАДА или Минспорта.

Весь документооборот проходит три этапа: справки легкоатлетов принимает ВФЛА, потом согласовывает с РУСАДА.

Если РУСАДА дает добро, то весь проект направляется на согласование с Министерством спорта. Кто в этом виноват, можно только гадать. Процесс от подачи до утверждения документооборота настолько велик, что выявить виноватых действительно сложно.

Бывший министр спорта Павел Колобков в совместном разговоре со спортивным изданием "Спорт-Экспресс" и "IZ.RU" заявил, что виновата федерация легкой атлетики.

С одной стороны, это логично, ведь все данные поступают изначально от ВФЛА. С другой стороны, процесс документооборота очень сложен, так что ошибка может быть допущена на любом этапе.

Однако позже было доказано, что по делу Лысенко был причастен бывший президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин. Его дело находится еще в процессе рассмотрения. Сам Шляхтин же, естественно, подал апелляцию на требование об отстранении с поста. Пока дело рассматривается, Шляхтин считается временно отстраненным.

Стратегия выхода из кризиса

На фоне разбирательств с руководством ВФЛА, чиновники почувствовали неладное. Минспорта реагировал моментально, чтобы отстранить Шляхтина с должности президента спортивной федерации.

Но без поддержки Международной федерации делать резкие изменения в структуре легкой атлетики слишком рискованно. Будет еще лучше, если свою поддержку окажет Международный олимпийский комитет (МОК).

По сути, на текущий момент никакой стратегии выхода из кризиса нет. Дать точных оценок тоже нельзя, поскольку неизвестно, что будет с делом ВАДА и России, которое рассматривается в Международном арбитражном суде (CAS).

Будущее легкой атлетики

Чего стоит ожидать сейчас? Во-первых, разработки понятных и достижимых критериев от международных органов спорта. Под критериями имеются в виду параметры, по которым спортсменов будут допускать к соревнованиям. Во-вторых, решение CAS, которое скорее всего будет принято до предстоящей Олимпиады.

Пока что известно, что Министерство спорта готово решать вопросы спортсменов, но явно делает это не слишком эффективно. Колобков в разговоре со "Спорт-Экспрессом" и "IZ.RU" говорил, что спортсмены должны решать все вопросы через федерацию.

Легкоатлеты продолжают просить помощи у Минспорта. Это уже как минимум первый признак низкой обратной связи между федерацией и Минспорта. Однако такая закрытость федерации, конечно же, будет очевидной на фоне общего собрания и желания смены руководства.

В таком случае кризис легкой атлетики усугубляется — федерация неохотно идет на контакт с Минспорта, а само министерство продолжает в таком же закрытом формате писать письма в МОК и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций.

Все-таки есть надежда на то, что все изменится после оглашения параметров допуска на соревнования. Это уже значительно снизит давление на спортсменов. В остальном стоит надеяться на положительный исход в CAS.