Виктор Водолацкий: "Нужно быть единым мощным гражданским обществом"

0:36 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В связи с терактом в "Крокусе Сити Холле" с новой силой встал вопрос о регулировании трудовой миграции в Россию из стран бывшего Советского Союза.

Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что "везде, где у нас есть сложности с собственными трудовыми ресурсами, мы должны приглашать мигрантов, чтобы решать свои внутренние проблемы". Но эту проблему можно решить и за счёт собственных граждан. Как это будет сделано, эксперт рассказал в видеоэфире на Правда ТВ.

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