Еще одна смерть в октагоне. Боец скончался в Грозном

На турнире по смешанным единоборствам произошла трагедия - скончался узбекский спортсмен Бекзод Нурматов. Боец ушел с площадки в полном порядке, а через несколько дней после боя скончался после непродолжительной комы.

Турнир АСА 100 проходил в столице Чеченской Республики. Противником Нурматова был российский спортсмен Беслан Исаев, победивший по результатам голосований судей.

Как только бой окончился, Нурматов упал и потерял сознание. Через несколько дней в больнице он умер. Спортсмену было всего 27 лет. В его карьере отмечается 11 побед и всего 2 проигрышных боя.

От представителей спортсмена известно, что у Нурматова случился инсульт. Судьи АСА говорят, что Нурматов был в порядке до боя и проблем со здоровьем у него не наблюдалось. Глава лиги АСА комментировать ситуацию отказался, а запросов в больницу никто из представителей лиги не делал.

Примечательно, что на записи боя Нурматов выглядит вполне хорошо. Во втором раунде он уверенно держался на ринге, демонстрируя высокий прессинг. В следующем же раунде Нурматов уже сдал позиции в партере.

Аналогичный случай произошел с Максимом Дадашевым. Однако в том поединке можно было увидеть все признаки плохого самочувствия спортсмена. В случае с Нурматовым возникает много вопросов, потому спортсмен спокойно и в адекватном состоянии покинул ринг.

Пока что ведется разбирательство. Лига АСА считается ведущей в смешанных единоборствах, где все бойцы проходят регулярные медицинские освидетельствования. В таком случае нет смысла относиться предвзято к словам представителей лиги.

Не исключено, что могла произойти путаница в документах. Другими словами, согласно медицинским документам - все хорошо, но фактически - нет. Тогда это отдельный вопрос к системе здравоохранения в Узбекистане.

После окончания боя Нурматов выглядел нормально, утверждают представители бойца. Как только судьи объявили результаты, Нурматов обнялся с соперником и отправился в раздевалку. Только после этого узбекскому спортсмену стало плохо.

Существует и другая версия. Нурматов мог получить серьезные черепно-мозговые травмы после того, как россиянин нанес ему несколько ударов по голове. Тогда после рассечения могли запуститься опасные для жизни процессы, вызвавшие фатальные последствия.

Смешанные единоборства и бокс - рискованные виды спорта, где ни один боец не застрахован от фатальных случаев. Инсульт может произойти и в молодом возрасте, но для его появления должны быть серьезные причины.

Например, после несчастного случая с Дадашевым представители говорили, что спортсмены постоянно рискую своим здоровьем, выходя на ринг. Также неизвестно, чего стоит спортсменам участие в подобных боях.