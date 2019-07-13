А знаете ли вы... о бадминтоне

Бадминтон - удивительный и увлекательный вид спорта, где соперничают между собой два спортсмена или две команды, по два участника в каждой. Их целью является перебрасывание волана через сетку на поле противника так, чтобы тот не успел его отбить. Очко засчитывается, когда волан касается площадки на чужой стороне.
Бадминтон относится к олимпийским видам спорта. Игра требует от спортсменов огромных затрат энергии. Она повышает выносливость, скоростные и силовые характеристики игроков, учит мыслить наперед, просчитывая действия противника и траекторию полета волана.
История появления
Это одна из самых древних игр. Пришел бадминтон из Индии, там была игра пуна, на основе которой он появился. Моряки привезли его в Англию, где он приобрел известность. Но современный вид бадминтон обрел в 1973 году благодаря англичанину Бофорду, который вернувшись из командировки в Индию, привез оттуда приспособления для игры в пуну.
Игра пришлась по вкусу всем многочисленным родственникам герцога и соседям-аристократам. Ее назвали бадминтон, от названия имения, в котором происходили игры - Бадминтон-хаус. В 1992 г игра была принята олимпийским комитетом, и вошла в программу игр. С этого времени ее популярность в мире очень выросла. Наиболее распространен бадминтон в азиатских странах.
Интересно про бадминтон
Бадминтон - очень захватывающая игра. Известно, что на планете каждый пятидесятый человек увлекается им, а в Дании он по рейтингу популярности опережает футбол. А знаете ли вы, что:
Австралийские ученые, проведя исследования о влиянии различных видов спорта на продолжительность жизни, на лидирующие позиции поставили игры с ракеткой. Так, теннис, бадминтон, сквош снижают риски ранней смерти на 47%, и понижают риск болезней сердца и сосудов на 56%. Поэтому, играйте в бадминтон с удовольствием и на здоровье.
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