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Какой учебник позволит сдать ЕГЭ по истории на 100 баллов?

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Оправдали ли себя новые походы к изучению истории в школе? По какому учебнику надо готовиться к ЕГЭ? Надо ли вводить обязательный ЕГЭ по этому предмету? "Правде.Ру" об этом рассказал заместитель директора Городского методического центра Департамента образования Москвы историк Андрей Лукутин.

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— Три года назад российские школьники начали учить историю по новым учебникам. Выполняет ли новое учебное пособие свои главные задачи, которые, как известно, заключаются в том, что учебник должен быть написан хорошим русским языком и лишен внутренних противоречий и двойных толкований?

— Пользуясь случаем, я хотел бы для начала всех поздравить с наступающим учебным годом.

Нет учебника, который бы нравился всем. Был очень хороший учебник по истории древнего мира Федора Коровкина в 70-е годы, но совершенным он стал только к своему 12-му изданию. Учебник — это живой продукт, он должен пройти большой путь совершенствования.

Новые учебники были созданы под концепцию Историко-культурного стандарта (ИКС). Многие жалуются, что они недоработаны — где-то чисто содержательно, где-то методически, где-то конъюнктурно и политически. Но должно пройти лет шесть-одиннадцать, чтобы говорить о том, что получилось или не получилось.

Хорошо то, что сейчас в школе учебник не играет ведущей роли, которую он играл 20 или 25 лет назад. Есть много хороших дополнительных материалов, у учителя есть возможность выбирать и подсказать ребятам, где изложено что-то более научно, интересно, полезно, чтобы подготовиться к экзамену.

— Что такое Историко-культурный стандарт?

— Это рекомендации, на что необходимо обратить внимание. Нет единой программы по истории, нет единых подходов к изучению истории, а есть некоторые позиции, на которые просят обратить внимание: формулировки, понятия, содержательные моменты. Записано, что любой учитель, любая образовательная организация вправе сама разрабатывать свою программу. Нынешний ребенок, в отличие от ребенка 30-летней давности, может изучить историю далеко не по тому учебнику, который лежит у него на парте.

— А по какому учебнику школьники будут сдавать Единый государственный экзамен?

— Экзамены составлены с таким прицелом, что ребенок может подготовиться и по учебнику, и по дополнительному материалу. Разработчики ЕГЭ в сентябре выкладывают демонстрационный вариант с подходами, которые будут на экзамене. И дети, родители, учитель, репетитор (это совершенно нормальная история, если ученик хочет сдать на высокие баллы) идут далеко не по учебнику, а по тем классификаторам и спецификациям, которые прописаны в ЕГЭ.

— Сейчас обсуждается вопрос необходимости обязательного ЕГЭ по истории. По вашему мнению, есть ли в этом необходимость?

— Я понимаю, что этот вопрос обсуждается среди тех, кто считает, что введение ЕГЭ по тому или иному предмету повысит уровень преподавания и знаний выпускников. Это не так, это опять будет забивание гвоздей в головы учеников. Экзамен, конечно, мотивирует на то, чтобы изучать предмет, но мы же изучаем историю не для того, чтобы сдавать ЕГЭ. Я считаю, знание русского языка и математики крайне необходимо и обязательно для любого человека. Далее ученик сам выбирает свое дальнейшее направление.

Напомним, основные требования ИКС к учебнику заключаются в следующем:

— должен показывать роль и место отечественной истории в русле мировых событий;

— побуждать к самостоятельному рассуждению;

— учить анализировать исторические тексты;

— сопоставлять разные точки зрения, различать факты и их интерпретации;

— стимулировать на получение исторических знаний из других источников;

— способствовать формированию навыков исследовательской и проектной деятельности;

— способствовать развитию критического мышления учащихся;

— стать навигатором в информационном пространстве.

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"Единый учебник истории" — уже в школах
Темы ЕГЭ школа история учебники Андрей Лукутин
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Какой учебник позволит сдать ЕГЭ по истории на 100 баллов?
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