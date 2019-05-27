Спорт и предубеждения: несколько полезных советов

Нередко желание заняться спортом, чтобы привести в порядок фигуру и хорошо себя чувствовать может сыграть с организмом злую шутку. Как правильно тренироваться, чтобы не навредить самому себе?

Утренняя гимнастика

Спортивные напитки: пить или не пить?

Некоторые люди любят выпить. Спортивные напитки. А зря. Если вы просто хотите привести себя в форму и не рассчитываете на профессиональные высоты, оставьте эти магические зелья с глюкозой и электролитами. Напитки нужны для восполнения запасов энергии во время многочасовых тренировок, что скорее касается профессиональных спортсменов. Но производители напитков этого не скажут, ведь им хочется продать побольше.

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Боль в мышцах — норма или нет?

Теперь поговорим о ЗМБ (запаздывающей мышечной боли). Многие грешат на молочную кислоту: она якобы накапливается в мышцах и вызывает эту боль. На самом деле всё не так просто. Она вырабатывается при выполнении различных упражнений, особенно силовых, но достаточно быстро выводится из мышц, и на следующий день её там уже нет. Боль появляется из-за повреждений в мышцах. Поэтому нагрузку нужно прибавлять постепенно и увеличивать интервалы между тренировками, если боль не проходит достаточно долго.

Спорт дома

Как должна выглядеть правильная тренировка со скакалкой

Наверное, вам нередко доводилось слышать, что боль после занятий спортом — это хорошо, и только так достигается результат. Лучше отбросьте эти мазохистские наклонности. Если вскоре вам кажется, что вас переехал поезд, значит, вы что-то делаете неправильно. Например, нагрузка для вас ещё слишком велика, и вскоре организм вас явно не отблагодарит. Запомните: лёгкий дискомфорт в мышцах — нормально, сильные боли — плохо. На крайний случай воспользуйтесь некоторыми советами. Сделайте легкий массаж мышц, где ощущается боль. Или примите теплую ванну. Наконец, выпейте ибупрофен — только не увлекайтесь.

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Всего 20 минут — и всё?

Следующая приятная новость касается продолжительности тренировок. Уделять им часы драгоценного времени не стоит. На самом деле для поддержания тела и мышц в тонусе достаточно двадцатиминутной зарядки! Главное заниматься регулярно. Другой интересный способ — интервальные интенсивные тренировки. Нужно просто комбинировать упражнения, рассчитанные на разные мышечные волокна. У человека этих волокон два вида. Медленные волокна влияют на выносливость организма, а быстрые отвечают за развитие силы мышц. Но будьте осторожны! У каждого человека свой порог выносливости, и лучше посоветоваться с толковым тренером, который поможет составить программу правильно.

Разминка — зачем она нужна?

Наконец, быстренько поговорим о растяжке. Какие-то очень умные люди долго твердили, что растяжка — гарантированное предотвращение последующих травм на тренировке. На самом деле здесь произошла типичная подмена понятий. Подготовить мышцы к тренировке и предотвратить травмы помогает разминка. Она может включать элементы растяжки, но не должна ими ограничиваться.

Получившийся список далеко не полный, и во второй части мы поговорим о других спортивных мифах и предубеждениях.

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