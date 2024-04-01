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Любовь Степушова
Депутат Водолацкий: как помочь полиции вычислить подозрительных мигрантов

Депутат Водолацкий: жители России смогут заменить мигрантов

3:32
Общество » Практика » Как отстоять права

Теракт в "Крокусе" совершили приезжие из Таджикистана. Почему в России так много мигрантов из бывших советских республик, смогут ли россияне заменить гастарбайтеров, как помочь полиции вычислить подозрительных мигрантов, Pravda.Ru рассказал первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Депутат Водолацкий: жители России смогут заменить мигрантов
Фото: Nikolay Titov/Russian Look

— Виктор Петрович, теракт в "Крокус Сити Холле" совершили террористы из Таджикистана. Они, как и многие мигранты, приехали сюда работать по государственным программам, а потом ушли с предприятий и устроились на более тёплые места. Они слабо владеют русским языком, штрафовались за нарушения закона. Почему в России так много гастарбайтеров из бывших республик Советского Союза?

— Да, многих россиян волнует вопрос: почему сегодня на территории Российской Федерации огромное количество трудовых мигрантов, в основном из постсоветских республик. Причина этого явления в том, что сейчас у нас 2 млн 700 тыс. вакансий в различных сферах жизнедеятельности нашего государства. Некоторые рабочие места мы не можем закрыть собственными трудовыми ресурсами, поэтому там работают мигранты:

  • в строительном бизнесе,
  • на коммунальных предприятиях,
  • в сфере доставки.

Везде, где у нас есть сложности с собственными трудовыми ресурсами, мы должны приглашать мигрантов, чтобы решать свои внутренние проблемы.

— Порядка десяти регионов вообще отказались от труда мигрантов. Власти повысили на местах заработную плату, и местные люди, россияне, идут туда работать. Почему такая разница в политике регионов: одни приглашают мигрантов, а другие спокойно отказываются от их труда?

— У нас есть регионы-доноры (в противовес дотационным регионам), где собственные финансовые ресурсы позволяют с помощью местных надбавок увеличивать зарплату на непопулярные виды работ.

Но мы сейчас готовим большое мероприятие в нашем комитете, чтобы минтруда и другие службы дали нам информацию о регионах, где есть избыток трудовых ресурсов и люди получают только лишь пособие по безработице в центре занятости.

Если для них создать условия для переезда в тот субъект Российской Федерации, где требуются рабочие руки, то мы уменьшим количество мигрантов, но создадим рабочие места для собственного населения.

Для этого нужна государственная программа. И уже понятно, что существует возможность отработать это направление, чтобы люди переселялись из одного субъекта в другой и получали достойную зарплату и условия жизни.

— Пока проблема мигрантов не решена, что бы вы посоветовали гражданам Российской Федерации?

— Я бы посоветовал всем гражданам Российской Федерации не быть сторонними наблюдателями происходящих процессов в нашей стране, когда вокруг нас собралось огромное количество недружественных нам сил. Эти страны каждые 80-100 лет пытаются нас уничтожить. Каждые раз мы им бьём по зубам, они уползают в норы и снова начинают копить к нам ненависть и злобу. Прошло 80 лет с начала Великой Отечественной войны, и снова всё повторяется.

Поэтому когда в вашем подъезде, на вашей улице сдают жильё непонятным лицам — не проходите мимо, информируйте силовые органы. Если полиция не сработала — звоните в ФСБ. В местах массовых скоплений людей тоже надо замечать подозрительных лиц.

Лучше сделать лишний сигнал, чем, не дай Бог, допустить трагедию. Нужно быть единым мощным гражданским обществом, чтобы противостоять терроризму.

Смотрите видеоверсию интервью на Правда ТВ

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Людмила Айвар
Людмила Áйвар — российский юрист, общественный деятель *
Темы мигранты любовь степушова
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