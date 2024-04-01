Депутат Водолацкий: как помочь полиции вычислить подозрительных мигрантов

Депутат Водолацкий: жители России смогут заменить мигрантов

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Теракт в "Крокусе" совершили приезжие из Таджикистана. Почему в России так много мигрантов из бывших советских республик, смогут ли россияне заменить гастарбайтеров, как помочь полиции вычислить подозрительных мигрантов, Pravda.Ru рассказал первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Фото: Nikolay Titov/Russian Look

— Виктор Петрович, теракт в "Крокус Сити Холле" совершили террористы из Таджикистана. Они, как и многие мигранты, приехали сюда работать по государственным программам, а потом ушли с предприятий и устроились на более тёплые места. Они слабо владеют русским языком, штрафовались за нарушения закона. Почему в России так много гастарбайтеров из бывших республик Советского Союза?

— Да, многих россиян волнует вопрос: почему сегодня на территории Российской Федерации огромное количество трудовых мигрантов, в основном из постсоветских республик. Причина этого явления в том, что сейчас у нас 2 млн 700 тыс. вакансий в различных сферах жизнедеятельности нашего государства. Некоторые рабочие места мы не можем закрыть собственными трудовыми ресурсами, поэтому там работают мигранты:

в строительном бизнесе,

на коммунальных предприятиях,

в сфере доставки.

Везде, где у нас есть сложности с собственными трудовыми ресурсами, мы должны приглашать мигрантов, чтобы решать свои внутренние проблемы.

— Порядка десяти регионов вообще отказались от труда мигрантов. Власти повысили на местах заработную плату, и местные люди, россияне, идут туда работать. Почему такая разница в политике регионов: одни приглашают мигрантов, а другие спокойно отказываются от их труда?

— У нас есть регионы-доноры (в противовес дотационным регионам), где собственные финансовые ресурсы позволяют с помощью местных надбавок увеличивать зарплату на непопулярные виды работ.

Но мы сейчас готовим большое мероприятие в нашем комитете, чтобы минтруда и другие службы дали нам информацию о регионах, где есть избыток трудовых ресурсов и люди получают только лишь пособие по безработице в центре занятости.

Если для них создать условия для переезда в тот субъект Российской Федерации, где требуются рабочие руки, то мы уменьшим количество мигрантов, но создадим рабочие места для собственного населения.

Для этого нужна государственная программа. И уже понятно, что существует возможность отработать это направление, чтобы люди переселялись из одного субъекта в другой и получали достойную зарплату и условия жизни.

— Пока проблема мигрантов не решена, что бы вы посоветовали гражданам Российской Федерации?

— Я бы посоветовал всем гражданам Российской Федерации не быть сторонними наблюдателями происходящих процессов в нашей стране, когда вокруг нас собралось огромное количество недружественных нам сил. Эти страны каждые 80-100 лет пытаются нас уничтожить. Каждые раз мы им бьём по зубам, они уползают в норы и снова начинают копить к нам ненависть и злобу. Прошло 80 лет с начала Великой Отечественной войны, и снова всё повторяется.

Поэтому когда в вашем подъезде, на вашей улице сдают жильё непонятным лицам — не проходите мимо, информируйте силовые органы. Если полиция не сработала — звоните в ФСБ. В местах массовых скоплений людей тоже надо замечать подозрительных лиц.

Лучше сделать лишний сигнал, чем, не дай Бог, допустить трагедию. Нужно быть единым мощным гражданским обществом, чтобы противостоять терроризму.

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