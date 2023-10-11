Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Бакетов

Эксперт по безопасности: что делать при воздушной тревоге

3:10
Общество » Практика

Почему количество бомбоубежищ не рассчитано на всех людей, проживающих поблизости; как гражданам исправить эту ситуацию; где спрятаться, если сигнал воздушной тревоги застал вас на улице; какие наиболее безопасные места есть в квартире, Pravda.Ru рассказал эксперт по безопасности, начальник управления Комитета безопасности России "Кобра" Станислав Веселов.

Эксперт по безопасности: что делать при воздушной тревоге
Фото: www.gazeta.ru

— Станислав Валерьевич, последние годы идёт бурное строительство новых домов. Входит ли в обязанность застройщика возведение бомбоубежищ, или это прерогатива властей?

— К сожалению, в обязанности застройщика это не входит. Строительство бомбоубежища должно быть изначально согласовано между застройщиком и органами власти в муниципальном образовании. Если вопрос согласовали, то застройщик ведёт строительство. Если вопрос не согласован, то строительство бомбоубежища лежит на представителях органов власти.

— Можно ли ввести нормативы по строительству бомбоубежищ пропорционально количеству жильцов, чтобы это было недалеко? Потому что некоторым приходится бежать 20-30 минут, и не у всех хватит сил пробежать такое расстояние в условиях стресса.

— Каждый гражданин имеет право подать обращение в органы местного самоуправления с просьбой рассмотреть этот вопрос. Также наши граждане имеют право направить обращение в Администрацию Президента Российской Федерации, и по закону в течение 15 рабочих дней должны прислать гражданину ответ на обращение.

— Если случилось самое страшное, произошёл ядерный взрыв и нельзя добежать до бомбоубежища по каким-то причинам, то где безопасное место в квартире и на улице?

— Надеюсь, всё же в нашей стране этого не будет.

Если граждане находятся в торговом центре, то самое безопасное место — это подсобные помещения, -1 этаж, -2 этаж, а также крытая парковка.

Если человек на открытой местности, ни в коем случае нельзя прятаться под деревьями, у машин. Если рядом есть любые здания, нужно срочно туда направляться и попросить сотрудников охраны, чтобы вас пропустили, — препятствовать по закону они не имеют права.

Если граждане находятся дома, нельзя подходить к окнам, надо постараться заранее закрыть все окна и двери. Самое безопасное место в квартире:

  • холл или коридор,
  • ванная комната и туалет.

Но, конечно, нужно понимать, какого года постройки дом, чтобы, не дай бог, он не пошёл по швам.

Нужно лечь на пол, быть на связи по мобильному телефону со службой 112, в режиме реального времени слушать радио или смотреть телевизор и делать всё то, что просят представители органов власти.

— Потом, если водоснабжение будет работать, надо принять душ и как можно быстрее покинуть жилище, верно?

— Да, безусловно. Но без команды никто этого не делает. Органы власти, чрезвычайные службы сами проведут эвакуацию граждан.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Новости Все >
Пемза и масло ши: как достичь невероятной мягкости ног в домашних условиях
Аналитик Сироткин: Для укрепления рубля ЦБ нужно ввести валютный коридор
Lada готовится представить 6-ступенчатую механическую коробку передач
41-летний Дима Билан госпитализирован с бронхитом
Учёные обнаружили 5000-летнее вино в одной из гробниц Древнего Египта
Лера Кудрявцева показала кадры первой фотосессии 5-летней дочери Маши
ФСБ: Энергоблок Курской АЭС аварийно останавливали из-за украинских диверсантов
В Приволжье госпитализировали пенсионеров с галлюцинациями, употребивших грибы
Языковой омбудсмен Украины призвал скорее отказаться от русского языка на ТВ
Задача США и НАТО — военное "освоение" пространства бывшего СССР
Популярное
Психотерапевт рассказала, почему не получается похудеть

Психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук рассказала, что рост жира на животе может быть обусловлен несколькими факторами.

Психотерапевт объяснила, почему не уходит жир на животе
ВС РФ после мощного удара по позициям ВСУ начали наступление на Авдеевку
Армия РФ начала наступление на Авдеевку после мощного удара всеми средствами поражения
Жуткие кадры расстрела военными ЦАХАЛ сдавшихся бойцов ХАМАС
Пушков оценил слова Милли о войне с РФ в случае её победы на Украине
РПЦ противостоит "сатанистам" в Болгарии Михаил Плисюк Опыту воспитания янки уже сотня лет Сергей Лебедев "Отметелят": Зеленскому отказано в выступлении в парламенте Румынии Любовь Степушова
ДПС назвала автомобили, которые они никогда не останавливают
Тело пропавшей 22-летней девушки нашли под Екатеринбургом
Обнаружена новая причина долголетия
Обнаружена новая причина долголетия
Последние материалы
Боец ВСУ анонсировал начало решающей битвы за Авдеевку
36-летняя звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина стала мамой во второй раз
В Москве наградили лауреатов Международной литературной премии им. С. А. Есенина "О Русь, взмахни крылами - 2023"
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не может заставить маму покинуть Израиль
Путин обратил внимание, что никто не расследует подрывы "Северных потоков"
Алена Водонаева честно сказала, что думает о лице 43-летней Виктории Бони после пластики
Путин заявил, что стягивание авианосцев США к Израилю усугубляет ситуацию
Пластический хирург раскрыл многочисленные пластические операции Мадонны
В США заявили, что ВСУ в зоне СВО "всегда находятся под обстрелом" русских
Портрет типичного преступника в Москве: мужчина средних лет и низким доходом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников