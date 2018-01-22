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Автор Оксана Аникина

Черты лица определяют характер

Общество » Практика

Характер оставляет отметины на лице каждого человека. Физиогномика столетиями накапливала знания и сформировалась в отдельную науку. Так даже по мочке уха можно узнать, что представляет собой ваш собеседник.

Черты лица определяют характер. 382066.jpeg

В первую очередь внимание следует обращать на форму лица. Если она продолговатая (ширина лба равна ширине подбородка), то человек хорошо развит интеллектуально. Как правило, такие люди чувствительны, восприимчивы, но при этом уравновешенны. Неудивительно, что им присуща рассудительность.

Треугольное лицо свидетельствует о хитрости и неуживчивости. Высокий и широкий лоб, выдающиеся скулы, небольшой, заостренный, подбородок часто говорят об одаренности и талантливости человека. К сожалению, такие люди склонны к предательству.

С треугольной формой схожа трапециевидная, но здесь характерен широкий лоб и слегка суженный (но не заостренный) подбородок. Эти люди интеллигентны, чувствительны, артистичны. Женщины с такой формой лица — оптимистки. Они живут счастливо, создавая приятную атмосферу для окружающих.

Квадратное лицо обычно принадлежит суровому, мужественному, нередко бессердечному человеку. Часто такие люди несговорчивы, грубы, настойчивы. В общении они, безусловно, прямолинейны и откровенны. Наиболее яркие черты — решительность и неутомимая жажда успеха. Как правило, такие люди хорошие исполнители, хотя сами они настойчиво тянутся к лидерству.

Лицо круглой формы ассоциируется с добродушием, мягкостью, миролюбием. Они предпочитают комфорт, хорошую компанию и не стремятся к славе, хотя им не чуждо и честолюбие. Если у человека с круглой формой лица высокая переносица, выступающие скулы, горящие глаза — он целеустремлен. Из таких людей могут выйти завидные лидеры и полководцы.

Теперь можно перейти к чертам лица. Пропорциональное развитие бровей (форма, цвет, густота) указывает на сбалансированность эмоций, ума и характера, поэтому идеальными считаются широкие, длинные. Если густые брови внешними концами дыбом поднимаются вверх, это признак щедрости души и мужества. Такого человека считают рожденным для успеха.

Опускающиеся внешние концы указывают на застенчивость. Если у мужчины ровные и длинные брови, выступающие на фоне приятной кожи, то он слывет интеллектуалом. Короткие, но густые брови говорят о взрывной натуре.

Щетинистые брови всегда указывают на строптивость, упрямство, бескомпромиссность. Густые тяжелые соединяющиеся брови означают неодолимое стремление к доминированию. Высоко расположенные брови говорят о целеустремленности, а сидящие слишком низко — об обратном. Применить эти знания можно, скорее, к мужчинам, потому что женщины часто пользуются пинцетом и меняет форму бровей.

Далее речь пойдет о глазах. Когда они красивы и притягательны, это означает, что человек обладает здоровьем, волей, умом, темпераментом. Большие глаза говорят о чувствительности души, ранимости, сентиментальности. Часто наравне с этим стоит мужество. Маленькие глаза обычно принадлежат угрюмым, замкнутым несговорчивым людям.

Посадка глаз тоже позволяет делать некоторые выводы. Оба глаза на одной горизонтальной линии — благоприятный признак. Если они скошены книзу: у мужчин — решительность, а у женщин — неблагоразумие. Если верхнее веко слегка опущено — это признак зрелости, сильно опущенное верхнее веко у мужчин говорит об истощение энергии.

Слишком провисшее нижнее веко говорит о бесконтрольности влечений, разгульном образе жизни. Если внешние уголки глаза утопают в сети расходящихся морщинок — это признак проницательности. Безусловно, чем старше человек, тем более достоверная информация считывается с его глаз.

Нос, хоть и менее характеризующая черта, но и по нему можно многое сказать. Человек с округлым кончиком носа и оформленными крыльями становится сильной личностью. Длинный нос - признак ярко выраженной индивидуальности, а короткий говорит об открытости души и оптимизме.

Идеальной считается высокая и ровная переносица, характерная для здоровых людей. Человек с кончиком носа, напоминающим "подвешенную каплю" обычно жизнерадостен и оптимистичен. Если же кончик носа напоминает клюв орла, то такой человек проницателен, хитер и, нередко, злопамятен. Полный, большой кончик носа — признак сердечности и теплоты. Поднятый, с выпяченными ноздрями нос обозначает своеволие, несдержанность, распущенность. Раздвоенный кончик носа — свидетельство робости, застенчивости.

Рот всегда привлекает внимание собеседника. Если он большой, то наверняка перед вами мужественный человек. Спадающие уголки губ свидетельствуют о сильной воле. Люди с маленьким ртом часто наделены слабым характером, а тонкая линия закрытых губ говорит о щепетильности. Симметричное, без перекосов открытие рта говорит о сбалансированности эмоций.

Если к обеим сторонам рта от глаз спускаются лицевые морщины — это признак нелегкой жизни. Если же морщины идут от крыльев носа к уголкам губ, то это признак коварства. Верхняя губа выпирает над нижней — нерешительность, выпячивается нижняя — эгоистичность. Морщины, глубоко врезавшиеся в губы, говорят о процветании в молодости и лишениях в зрелые годы.

Не стоит забывать об ушах. Хорошо оформленное, гармоничное и красивое ухо свидетельствует о здоровье, бесформенность же и бледность говорят об обратном. Слишком большие уши — изъяны в личности, слишком маленькие — признак неблагополучия. Ухо без хорошо оформленной мочки — несбалансированность личности. Длинная мочка выдает беспечность и беззаботность.

Как правило, люди с очень большими мочками — мудрецы или философы. Если мочка слегка подается вперед, то это душевный и добрый человек. Если внутренний ободок уха втянут — сдержанность, если выпячен — наоборот.

В заключение хочется отметить, что физиогномика основана на процентах вероятности. А это значит, что никаких постулатов во внешности и характере человека нет. Помните, что каждый человек уникален, неповторим и непредсказуем

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