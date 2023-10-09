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Анжела Антонова

Конституционный суд vs закон о СМИ

6:11
Общество » История Правды.Ру

Главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова рассказала о том, как безуспешно искала справедливость в Конституционном суде.

Конституционный суд vs закон о СМИ
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Об ошибках в ходе процесса, наказании за цензуру и о том, как теперь вести себя СМИ, Pravda.Ru рассказал Михаил Федотов, соавтор закона "О средствах массовой информации" и экс-председатель Совета по правам человека при президенте России.

— Михаил Александрович, Конституционный суд своим определением отказал в рассмотрении обращения главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой о нарушении судами её прав, закреплённых нормами Конституции о свободе СМИ и запрете цензуры. Как бы вы прокомментировали это определение КС?

— Полагаю это решение сугубо формальным и в этом плане абсолютно законным. Суд отказался рассматривать обращение Инны Новиковой именно по формальным основаниям.

Думаю, если бы в КС с таким обращением пришёл владелец сайта Pravda.Ru, который был ответчиком по прошедшим процессам в арбитражных судах, то и реакция КС была бы иной. Кроме того, есть возможность обратиться в Верховный cуд РФ, который является вышестоящей инстанцией по отношению к Суду по интеллектуальным правам, чьи решения по данному делу не показались мне бесспорными.

Дело в том, что проблема реально существует. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" возлагает ответственность за размещение материалов на сайте на его владельца, а Закон РФ "О средствах массовой информации" запрещает кому бы то ни было вмешиваться в профессиональную самостоятельность редакции.

Следовательно, если интернет-сайт зарегистрирован в качестве СМИ как сетевое издание, то и принадлежать он должен либо учредителю СМИ, либо редакции СМИ, если она, конечно, сама является юридическим или физическим лицом, а не, скажем, структурным подразделением какой-нибудь организации. Возможны и другие юридические схемы, поскольку Закон о СМИ допускает возможность совмещения статусов учредителя СМИ, редакции, издателя, собственника и т. д.

В том случае, если сайт принадлежит редакции, то никакой проблемы нет: главный редактор сам решает, какой материал размещать на сайте, и несёт за это ответственность как должностное лицо. Не исключена и ответственность редакции как юридического лица.

Но как быть, если владельцем сайта является учредитель СМИ? По Закону о СМИ, учредитель вправе вмешиваться в сферу профессиональной самостоятельности редакции только в тех случаях и в том порядке, которые предусмотрены уставом редакции. Если же в уставе редакции подобное не предусмотрено, то любое вмешательство учредителя содержит все признаки цензуры, а следовательно, воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста. Иными словами, налицо объективная сторона состава преступления, предусмотренного статьей 144 Уголовного кодекса РФ.

Следовательно, если владелец сайта не вправе вмешиваться в деятельность редакции сетевого издания, то он должен признаваться информационным посредником. В Гражданском кодексе РФ уже десять лет содержатся правила, касающиеся информационного посредника: за что он несёт ответственность, а за что не несёт.

Казалось бы, всё просто и логично. Но до тех пор, пока с такой позицией не согласятся высшие судебные инстанции, нижестоящие суды будут отдавать приоритет закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в ущерб закону о СМИ, хотя, строго говоря, оба закона имеют одинаковую юридическую силу.

Вот почему я считаю, что данную коллизию обязательно нужно довести либо до Конституционного, либо до Верховного суда РФ.

— Инна Новикова писала в своём обращении в КС о том, что суды не признают закреплённых законом о СМИ полномочий главного редактора и указывают, что за опубликованные и одобренные ею тексты должны отвечать другие лица. Эти же лица должны, согласно судебным актам, удалять и корректировать публикации в обход главного редактора. Означает ли, на ваш взгляд, что суды таким образом вводят запрещённую Конституцией и законом о СМИ цензуру? Должны ли теперь учредители СМИ и владельцы доменных имен вводить отделы цензуры, не подконтрольные главному редактору?

— В определении Конституционного суда ничего подобного нет. Там сказано лишь, что судебные акты, послужившие поводом к обращению Инны Новиковой, не затрагивают её права и законные интересы, а следовательно, она не может обращаться в КС по данному вопросу.

В любом случае учредители СМИ и владельцы доменных имен не должны и не могут вводить отделы цензуры, потому что Конституция и закон "О СМИ" запрещают это. Цензура является одним из видов воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста, а за это закон устанавливает уголовную ответственность. Если преступление совершено с использованием служебного положения, то виновному грозит до двух лет лишения свободы, а если с применением насилия — до шести лет.

— Означает ли это определение КС, что нормы закона о СМИ о профессиональной самостоятельности главного редактора и редакции теперь перестают действовать? Как тогда вести себя средствам массовой информации?

— Средствам массовой информации следует вести себя в соответствии с законом о СМИ, а владельцам интернет-сайтов — в соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Конституционный суд не рассматривал коллизию между этими двумя законами, хотя она реально существует. С этой проблемой нужно разбираться. Обязательно!

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Автор Анжела Антонова
Анжела Антонова — журналист, интервьюер, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Вадим Горшенин
Вадим Горшенин — председатель совета директоров Правды. Ру *
Темы конституция
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