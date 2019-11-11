Россия vs Украина: мы лучше за счет тренера

Сборные России и Украины оформили себе досрочный выход в Евро 2020. Эксперты сравнили обе сборные и выделили из них сильнейшую. Большинство считает, что сборная России сильнее за счет тренерского штаба.

Первым делом стоит сравнить голкиперов. Поскольку Игорь Акинфеев завершил спортивную карьеру, разница между вратарями у сборных будет почти незначительной. Общая цена вратарей сборной России составляет чуть более 15 миллионов евро, а сборной Украины — почти 13 миллионов евро.

Вопросы остаются к Пятову, который в последнее время выступал не в лучшей форме. Однако в последних матчах за сборную вратарь показывал почти безошибочную игру. Российский голкипер Гильерме — точно такой же ветеран футбольного мира, при этом он часто ошибается, но в групповом этапе показал себя хорошо.

Оборонительная часть у сборных уже сильно отличается. Общая сумма всех защитников сборной России составляет более 70 миллионов евро, а Украины — около 30 миллионов евро. Высокая стоимость у России за счет Фернандеса, который по версии transfermarkt. de стоит 30 миллионов евро.

Главный минус обороны России в том, что все игроки из разных клубов. Отсюда и менее слаженная игра. У сборной Украины в этом плане все лучше — Матвиенко и Кривцов выступают за "Шахтер", а Карваев и Миколенко играют за киевское "Динамо".

Полузащита у сборных выглядит хорошо, но у Украины больше известных имен. Зинченко — прекрасный игрок из "Манчестер сити", а Малиновский — обостряющий полузащитник из "Аталанты". К тому же у Украины есть и неплохой резерв, что позволяет им быстро перестраивать игру.

Сборная России отличается только двумя выдающимися полузащитниками — Головиным и Черышевым. В целом они уступают по известности украинской средней линии. Общая стоимость полузащиты России и Украины почти одинаковая и составляет около 140 миллионов евро.

Нападение у команд сильно отличается. У Украины есть значительные пробелы среди форвардов. Мораес до сих пор не забил даже одного мяча, а Яремчук больше склонен к игре "назад". Общая стоимость нападения сборной Украины составляет чуть более 16 миллионов евро.

У России с нападением все гораздо лучше. Дзюба в текущем сезоне просто лидирует во всех смыслах. Соболев также демонстрирует лидерство, а меткости Чалова можно только позавидовать. Общая стоимость нападения составляет почти 49 миллионов евро.

И, наконец, тренерский состав. Черчесов и Шевченко принялись за работу в сложное для обоих сборных время. У Черчесова процент побед составляет почти 44%, у Шевченко — 58%. Черчесов смог привести сборную России к хорошему результату в ЧМ-2018, а Шевченко потребовалось больше времени, но тактика и огромный игровой опыт — его сильнейшая сторона.