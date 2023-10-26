Люди давно стали жить по правилу: всё должно приносить прибыль

21:11 Your browser does not support the audio element. Общество Практика

Даже смерть людей сейчас рассматривается с позиции получения материальной прибыли. Рыночный механизм эволюционирует, под влиянием бизнеса оказались искусство, спорт, медицина, образование и многое другое. Меняется само мышление людей, оно становится рыночным даже у школьников, об этом уже открыто говорят многие родители.

Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.

Дети с малых лет впитывают в себя единое для всех правило: деньги — это богатство, деньги — это сила, только деньги могут принести свободу и счастье.

Но даже при всей видимой порочности системы люди всегда были, есть и будут, но они как правило, становятся изгоями в современном мире.

Почитаемый в православной среде Серафим Вырицкий утверждал: "Придёт время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога. С одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой — настанет царство лжи и зла".

Все разговоры о возвращении современного общества к традиционным ценностям, думаю, всерьёз воспринимать не стоит, во всяком случае пока. Не получится одновременно усидеть на двух стульях. В условиях рыночной экономики, дикого социального расслоения, идеологии потребления и конкуренции между людьми все разговоры о традиционных ценностях не более чем пропаганда, скрывающая нарастающий процесс установления цифрового контроля над человеком. Но всё же главным препятствием возвращения людей к своему истинному предназначению, является их вера в деньги.

На этот счет от себя добавлю немного сарказма: даже если просто представить, что в небе вдруг появился Бог и объявил конец света, который наступит, к примеру через неделю, большинство людей всю эту оставшуюся неделю будут усердно продолжать зарабатывать деньги. Деньгам они поверили больше, чем своему Создателю!

Рыночные механизмы глубоко проникли в сознание каждого потребителя, по сути, мы все за редким исключением являемся торгашами. В понятие "торгаш" я вкладываю не только принцип купли и продажи, суть гораздо глубже.

В основе рыночного мышления выработан рефлекс, подталкивающий потребителя рассматривать весь мир, включая окружающих людей, в качестве потенциальной для себя пищи.

В этом мышлении совершенно отсутствует понятие альтруизма, что не соответствует природе окружающего мира и самого человека, с этим фактом напрямую связанно падение рождаемости, потеря чувства единства и многое другое.

Наблюдая за происходящими в людях переменами в так называемом цивилизованном обществе, у меня на сегодняшний день, остаётся мало сомнений в том, что человек, наделённый разумом, изначально созданный по образу и подобию своего Создателя, находясь под влиянием собственных материальных страстей и эмоций, постепенно превращается в его противоположность. Я не говорю об отдельных исключениях, число которых заметно возрастает, я говорю об общей тенденции развития всего так называемого цивилизованного мира. Как долго ещё сможет просуществовать подобный мир?

Криминальный мир не сможет существовать вечно, как не может бесконечно длиться ночь, рассвет так или иначе неизбежен, как неизбежно и пробуждение людей. Именно поэтому ведётся постоянная борьба за историю, которая на самом деле, является борьбой за сознание человека. История не пишется на каменных скрижалях и других рукописных текстах, которые легко подделываются, переписываются или полностью уничтожаются. Историческая память на уровне ДНК надёжно хранится внутри каждого из нас. Неслучайно на протяжении многих тысячелетий актуальной остаётся одна нестареющая истина: "Познай самого себя, и ты познаешь Создателя и вселенную"

Свой взгляд на проблему

Сам я не историк и тем более не экономист, поэтому изложу свой взгляд на происходящее, опираясь на собственный опыт. Рыночная модель, как и сама капиталистическая система в целом, не противоречит биологической природе человека, она является её зеркальным отражением. Этим объясняется её жизнеустойчивость и умение приспосабливаться к различным обстоятельствам. Опасность инстинктивного развития цивилизации заключается в неосознанности последствий как для самого человека, так и для окружающей природы. Мы уже видим, во что превращается человек под влиянием собственных страстей и эмоций, то же самое происходит с экономикой, социальной сферой и политикой.

С ростом влияния рыночных механизмов человечество закономерно столкнулось с упадком влияния разумных решений во всех сферах своего бытия, таков закон природы.

Только слепой может не замечать того, как различные политические деятели под влиянием законов рынка становятся примитивными торговыми менеджерами, задача которых заключается в обслуживании интересов крупного капитала.

Те немногие политики, кто осознаёт порочность системы, не рискнут что-либо в ней менять, они уже давно являются её заложниками. Примечательно на этот счет заявление президента Казахстана. Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал откровенное признание: "Если тот или иной госслужащий совершил коррупционное преступление по ошибке, не имея на то злого умысла, то к этому госслужащему не стоит применять уголовную ответственность. В противном случае мы парализуем госаппарат". Токаев невольно признал, коррупция — это неотъемлемая часть системы.

Выскажусь своими словами: "Борьба с коррупцией и другими пороками в рамках существующей системы вовсе не означает, что система станет эффективней и более справедливой, система просто перестанет существовать. Как перестанет существовать любой биологический организм, лишённый своих базовых инстинктов".

Сложившаяся система — это живой организм, который достигнув предела своего роста начинает пожирать себя.

Современную рыночную модель, точнее её зависимость от роста материальной прибыли, я всегда сравниваю с зависимостью человека от тяжелого наркотика, дозу которого ему невольно приходиться повышать. Этот процесс длится недолго, максимум семь — десять лет, затем следует смерть от передозировки (экономический кризис, война). Если оставить дозу прежней, наркоман перестанет получать прилив энергии, он будет лишь избавляться от болевого синдрома (рецессия, деградация, медленная смерть). Капиталистическая система подобна наркоману с большим стажем, который чувствует, что очередное повышение дозы наркотика для него может стать последним, но остановится он уже не в силах. Животный инстинкт толкает наркомана на самые безрассудные поступки, в его голове только одна мысль — умри сегодня ты, а я умру завтра.

Последствия безумной политики скрыть уже невозможно, различные экономические санкции, геноцид и террор, взрывы газопроводов, кровопролитные войны, надуманные пандемии, целенаправленное нагнетание ненависти между народами и многое другое дают все основания полагать об окончании периода неосознанного развития цивилизации.

О конце темного периода нашей истории еще в 2010 году убедительно высказался Махмуд Ахмадинежад на 65-ой сессии ООН. Президент Ирана затронул главную проблему современной цивилизации, которая заключалась в отклонении человека от своего истинного предназначения. Встав на путь инстинктивного (рыночного) развития, человечество зашло в тупик. Махмуд Ахмадинежад не случайно указал на античный период (с VIII века до нашей эры до V века нашей эры) как на поворотный момент в трагической истории человечества. Он предсказал неизбежный крах древнего иудейского наследия, включая всем известный культ золотого тельца. Ахмадинежад озвучил закономерное окончание инстинктивного пути развития цивилизации, чем вызвал недовольство у представителей Запада, присутствующих в зале.

Сознание — поле битвы между разумом и плотью

В современном мире на пропаганду выделяются огромные средства, лидирующие позиции в этом направлении пока принадлежат капиталистическим странам Запада. Борьба за сознание для них естественный биологический процесс. Эффективность Западной пропаганды, как и системы в целом, опирается на слабости физической природы человека, его страсти и врожденные инстинкты, которые в свою очередь, не чувствуя серьёзного внутреннего сопротивления, легко проникают в сознание, и в конце концов подчиняют его себе.

Конфликт на Украине на практике показал возможности манипуляции общественным сознанием, управляя которым можно сделать врагами даже родных по крови людей.

Сегодня многие пытаются найти виновных в возрождении ненависти ко всему русскому на Украине, странах Прибалтики, Средней Азии и Запада в целом. Никто даже не задумывается о том, что по-другому просто не могло быть. На момент распада Союза мне было 33 года, за эти годы пришлось пройти определенные испытания, но даже я впадал в ступор от пропаганды, которая доносилась из всех официальных центральных СМИ, хотя на тот момент СССР еще существовал. Я жил в Казахстане и сам был свидетелем жесточайшей информационной инквизиции, которая по своим масштабам и жестокости ничуть не уступала средневековой. Возможно ли было в тех условиях избежать появления агрессивного национализма, русофобии и ненависти между некогда братскими народами? Всё было предсказуемо, природа не терпит пустоты, очистив сознание людей от идеологии общечеловеческих ценностей, пустоту тут же заполнили противоположные "ценности", с которыми напрямую связана идеология ненависти и вражды между народами.

Природа сознания

Сознание человека, несмотря на скрытую от людей тайну своей природы, имеет важнейшее значение, по мнению многих известных учёных, сознание способно менять окружающую реальность. Возможно, именно поэтому за влияние на него ведется ожесточённая борьба. Научные опыты в этом направлении велись еще в 60е годы прошлого столетия, одним из первых руководителей изучения влияния сознания на окружающую среду был профессор Уильям А. Тиллер. О воздействии тонкой энергии на окружающий мир говорили еще советские ученые, напрямую связав выделяемую человеком энергию с природными катаклизмами. Проводя многолетние тщательные научные наблюдения, видные российские ученые — геофизики Алексей Дмитриев и Игорь Яницкий с коллегами пришли к выводу, что психическая энергия человека активно воздействуя на геомагнитное поле, воздействует также на электрическое поле Земли и, соответственно, на все земные процессы.

Наша планета является живой, по мнению таких известных людей как Гёте, Шарден, Вернадский и других, это значит социальная напряженность в глобальном сознании вполне может вызывать и природные катастрофы. Земля уже не выдерживает той напряженности, которую порождает возрастающий хаос в сознании человека. Учёный-физик Дэвид Бом утверждает, если бы десять человек или сто или больше могли бы быть как единое целое, то сила их воздействия была бы многократно выше, чем одного человека, и таким образом станет возможным пробуждение сознания всего человечества.

Обратите внимание на один важный факт: во всех так называемых демократических государствах запрещена любая идеология, способная объединять людей.

Во всех этих странах законы рынка и конкуренция, которые разделяют людей на различные социальные группы, являются обязательным условием. Любое единомыслие в государстве считается диктатурой, на которую с помощью различных экономических санкций оказывают давление с целью его демократизировать. Людям настойчиво внушают, у каждого должно быть своё мнение и свой взгляд на окружающий мир, религии делят на десятки конфессий, каждая из которых считает истиной только своё учение. Делается всё, чтобы не допустить единства людей. Конкуренция и вражда предотвращает союзы, которые могли бы бросить вызов существующей системе.

Те немногие люди, которые пытаются противостоять идеологии вражды, преследуются в демократических государствах, на них заводятся уголовные дела, их бросают в тюрьмы.

Я уже говорил о преследовании в Литве Альгирдаса Палецкиса и его единомышленников, которые пытаются сблизить различные народы. Несмотря на то, что сам Палецкис уже находится в заключении, литовская власть всеми способами пытается ужесточить наказание и добавить ему срок. Делается это исключительно для того, чтобы оказать давление на общественное сознание, запугать людей, сделать их безразличными к беззаконию. Именно безразличие масс порождает самые тяжкие преступления и другое зло, которые преследуют человечество на протяжении последних столетий. Подобное происходит во всех государствах, в которых власть и разделённый на различные социальные группы народ, находятся в противоположных реальностях.

Возможно ли остановить разрушительные процессы?

Не думаю, что нарастающий хаос можно остановить, это закономерный итог развития человечества многих последних столетий. Но вот минимизировать трагические последствия, скорее всего, можно. Все попытки глобалистов изменить природу человека только ускорят все разрушительные процессы. Те, кто ещё не утратил связь с разумом, уже многие годы ощущают это ускорение на себе.

Полностью подчинить массовое сознание людей и управлять им невозможно, прежде необходимо подчинить себе всю окружающую природу.

Увеличение числа лесных пожаров, засухи, наводнения и землетрясения, рост различных заболеваний, вирусов и многое другое, является результатом роста негативных эмоций в сознании человека, которое по своей природе призвано формировать окружающий мир.

Человек в отличие от других биологических существ наделен помимо животного еще и творческим началом, а это значит, он способен не только разрушать, но и творить подобно своему Создателю. Трудно сочетать в одной телесной оболочке одновременно творческое и животное начало, каждое из которых ведёт непрерывную борьбу за осознающее "Я", за сознание каждого из нас. Неслучайно древняя философия утверждает, что победа над самим собой является главной победой и смыслом человеческой жизни на земле. Эта победа невозможна без осмысления самого себя и чувства единства с окружающей природой. Что касается системы в целом, тут необходимо понять, что она лишь отражает нравственное состояние общества. "В нравственном обществе не может быть безнравственной экономики", — это утверждение я слышал ещё в советское время и сейчас полностью с ним согласен.

Все проблемы современной цивилизации начались именно с того момента, когда человечество перестало себя чувствовать единым целым, в том числе и с окружающей природой. На мой взгляд, нам необходимо понять и осмыслить некоторые важные вещи: кто, когда и с какой целью разделил людей, внушая им мысль о Богоизбранных и исключительных народах? Кто и с какой целью разъединил человека и природу, внушая ему что только у него есть душа, а всё остальное бездушно, включая животных и весь окружающий его мир? Когда именно произошла подмена реальных ценностей на фальшивые в виде золотых слитков, бумажных фантиков и цифровых ноликов, которые смогли кардинально изменить всё мироустройство? Судный процент банкиров завершил формирование нового мира, люди, оторванные от природы и разделённые между собой, перестали реагировать на ложь и манипуляцию их сознанием, они просто ослепли.

Заключение

Человек и окружающая его природа — это единое целое, об этом прекрасно знали наши предки, живущие с ней в полной гармонии. То, что всё в нашем мире взаимосвязано, подтверждает и квантовая наука. Совсем не обязательно быть учёным, чтобы увидеть очевидное, достаточно взглянуть на карту планеты, которая плюс-минус на 70% покрыта водой, остальное 30% это земля, человеческое тело состоит на 70% из воды и на 30% из элементов земли. Возможно, это случайное совпадение, подумают многие, но я почему-то так не думаю. Любая живая биологическая материя по своей природе является продолжением земли, а земля продолжением неба. Физическое тело каждого из нас в своё время станет частью земли, вода, изменив свои свойства поднимется в небо, очистится и вновь с дождём прольётся на землю, наполняя жизнью окружающую природу. Это тот самый вечный процесс "сеяния и жатвы", о котором говорил в своё время Христос. Как вырваться из этого замкнутого круговорота нашей физической природы и осознать смысл своей жизни в этом мире?

В первую очередь необходимо отказаться от ложных ценностей, ценности у человека только одни от начала времен.

Земля и вода являются главными и единственными материальными ценностями для человека, то есть он сам, как часть земли, воды и неба. Что касается духовных ценностей, то единственной ценностью для людей является их сознание, осознающее "Я". Сознание формирует внутренний и окружающий мир, без него невозможны осмысленная связь с разумом, вера в Бога и многое другое, включая творческие способности человека. Сознание человека, способное контролировать собственные мысли, эмоции и другие биологические инстинкты, делает человека по-настоящему свободным. Эта свобода открывает двери в новый мир, мир без насилия, эгоизма, лжи и лицемерия.

Главные удары врага всего человечества будут наноситься именно по тем сферам, которые наиболее опасны для него. Это, в первую очередь, семья, воспитание, образование, культура и, конечно, история. Как только все эти сферы перейдут в частные руки, проще говоря, станут контролируемыми, то уже можно определенно утверждать, человек, как и государство в целом, проиграл борьбу за свою свободу и независимость.

Советский период, несмотря на все свои ошибки, дал нам важный урок, который необходимо глубоко осмыслить и сделать для себя выводы. Для меня лично этот период открыл глаза на все сильные и слабые стороны человеческой природы, это выглядело как начало пробуждения от сна, перед самым началом рассвета.

Что касается власти денег и зависимости человечества от них, то на этот вопрос очень прямо ответил глава клана Ротшильдов: людям надо просто перестать покланяться "Золотому тельцу" и эта зависимость исчезнет.

В связи с этим хотелось бы вспомнить тот "ужасный безбожный" период, который мне, к счастью, удалось пережить. Еще в начальных классах советской школы нас учили тому, что любое доброе дело, сделанное за деньги, уже не может считаться добром. Наверное, многие из нас должны еще помнить моменты, когда деньги, предложенные вами за оказанную помощь, могли швырнуть к вашим ногам, или просто послать вас на три советских буквы, попросив больше такого не делать. Сегодня очень трудно творить общественное добро, различные спекулянты непременно сунут в него свои грязные лапы, превратив любое доброе дело в прибыльный бизнес. Вот и получается, что пороки той "безбожной" эпохи в свободном мире превратились в достоинство. От этого "достоинства" нам всем необходимо будет избавиться в самые короткие сроки, в противном случае это сделает природа.