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Сергей Лебедев

России имеет смысл учесть опыт США по борьбе с неограниченной миграцией

Общество » Практика » Как отстоять права

Уже не первый год даже на высоком уровне говорят о сокращении или хотя бы строгом контроле миллионов мигрантов из Средней Азии, которые заполонили Россию и нередко всё чаще мелькают в криминальных сводках. Пишут, что даже СК озабочен. И только?

России имеет смысл учесть опыт США по борьбе с неограниченной миграцией
Фото: "migrant workers" by Rex Pe is licensed under CC BY 2.0.

Чаще всего даже потенциальному исламскому криминалу здесь дают российское гражданство. А это льготы, пенсии и прочие радости за наш счёт. То есть всё то, что отрывают у граждан РФ (годы показали) в пользу мигрантов. Это и пенсии, пособие по безработице и даже поликлиники. Но никакой пользы это ни нам, ни стране ни несёт.

Кто платит за счастливую жизнь мигрантов в нынешней России

В этом случае нашим силовикам, они это сами понимают, при безразличии власть предержащих (всё равно, мол, уедим отсюда), им поставлены сверху всякие препоны в борьбе с исламским криминалом. И не только. Полная безнаказанность.

Нам бы стоило вспомнить, как обстоят дела с миграционной политикой в США. Она весьма успешна и основы её заложены были уже в XIX веке. А то, что наши нерусские либералы с русскими фамилиями, живущие сегодня в России, насмехались над Трампом, который возводил стены против латиноамериканцев, это весьма не по-русски. Учитывая, что у нас оголены тысячи километров границы вдоль Средней Азии и Китая.

Население США, как отмечали русские путешественники век назад, крайне пестро по населению и в большей части состоит из эмигрантов. Но приехать в Штаты и закрепиться здесь — это весьма разные вещи. Переполненный эмигрантами пароход приходил в отстойник, где сразу же попадал в карантин. Цель — осмотреть мигрантов как в медицинских целях, так и проверить на благонадёжность. А также узнать, есть ли у вас деньги на проживание здесь в течение хотя бы месяца. Многие мигранты были заражены неизлечимой или заразной болезнью. Их отправляли назад за свой счёт.

А вот у нас, когда мигранты сотнями тысяч на поездах при безвизовом режиме едут в ту же Москву — для них есть карантин? Тогда откуда появляются в России, судя по сообщениям, забытые ещё в годы СССР тиф или оспа? Или другие экзотические болезни, невиданные в российском климате.

Как только эмигрант проходил "чистилище", он подписывал документ, где красной строкой было написано:

"Вы должны повиноваться законам США".

В России же мигранты плюют на наши законы, поэтому русские вне закона? Их убивают и избивают все те, кто приезжает с Кавказа и Средней Азии. Причём, безнаказанно. И всё ли дело здесь в нынешнем законодательстве РФ? Попробовали бы они проделать это с коренными американцами. Пуля полицейского в лоб — и мигранты в США становятся законопослушными. А раньше таких просто линчевало местное население. Тем более, что у многих американцев и сегодня в авоське лежит "пушка". Мигранты её не получат.

Без денег в США делать нечего

Пароходная компания заблаговременно давала объективку американской полиции на каждого эмигранта. С полным его описанием. Рост, вес, семья, профессия. И где он намерен поселиться, город, селение, место для дальнейшего пребывания. Есть ли у вас прямой билет до этого города и кто платил за этот билет: сам ли мигрант или какое-то общество, город, страна. А это уже зацепка в случае террористической наклонности мигранта для спецслужб.

Кроме того, в США всегда для мигрантов был денежный ценз. Нет денег на первое время — домой. Также в анкете надо было указать, есть ли родственники и даже знакомые в Америке. Подробный адрес, был ли судим и пользовался ли средствами благотворительных обществ. Также были вопросы и о нравственности. А это тогда была хорошая картотека для ФБР США. Сегодня, когда из России в западные картотеки НАТО благодаря Интернету утекли миллионы объективок граждан РФ, это кажется наивным. Но ведь работало. А вот мусульманам в США для миграции всегда ставили препоны — были, как говорят сейчас, неадекватны. Табу. Нефтяные шейхи — это другое. Они привязаны к американским банкам.

Кое-кто из мигрантов шли по "зелёному коридору". Как бы сейчас сказали, предатели и олигархи. Тем не менее, карантин они тоже проходили. Те, кто проходил американскую чистку, в первое время питались за счёт правительства США.

Интересно, что американская полиция в начале прошлого века отмечала, что больше всего привозили с собой денег французы, потом немцы. Более нищими были итальянцы и евреи. Ну, когда это было… Везли мигранты с собой и мебель. Здесь впереди были скандинавы. Именно они чаще всего уезжали в сельскую местность и становились крепкими фермерами.

Миграционное бюро США находилось под бдительным оком государственных инспекторов. Своих, американских, а не таких же мигрантов, как у нас. Если в течение года мигрант не обустраивался, опустошал благотворительные кассы американцев и начинал просить милостыню, его без сожаления отправляли обратно на родину за счёт пароходной компании. Уже сто лет назад обратно отправляли тысячи человек. У нас им почему-то предпочитают давать российское гражданство за наш счёт.

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Людмила Айвар
Людмила Áйвар — российский юрист, общественный деятель *
Темы сша россия мигранты
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