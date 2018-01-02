Что смутило биографов в дневнике Иоанна Кронштадтского

2 января 1909 года в Кронштадте царила суматоха: все билеты на поезд туда из Санкт-Петербурга раскупили, в Ораниенбауме разобрали в аренду кибитки и сани. Повод для столпотворения был печальным — умер отец Иоанн Кронштадтский, один из самых "закрытых" и загадочных святых в сравнительно недавней истории России.

Наряду со святым апостолом Петром, святым благоверным великим князем Александром Невским и блаженной Ксенией он признан одним из святых покровителей Санкт-Петербурга. При жизни Иоанн всенародно почитался за свой дар исцеления, а имя чудотворца прочно ассоциируется с помощью бедным и излечением страдающих от алкоголизма.

Иоанн Ильич Сергиев (святой праведный Иоанн Кронштадтский) родился 19 октября 1829 года в семье дьяка в глухой архангельской деревушке Суре. Опасаясь, что хилый младенец не доживет и до утра, родители сразу же окрестили его. Иоанн рос болезненным ребенком и однажды даже чуть не умер от оспы.

В автобиографии Иоанн Кронштадтский описывает своего отца Илью Михайловича Сергиева и мать Федору Власьевну как чрезвычайно набожных людей, воспитывавших его в духе глубокой религиозности.

На скудные семейные сбережения десятилетний Иоанн учился в Церковно-приходском училище Архангельска, но, несмотря на усердие, не имел тяги к учебе и мучился при мысли, что родители напрасно тратят на него последние гроши. Внезапно к нему пришло озарение — он стал понимать уроки и стал одним из лучших учеников.

Блестяще окончив семинарию в 1851 году, Иоанн получил возможность продолжить образование в Санкт-Петербургской духовной академии. В этот же год скончался его отец. Чтобы помочь матери и сестрам, будущий пастырь хотел отказаться от учебы и сразу же поступить на работу дьяконом или пономарем, однако мать настояла, чтобы сын продолжил образование. Иоанн одновременно с учебой устроился в администрацию академии переписчиком бумаг и все свое месячное жалованье, составлявшее десять рублей, посылал домой.

У будущего священника не было близких друзей. Спустя десятилетия его бывшие однокурсники едва помнили этого странного юношу, который постоянно твердил о смирении. В последний год обучения в академии он впал в необъяснимую депрессию и, как позже сам признавался, смог выйти из нее только благодаря непрестанной молитве.

Благодаря служебной должности у Иоанна была собственная комната, что являлось большой редкостью для рядового слушателя академии. Здесь он мог уединяться для глубокой молитвы и самостоятельных занятий. Иоанн не только очень вдумчиво читал патристику и богословие, но и изучал философию, историю, латынь, литературу, физику, математику, иностранные языки. В то время у него возник интерес к святоотеческой литературе, особенно к трудам св. Иоанна Златоуста и митрополита Филарета Московского. Он почувствовал свое истинное призвание.

Однажды, еще во время обучения в академии, Иоанну привиделся сон, будто он заходит в апсиду большого собора и выходит через его южные врата, предназначенные не для мирян, а для церковнослужителей. Именно в этом неведомом молодому священнику соборе ему предстоит прослужить всю свою жизнь.

Иоанн женился на дочери протоиерея Константина Несвицкого, служившего в Андреевском соборе в Кронштадте. Именно этот собор, в котором он прежде никогда не бывал, и приснился святому. После венчания с Елизаветой Константиновной Иоанн был рукоположен в сан диакона, а в конце 1855 года — в сан иерея.

Как пишет биограф Иоанна Кронштадского — профессор истории в Государственном университете штата Нью-Йорк в Олбани (США) Надежда Киценко, — сведения об этом периоде жизни отца Иоанна весьма скупы и представляют собой либо более поздние воспоминания, либо пересказ с чужих слов; однако после начала священнического служения появляется возможность приоткрыть завесу над внутренним миром отца Иоанна благодаря его дневнику.

В краткой официальной биографии пастыря сказано: "У меня нет и не было детей". В дневнике от 19 октября 1866 года — спустя десять лет после женитьбы и рукоположения — находим следующую запись размышлений Иоанна о своем коллеге. Он пишет: "Живу девственником — не то что ты".

Несмотря на предположения некоторых биографов о том, что отец Иоанн избрал стезю сознательного воздержания, прямых указаний на это он нигде не оставил. Даже в самом начале своего священства (1856-1858) Кронштадтский не упоминает молодую жену. Его дневники заполнены размышлениями о Священном писании.

Ни супруга, ни другие члены семьи не оставили на этот счет никаких свидетельств. Поэтому все утверждения о целомудренных взаимоотношениях супругов — вероятнее всего, вымысел, пусть и подкрепленный солидной аргументацией со ссылками на Отцов Церкви, проповедовавших, что половое влечение противоречит истинной природе человека, и даже любовь Адама и Евы была платонической.

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Воздержание святых от близости в законном браке (так называемый "духовный брак") высоко ценилось и на Востоке, и на Западе. Кроме того, по церковным канонам, и мирянам, и духовенству запрещалось вступать в половую связь накануне причастия, а священникам накануне служения литургии.

Несмотря на нарушение данного ограничения городскими священниками, которые ежедневно служили литургию, для таких ревнителей благочестия, как отец Иоанн, оно продолжало быть значимым. Это могло стать главной причиной девственности Иоанна Кронштадтского. Батюшка приучал себя думать о Господе всякий раз, когда он думал о жене, записывая в дневник: "Если жену не любишь — как Бога будешь любить?"

Во время учебы в школе Иоанн ходил только босиком, экономя на обуви. Его понятия о расточительстве как о проявлении тяги к мирским благам резко контрастировали с представлениями столичных купцов и богатых людей. На деньги, потраченные впустую на наряды, безделушки, обильный стол и прочее, можно было одеть и накормить обездоленных, считал отец Иоанн. Для него не существовало такого определения, как "праведно нажитое добро". Помощь бедным была не желательна, а обязательна. "Иначе не спасетесь", — предостерегал Иоанн Кронштадтский.

Он создал модель "работного дома" (Дома трудолюбия), в котором бедняки получали практическую помощь, а богатые могли бы проявить свою благотворительность. Работники дома сначала склеивали поля шляп, мяли коноплю и занимались примитивным трудом в обмен на еду, ночлег и скромное жалованье. Затем круг профессий расширился, наладилось обучение профессиям сапожника и плотника. Открылись специальные мастерские и жилые помещения для женщин, которых отец Иоанн старался уберечь от занятий проституцией. Конечно, отдавая много сил и времени на обустройство Дома трудолюбия, священник не забывал и о духовном воспитании своей паствы.

В 1867 году, задолго до появления скандального рассказа Льва Толстого "Крейцерова соната", отец Иоанн обвинил композиторов, сочиняющих музыку, которая порождает мирские мысли и страсти, вместо того чтобы умиротворять, очищать и укреплять душу "в благодати Божией". Он ненавидел "светские театры и журналы — за то, что в них никогда не слышно имени Отца и Сына и Святого Духа; никогда не говорится о великом деле искупления греха, а все одна светская суета, пустословие светское".

Если оптинские старцы Амвросий и Макарий порицали людей в форме притч, иносказательно, то отец Иоанн рубил сплеча всю правду-матку. Например, Иоанн Кронштадтский писал: "Офицеры кронштадтские на исповедь и к причастию не ходят. Вот плод вольнодумства! Вот плод театров, клубов, обедов, маскарадов! Развращение души! Приложи им зла, Господи, приложи зла славным земли". При воспоминании о баржах с потопленными офицерами во время Гражданской войны становится по-настоящему страшно.

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Известность к отцу Иоанну пришла в 1883 году после публикации в столичной газете "Новое время" открытого письма благодарных прихожан, исцеленных молитвами батюшки. "Чуть более половины этих писем пришло от женщин, которые, как правило, просили за других, в большинстве случаев за своих родственников, — пишет Надежда Киценко. — Мужчины чаще, чем женщины, сознавались в своих "греховных болезнях". Примерно четыре тысячи писем — это просьбы об исцелении от самых разнообразных недугов. Иногда курьезных, как просьбы избавить швею от глухоты или чиновника — от быстрой утомляемости глаз.

Несмотря на собственный мистический опыт, отец Иоанн призывал к трезвой рефлексии и сосредоточенности во время молитвы, обращался к разуму и к личной инициативе верующих. Подобные обращения священника позволили исследователю Саймону Диксону назвать их "протестантской" тенденцией в русском православии".

Похороны священника Иоанна Кронштадтского, скончавшегося 20 декабря 1908 года (по старому стилю), стали значительным событием. Источники свидетельствуют, что все билеты на поезд из Санкт-Петербурга в Кронштадт были распроданы, а все экипажи, сани и кибитки в Ораниенбауме арендованы.

Могила Иоанна Кронштадтского

Гроб с телом 79-летнего пастыря перевезли по льду в Ораниенбаум в сопровождении 94-го Енисейского полка и нескольких военных оркестров, исполнявших традиционный для XIX века гимн "Коль славен наш Господь в Сионе".

Отца Иоанна предали земле не в Кронштадте, где он прослужил 53 года, а в женском монастыре, основанном им в Санкт-Петербурге. Иоанн Кронштадский был дважды канонизирован: в 1964 году — Русской православной церковью за рубежом и в 1990 году — Московским патриархатом.

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