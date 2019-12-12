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Автор Татьяна Питерякова

Ана Иванович, Мария Шарапова и другие: 8 самых красивых теннисисток

Спорт » Одиночные виды » Теннис

Некоторые спортсменки стараются и в профессиональной карьере преуспеть, и выглядеть женственно и привлекательно. Конечно, все теннисистки красивы, но все же есть такие, за которыми журналисты следят особенно внимательно.

Ана Иванович, Мария Шарапова и другие: 8 самых красивых теннисисток. Мария Шарапова

Мария Шарапова

Она — обладательница "карьерного шлема", успевающая участвовать в рекламе. Мария Шарапова стала лицом некоторых известных брендов.

В последнее время уровень ее игры заметно ослабел. Однако девушка по-прежнему остается одной из медийных личностей в мире тенниса.

Ана Иванович

Ана Иванович, Мария Шарапова и другие: 8 самых красивых теннисисток. Ана Иванович

Эта сербская красавица — бывшая первая ракетка мира, победившая во многих турнирах. Ана Иванович — жена известного футболиста Бастиана Швайнштайгера.

Эжени Бушар

Ана Иванович, Мария Шарапова и другие: 8 самых красивых теннисисток. Эжени Бушар

Эта вторая ракетка лиги юниоров, представляющая Канаду, является еще и одной из самых ярких красавиц. Эжени Бушар не перестает участвовать в рекламе, а СМИ постоянно находятся на страже событий ее личной жизни.

Примечательно, что девушка негативно отзывается о Марии Шараповой. Это подтверждают многочисленные интервью Эжени.

Лора Робсон

Ана Иванович, Мария Шарапова и другие: 8 самых красивых теннисисток. Лора Робсон

Эта теннисистка из Германии получила свой первый важный титул в 2008 году. А на Олимпийских играх в 2012 году Лора Робсон взяла серебро. С виду хрупкая и миловидная, она имеет недюжинную силу воли и легко располагает к себе людей.

Ализе Лим

Ана Иванович, Мария Шарапова и другие: 8 самых красивых теннисисток. Ализе Лим

Эта девушка родилась во Вьетнаме, что не мешает ей представлять Францию. При этом Ализе Лим успевает заниматься фотографией.

Девушка любит музыку и шоппинг, она милая и симпатичная. А еще — сильная личность, добившаяся в спорте хороших результатов.

Даниэла Хантухова

Ана Иванович, Мария Шарапова и другие: 8 самых красивых теннисисток. Даниэла Хантухова

Эта финалистка трех турниров Большого шлема успешно играет за Словакию на международном уровне. Даниэлу Ханутхову часто можно увидеть на страницах глянца.

В детстве девушка мечтала работать косметологом, но судьба распорядилась иначе. Усиленные тренировки помогли добиться серьезных результатов, что заметно на примере турниров в парном разряде.

Мария Кириленко

Ана Иванович, Мария Шарапова и другие: 8 самых красивых теннисисток. Мария Кириленко

Эта девушка со званием мастера спорта стала победительницей многочисленных теннисных турниров. Параллельно Мария Кириленко рекламирует продукцию разных мировых брендов.

Три года девушка встречалась с известным русским теннисистом Александром Овечкиным. Правда, для замужества выбрала ученого.

Эшли Харклроуд

Ана Иванович, Мария Шарапова и другие: 8 самых красивых теннисисток. Эшли Харклроуд

Эта девушка с легкостью поднимает рейтинг США на мировых турнирах, а по совместительству является звездой журнала Playboy. Даже промахи на корте Элли Харклроуд прощаются благодаря яркой внешности.

Большинство теннисисток имеет настолько яркую внешность, что непонятно, кто это — спортсменка или звезда знаменитого журнала. Такие девушки еще и целеустремленные, иначе как бы они добились положительных результатов в теннисе.

Темы теннис мария шарапова
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Ана Иванович, Мария Шарапова и другие: 8 самых красивых теннисисток
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