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Автор Татьяна Новосёлова

А знаете ли вы... о бадминтоне

Спорт print

 Бадминтон - удивительный и увлекательный вид спорта, где соперничают между собой два спортсмена или две команды, по два участника в каждой. Их целью является перебрасывание волана через сетку на поле противника так, чтобы тот не успел его отбить. Очко засчитывается, когда волан касается площадки на чужой стороне.


Трансляция соревнований по бадминтону II Европейских игр 2019 в Минске. Полуфиналы.

Бадминтон относится к олимпийским видам спорта. Игра требует от спортсменов огромных затрат энергии. Она повышает выносливость, скоростные и силовые характеристики игроков, учит мыслить наперед, просчитывая действия противника и траекторию полета волана.

  История появления

Это одна из самых древних игр. Пришел бадминтон из Индии, там была игра пуна, на основе которой он появился. Моряки привезли его в Англию, где он приобрел известность. Но современный вид бадминтон обрел в 1973 году благодаря англичанину Бофорду, который вернувшись из командировки в Индию, привез оттуда приспособления для игры в пуну.

Игра пришлась по вкусу всем многочисленным родственникам герцога и соседям-аристократам. Ее назвали бадминтон, от названия имения, в котором происходили игры - Бадминтон-хаус. В 1992 г игра была принята олимпийским комитетом, и вошла в программу игр. С этого времени ее популярность в мире очень выросла. Наиболее распространен бадминтон в азиатских странах.

Интересно про бадминтон

Бадминтон - очень захватывающая игра. Известно, что на планете каждый пятидесятый человек увлекается им, а в Дании он по рейтингу популярности опережает футбол. А знаете ли вы, что:

  1. Это один из сложнейших спортивных дисциплин. За игру участник пробегает 10 км и производит множество прыжков. Пульс спортсмена в процессе игры поднимается до 220 уд/минуту.
  2. В этой игре нет гендерных предрассудков. Здесь нет мужских и женских турниров, все играют вместе, образуя смешанные пары.
  3. Бадминтон очень технологичен. Для игр на мировом уровне при изготовлении воланов используют перья гусей возраста 1 год. Берут строго 8 штук с одного крыла и 8 - с другого, и никак иначе. Для разработки аналогов из пластики затрачиваются большие суммы денег. Ракетки разрабатывают и модернизируют сотни инженеров, пытаясь улучшить игровые характеристики новыми конструкциями, материалами или соединениями.
  4. Это самый быстрый ракеточный вид спорта. Максимальная скорость волана в воздухе - 493 км/ч, тогда как теннисный мяч поставил рекорд 251 км/ч, а футбольный - 198 км/ч.
  5. Игра в бадминтон входит в программу подготовки космонавтов. Она способствует развитию скорости принятия решений. Ежесекундно игрок оценивает положение на корте противника, свое и принимает решение о следующем действии.

Австралийские ученые, проведя исследования о влиянии различных видов спорта на продолжительность жизни, на лидирующие позиции поставили игры с ракеткой. Так, теннис, бадминтон, сквош снижают риски ранней смерти на 47%, и понижают риск болезней сердца и сосудов на 56%. Поэтому, играйте в бадминтон с удовольствием и на здоровье.

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Темы спорт бадминтон
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