Мигранты в России: приезжие работники попали под особое внимание

11:55 Your browser does not support the audio element. Общество Практика

На проблему мигрантов в РФ уже обратили внимание даже представители РПЦ.

Фото: Telegram

"Миграционная политика России нуждается в корректировке…" — заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Отдельно хочется отметить, что глава церкви имел в виду мигрантов из Средней Азии и других стран СНГ.

Сказано это было не так давно, на выступлении на "Всемирном русском народном соборе". С его слов, правительство, на практике оказало свою полную несостоятельность в попытках решения миграционного вопроса.

Как выразился патриарх, невозможно "договориться с национальными диаспорами и кланами, которые готовы не только горой вступиться за своего представителя, чтобы избавить его от справедливого наказания по закону, но и всячески мстить всем, кто посмел обратиться в правоохранительные органы, сообщая о преступлении".

Совпадение, или нет, но именно об этом говорил (в том числе) и президент на большой пресс-конференции 14 декабря:

"У нас свыше 10 миллионов трудовых мигрантов…"; "Это непростая проблема. Мы не должны в ущерб российскому народу решать трудовые проблемы за счёт мигрантов. Нужно, чтобы все мигранты уважали наши законы и традиции народов России… Но нужно и им нормальные, человеческие условия организовывать. Нужен специальный орган, который смотрел бы на эту проблему в комплексе. Но прежде всего надо руководствоваться интересами местного населения", — отдельно отметил Владимир Владимирович.

В Госдуме подсуетились и выдали новую инициативу, так удачно оформленную вовремя в законопроект. В новом нормативно-правовом акте есть чёткое уточнение, понятие о том, кто такой "соотечественник".

По словам депутатов, итоговая цель — законно убрать все неточности и лазейки из предыдущих вариантов НПА, позволявших под любым видом "соотечественников" переезжать на постоянное место жительство в Россию из Средней Азии.

"Ведь если в начале программы добровольного переселения соотечественников около 80% переселяющимся по ней в Россию были славяне, то теперь наоборот", — указал депутат Матвеев.

Депутат посетовал, что система явно работает не совсем эффективно, и началу коренных изменений должно положить разграничение в понятии "соотечественники".

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отрапортовала о создании рабочей группы по вопросам миграции в Госдуме.

"…Состоится заседание большой рабочей группы, куда мы пригласили все уполномоченные органы. Россия большая многонациональная страна. И нам очень важно сохранять традиции. Найти современные решения, которые, в том числе, с участием иностранной рабочей силы… успешно решить новые экономические задачи", — уточнила она.

История проблемы

Так почему все резко вспомнили про миграционный вопрос? Разберёмся по порядку.

СНГ- это союз государств на территории бывшего СССР, скреплённый всевозможными договорами, но не имеющей единой, чётко выраженной общей политики, законодательства и экономики.

Многие народы, относительно спокойно уживавшиеся на территории советских республик, с момента развала СССР погрузились в явное религиозное и культурное мракобесие.

Никто не говорит, что народы не должны самостоятельно развиваться, имея за своими плечами исторические корни культуры и особенности развития своего общества.

Но, приезжая в гости, или, заходя, условно, попить чай к соседу, всё-таки не стоит лезть со своими проповедями и мнением, навязывая его коренному населению.

32 года канули с момента распада СССР. Уже выросло новое поколение на постсоветском пространстве, которое прошло через горнила этнических, религиозных и гражданских войн, вспыхнувших в большом количестве между вчерашними соседями. Этих тлеющих "горячих точек" десятки на карте СНГ. Они то затухают, то разгораются с новой силой. Армяно-азербайджанский конфликт, грузино-осетинский, грузино-абхазский, гражданская война в Таджикистане, многочисленные вторжения исламистов-моджахедов в Таджикистан, таджикско-афганские мелкие приграничные стычки, таджикско-киргизские и таджикско-узбекские многочисленные перестрелки за спорные территории вдоль границы, проблема непризнанного Приднестровья, Прибалтика.

Всего и не перечесть. Сейчас ещё добавилось и Украина.

Каждое поколение имеет представление о войне и готово отстаивать свои убеждения, в том числе и силой.

Никто не говорит, что все мигранты такие (!). Никто не утверждает, что эта проблема массовая и относится ко всем мигрантам (!).

Но ложка дёгтя портит бочку мёда

Москве необходима дружба со Средней Азии, которая вовлечена в экономику РФ, через реализацию проекта "Один пояс, один путь". И связана многолетними долговыми обязательствами, культурой и историей. Поэтому Кремль предоставлял долгое время квоты для иностранных граждан. Но, как это обычно бывает, идея — шикарная, а реализация подкачала.

20 лет пущенная на самотёк миграционная проблема, обросшая коррупцией и проблемами межэтнических и клановых связей, сейчас "вдруг" будет решена? Например, председатель СКР Александр Бастрыкин отдельно отмечал, что в сфере реализации миграционной политики преступления с коррупцией превалируют. Да нет, скорее ситуация усугубится.

В эпоху асимметричных методов войны и расцвета преступных организаций террористического толка проблема мигрантов и миграции как таковой назрела.

"Современные процессы миграции стали одной из ключевых проблем многих стран мира и являются одним из факторов роста социальной напряженности, а также возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве… Кроме того, в миграционных потоках высока вероятность проникновения в страну членов террористических организаций…", — высказался в мае о теме мигрантов Александр Бастрыкин.

Бастрыкин также акцентирует внимание на том, что преступность в этнически однородной среде растёт:

"В 2022 году поступило 4729 сообщений о таких преступлениях, рассмотрев которые, следователи СК России возбудили 4231 уголовное дело. Это почти в три раза больше, чем в 2021 году…"

В основном это преступления, связанные с наркотиками, убийства и умышленные причинения тяжкого вреда, преступлениях против половой неприкосновенности, массовые драки и попытки создания преступных организованных групп.

Мигранты чётко разграничивают своих и чужих. Их ассимиляция в культурном и языковой плане порой невозможна. Приезжая на заработки, мигрант обязан знать язык, культуру и историю той страны, куда он прибыл, но к этому в большинстве случаев должностные лица подходят формально. Чаще в дальнейшем эта ситуация не изменяется, так как мигранты обычно сбиваются в группы по признакам "землячества".

То есть они продолжают вариться в своём мире, ограничивая контакты с обществом той страны, куда они приехали на заработки, до минимума. Довольно часто это приводит к правонарушениям из-за незнания специфики и нюансов местных законов.

Религиозная составляющая остаётся немаловажным фактором. Разность культур и религиозных воззрений порождает случаи многочисленных проблем в рабочей среде и усиление конфронтации. Элементарные даже продуктовые предпочтения становятся причиной возникновения конфликтов. Всё это является причинами проявления мелкого бытового шовинизма, причём с обеих сторон конфликта.

Как отмечает Бастрыкин, "причинами нарастающей агрессии мигрантов являются неадаптированность приезжих к российскому менталитету, а также ненадлежащая организация работодателями социально-бытовых условий их пребывания. В связи с этим для более эффективной адаптации мигрантов представляется важным возложить на органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления обязанности по взаимодействию и сотрудничеству с местными этнокультурными объединениями (диаспорами). К обязанности данных объединений может быть отнесена часть работы ПО: языковой, культурной адаптации и выработке соответствующих программ социальной защиты прибывающих трудовых мигрантов…"

То есть даже председатель СК понимает, что для мигрантов должна быть хоть какая-то адаптация, что не только диаспоры, но и работодатель с представителями местного самоуправления должны и обязаны участвовать в социализации приезжих, привыканию к новым условия труда и быта.

При этом необходимо помнить, что бытовой шовинизм возникает в том числе из-за нехватки рабочих мест для коренного населению, в угоду политическим или экономическим необходимостям.

Работодателю легче взять на работу мигранта, что будет работать за копейки и без перспективы пенсии, чем полноценного сотрудника или рабочего, за которого надо отчитаться в кучу ведомств, в налоговую, профсоюзы, пенсионный фонд и и т. п.

Дефицит в 4,8 миллиона

Есть прямая связь миграционной политики и нехватки рабочих рук. К декабрю 2023 года в РФ не хватает примерно 4,8 млн работников. Такой вывод сделали в расчётах сотрудники "Института экономики РАН" с учётом статистику Росстата.

Согласно ей, "…к середине этого года на вакантные места требовалось принять 6,8% от списочной численности сотрудников, в 2022-м году не хватало 5,8%…" "Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 млн человек", — написал сотрудник НИИ профессор Ахапкин.

"Неудовлетворённый спрос на рабочую силу уже стал фактором, тормозящим рост экономики…" — отдельно отмечено в исследовании РАН.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что дефицит кадров — главная проблема российской экономики.

Председатель СКР в принципе положительно оценивает перспективы изменения законодательства:

"Подобные примеры [преступность, некультурное поведение], безусловно, порождают социальную напряженность и влекут обострение криминогенной ситуации в России. Это волнует общественность: нам в комментариях в социальных сетях пишут о таких происшествиях, просят обратить на них внимание. А предложения по совершенствованию миграционного законодательства, о которых я говорил ранее, судя по мнению пользователей, нашли большую поддержку в обществе…"

Посмотрим, как многоуважаемые граждане, озабоченные происходящим, реализуют свои идеи в сфере миграции. Будет ли опять двадцать пять, или хоть что-то изменится…