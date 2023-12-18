Агрессивная экспансия: Китай плотно врос в экономику России

8:23 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Дальний Восток

В контексте недавно выпущенной статьи про китайско-американские отношения и их позицию по острову Тайвань хотелось бы отдельно рассмотреть и взаимоотношения Пекина с Москвой.

Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

После начала специальной военной операции России на Украине Китай занял выжидательную позицию, что совсем не удивительно.

С одной стороны, открыто поддержав РФ, Китай мог получить здоровый пакет санкций от Европы и США (при том, что по итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос и составил 759,427 млрд долларов, на январь 2023). С другой стороны, Пекину выгодно находиться в тени при явных натянутых отношений Запада с Россией и не выпячивать свою заинтересованность.

В чём суть такой политики

Пока председатель Си Цзиньпин хитро щурит глаза и улыбается на многочисленных саммитах и встречах, экономика Китайской Народной Республики шаг за шагом в обход крупных политических игроков, занятых разборками друг с другом, подчиняет сегменты рынка и регионы в Азии.

Саммит "Один пояс — один путь", прошедший в октябре 2023 года, явно обнажил часть экономических механизмов, которыми Китай пользуется для своей экспансии.

Сама идея создания проекта, который объединит страны Центральной, Восточной, Юго-Восточной Азии, а также России, появилась немногим более десяти лет назад. Пекин в 2013 году озвучил инициативу по возрождению Великого шёлкового пути как экономической и консолидирующей артерии, которая протянется от Китая, Индии через страны Центральной Азии и Россию на Запад.

Как отметил тогда Си Цзиньпин, "у Китая и стран центральноазиатского региона общая стратегическая цель, которая заключается в стабильном развитии экономики, процветании и могуществе государств".

Тогда же китайский лидер, предложил определить основные принципы, по которым новый Шёлковый путь должен и будет развиваться:

создание общей экономической и логистической инфраструктуры,

таможенные льготы и преференции,

свободное передвижение капитала

и укрепление политических взаимоотношений.

Также в октябре 2013 года на саммите стран-участниц АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) было выдвинуто предложение о создании совместного "современного морского Шёлкового пути XXI века".

Инициатива приобрела массу сторонников, и вскоре были сформулированы первые договора, а сам Китай на уровне государственных исполнительных органов разработал подробнейший план по "оказанию содействия совместного строительства экономического пояса Шёлкового пути и морского Шёлкового пути XXI века". В нём отдельно были отмечены пункты:

по усовершенствованию инфраструктуры регионов (создание сети дорог и логистических и энергетических маршрутов, включая углеводороды);

по созданию безопасных и эффективных сухопутных, водных и воздушных коридоров;

по поднятию уровня кооперации на качественно новый уровень с вливанием большого количества инвестиций;

по упрощению ведения торговли и установлению зон свободной торговли вдоль всего пути;

по культурному обмену и укреплению взаимоотношений между народами.

Кто и как за всё это будет платить

Ответ довольно прост и в то же время всё расставляет на свои места. Были созданы два финансовых органа: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Фонд Шёлкового пути, — которые под прямым контролем Пекина занимались инвестициями в данном регионе. Пекин, в свою очередь, своим монополиям и крупным компаниям напрямую разрешил проводить политику экономических вливаний в регион.

То есть экономическая экспансия началась с того, что китайские госкорпорации стали выдавать ссуды и занимались строительством под гарантии получения части прибыли после введения в эксплуатацию объектов и инфраструктуры Шёлкового пути от стран, где они развивали инфраструктуру. По своей сути это долгосрочные долговые обязательства, навязанные противоположной стороне Китаем.

В 2015 году Евразийский экономический союз (детище России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии) стал плотно сотрудничать с Пекином, что привело к получению инвестиций от проекта "Шёлковый путь". Вследствие чего некоторые страны региона стали экономически зависимы.

Уже в 2023 году совокупные двусторонние инвестиции между Китаем и странами-партнёрами достигли 380 млрд, из них большинство, около 240 млрд долларов, — китайские инвестиции.

Только с 2013-го по 2023 год общий объём импорта и экспорта между Китаем и странами-партнёрами составил 19,1 трлн долларов при среднем темпе роста в 6,5-7% в год.

К 2023 году Китай привлёк к сотрудничеству более 150 стран и 30 международных организаций с пяти континентов.

Если кто-то ещё думает, что Пекин и председатель Си не ведут хоть и экономическую, но экспансию, то он ошибается.

И вот с такой политико-экономической расстановкой сил в регионе КНР подошла к 2022 году, к моменту начала прямой конфронтации России с Западом.

А что же сейчас…

За последние семь лет, с начала сотрудничества ЕАЭС и проекта "Шёлковый путь", Китай плотно врос в экономику РФ. Так, многие экономисты-аналитики отмечают, что инвестиции Китая напрямую оказывают гигантское влияние на строительство газопровода "Сила Сибири — 2" (ПС2), одного из важнейших проектов России.

В условиях большого количества санкций, газопровод стал явной экономической палочкой-выручалочкой для бюджета РФ. Он жизненно важен, хотя не перекрывает и трети поставок, которые ранее РФ перекачивали в Европу, в январе 2022 года. В ЕС уже подумывают вообще отказаться от углеводородов из России (что, впрочем, маловероятно) и предлагают каждой стране-участнику союза самим решить вопрос о необходимости закупки газа у РФ.

В свою очередь, "Сила Сибири", выйдя на рабочие мощности, будет перебрасывать до 50 млрд куб. м природного газа. Этот проект необходим для производственных мощностей КНР, он значительно укрепит энергетическую безопасность Пекина. Но в данный момент, когда давление санкций нарастает, Си Цзиньпин не упускает возможности выбить себе и Китаю побольше льгот, требуя от РФ дополнительные скидки. При этом оговорённые ранее траты на строительство ветки газопровода Пекин пока возмещать не намерен.

Трубопровод хоть и является символом взаимовыгодной дружбы Пекина и Москвы, но каждая сторона будет и в дальнейшем пытаться использовать его для давления друг на друга.

А что же Запад? Вопрос для Китая с островом Тайвань открыт. Пока США и ЕС будут заняты проблемами Восточной Европы, Пекин может постепенно экономическим давлением принудить Тайвань к "примирению". И тут Китаю необходимо поддерживать Москву, чтобы Запад постоянно отвлекался на Россию.

При всех прочих на Западе, и в частности в США, вполне себе видят, что китайско-российские отношения вполне крепкие, и не скидывают со счетов помощь Пекина, хоть и опосредованным способом.

"Наращивание сотрудничества России и Китая является важным развитием событий в регионе… Однако хочу отметить, что Пекин [пока] не поставляет Москве никаких вооружений…" — заявил посол США в КНР Николас Бернс.