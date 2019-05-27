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Автор Даша Корнехина

Спорт и предубеждения: несколько полезных советов

Спорт

Нередко желание заняться спортом, чтобы привести в порядок фигуру и хорошо себя чувствовать может сыграть с организмом злую шутку. Как правильно тренироваться, чтобы не навредить самому себе?

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Спортивные напитки: пить или не пить?

Некоторые люди любят выпить. Спортивные напитки. А зря. Если вы просто хотите привести себя в форму и не рассчитываете на профессиональные высоты, оставьте эти магические зелья с глюкозой и электролитами. Напитки нужны для восполнения запасов энергии во время многочасовых тренировок, что скорее касается профессиональных спортсменов. Но производители напитков этого не скажут, ведь им хочется продать побольше.

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Боль в мышцах — норма или нет?

Теперь поговорим о ЗМБ (запаздывающей мышечной боли). Многие грешат на молочную кислоту: она якобы накапливается в мышцах и вызывает эту боль. На самом деле всё не так просто. Она вырабатывается при выполнении различных упражнений, особенно силовых, но достаточно быстро выводится из мышц, и на следующий день её там уже нет. Боль появляется из-за повреждений в мышцах. Поэтому нагрузку нужно прибавлять постепенно и увеличивать интервалы между тренировками, если боль не проходит достаточно долго.

Спорт дома
Спорт дома

Как должна выглядеть правильная тренировка со скакалкой

Наверное, вам нередко доводилось слышать, что боль после занятий спортом — это хорошо, и только так достигается результат. Лучше отбросьте эти мазохистские наклонности. Если вскоре вам кажется, что вас переехал поезд, значит, вы что-то делаете неправильно. Например, нагрузка для вас ещё слишком велика, и вскоре организм вас явно не отблагодарит. Запомните: лёгкий дискомфорт в мышцах — нормально, сильные боли — плохо. На крайний случай воспользуйтесь некоторыми советами. Сделайте легкий массаж мышц, где ощущается боль. Или примите теплую ванну. Наконец, выпейте ибупрофен — только не увлекайтесь.

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Всего 20 минут — и всё?

Следующая приятная новость касается продолжительности тренировок. Уделять им часы драгоценного времени не стоит. На самом деле для поддержания тела и мышц в тонусе достаточно двадцатиминутной зарядки! Главное заниматься регулярно. Другой интересный способ — интервальные интенсивные тренировки. Нужно просто комбинировать упражнения, рассчитанные на разные мышечные волокна. У человека этих волокон два вида. Медленные волокна влияют на выносливость организма, а быстрые отвечают за развитие силы мышц. Но будьте осторожны! У каждого человека свой порог выносливости, и лучше посоветоваться с толковым тренером, который поможет составить программу правильно.

Разминка — зачем она нужна?

Наконец, быстренько поговорим о растяжке. Какие-то очень умные люди долго твердили, что растяжка — гарантированное предотвращение последующих травм на тренировке. На самом деле здесь произошла типичная подмена понятий. Подготовить мышцы к тренировке и предотвратить травмы помогает разминка. Она может включать элементы растяжки, но не должна ими ограничиваться.

Получившийся список далеко не полный, и во второй части мы поговорим о других спортивных мифах и предубеждениях.

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Редактор: Нина Лебедь
Темы спорт здоровый образ жизни
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