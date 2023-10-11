Эксперт по безопасности: что делать при воздушной тревоге

3:10 Your browser does not support the audio element. Общество Практика

Почему количество бомбоубежищ не рассчитано на всех людей, проживающих поблизости; как гражданам исправить эту ситуацию; где спрятаться, если сигнал воздушной тревоги застал вас на улице; какие наиболее безопасные места есть в квартире, Pravda.Ru рассказал эксперт по безопасности, начальник управления Комитета безопасности России "Кобра" Станислав Веселов.

Фото: www.gazeta.ru

— Станислав Валерьевич, последние годы идёт бурное строительство новых домов. Входит ли в обязанность застройщика возведение бомбоубежищ, или это прерогатива властей?

— К сожалению, в обязанности застройщика это не входит. Строительство бомбоубежища должно быть изначально согласовано между застройщиком и органами власти в муниципальном образовании. Если вопрос согласовали, то застройщик ведёт строительство. Если вопрос не согласован, то строительство бомбоубежища лежит на представителях органов власти.

— Можно ли ввести нормативы по строительству бомбоубежищ пропорционально количеству жильцов, чтобы это было недалеко? Потому что некоторым приходится бежать 20-30 минут, и не у всех хватит сил пробежать такое расстояние в условиях стресса.

— Каждый гражданин имеет право подать обращение в органы местного самоуправления с просьбой рассмотреть этот вопрос. Также наши граждане имеют право направить обращение в Администрацию Президента Российской Федерации, и по закону в течение 15 рабочих дней должны прислать гражданину ответ на обращение.

— Если случилось самое страшное, произошёл ядерный взрыв и нельзя добежать до бомбоубежища по каким-то причинам, то где безопасное место в квартире и на улице?

— Надеюсь, всё же в нашей стране этого не будет.

Если граждане находятся в торговом центре, то самое безопасное место — это подсобные помещения, -1 этаж, -2 этаж, а также крытая парковка.

Если человек на открытой местности, ни в коем случае нельзя прятаться под деревьями, у машин. Если рядом есть любые здания, нужно срочно туда направляться и попросить сотрудников охраны, чтобы вас пропустили, — препятствовать по закону они не имеют права.

Если граждане находятся дома, нельзя подходить к окнам, надо постараться заранее закрыть все окна и двери. Самое безопасное место в квартире:

холл или коридор,

ванная комната и туалет.

Но, конечно, нужно понимать, какого года постройки дом, чтобы, не дай бог, он не пошёл по швам.

Нужно лечь на пол, быть на связи по мобильному телефону со службой 112, в режиме реального времени слушать радио или смотреть телевизор и делать всё то, что просят представители органов власти.

— Потом, если водоснабжение будет работать, надо принять душ и как можно быстрее покинуть жилище, верно?

— Да, безусловно. Но без команды никто этого не делает. Органы власти, чрезвычайные службы сами проведут эвакуацию граждан.