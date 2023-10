Your browser does not support the audio element.

Даже смерть людей сейчас рассматривается с позиции получения материальной прибыли. Рыночный механизм эволюционирует, под влиянием бизнеса оказались искусство, спорт, медицина, образование и многое другое. Меняется само мышление людей, оно становится рыночным даже у школьников, об этом уже открыто говорят многие родители.

Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.