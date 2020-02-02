11 любопытных фактов о хоккее

Хоккей — зрелищный, любимый и довольно жесткий вид спорта. За игрой в него интересно наблюдать, да и любители этого вида спорта с приходом зимы не прочь посоревноваться во дворе с соседями или местными школьниками. Кажется, что о нем уже все известно, но некоторые интересные моменты все же остаются незамеченными общественностью.

О травмах

Хоккей не так безопасен, как кажется. Оказывается, 68% игроков-профессионалов потеряли во время игры как минимум по одному зубу.

Первая необычная шайба

Примечательно, что первая шайба была квадратной. Играть ей было не так удобно, как нынешней, поэтому вскоре ее вытеснила круглая.

Суеверность хоккеистов

Некоторые хоккеисты — народ суеверный. К примеру, Джон Мэддин каждый раз заменяет шнурки после тренировки. Хоккеист искренне считает, что это приносит ему удачу.

"Посох пастуха"

Слово "хоккей" произошло от французского hoquet. В переводе оно означает "посох пастуха".

Особенности шайбы

Шайбы весят 200 г, их изготавливают из вулканизированной резины. Не пружинить им во время игры позволяет предварительная заморозка. Скорость полета шайбы может составлять до 193 км/час. Поэтому неудивительно, что спортсмены порой не досчитываются зубов.

Алкоголь разрешен

Хоккеисты могут употреблять аспирин, алкоголь и запрещенные препараты. Как ни странно, это написано в своде правил Национальной Хоккейной Лиги.

О толщине льда

Хоккеистам сложно играть на толстом льду. Его оптимальная толщина для игры должна быть в пределах 7,6-10 см. Благодаря ей удается быстро реагировать на подачи.

Шесть, девять или семь?

Хоккейная команда стала включать шесть человек только в 1904 году. До этого в ней было сначала 9 игроков, а затем — 7.

Первая российская победа

Россия никак не могла выиграть чемпионат мира по хоккею, так прошло 15 лет. В мае 2008 года наконец победа была одержана. Событие стало знаковым и прочно вошло в историю хоккея.

О первом матче

Первый матч по хоккею состоялся на катке "Виктория". Об этом в 1875 году каждый мог прочесть в Montreal Gazette.

О заливке льда

Раньше лед заливали вручную. Однако в 1945 году Франк Замбони изобрел машину, предназначенную для этого процесса.

Окунувшись с историю хоккея, можно узнать много интересного. К примеру, что первая шайба была отнюдь не круглой, а первая машина для заливки льда появилась в 1945 году, да и игроков в команде когда-то было гораздо больше. А недавно, в 2008 году, сборная России по хоккею наконец одержала первую большую победу в этом виде спорта. Несмотря на то, что игрокам можно употреблять спиртное, и даже наркотики.