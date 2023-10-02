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Маргарита Кичерова

Психолог: что говорит о человеке его аватарка

4:27
Общество » Соцсети

Сейчас людей всё чаще оценивают по аватарке и содержанию аккаунта. О чём говорит чрезмерно отфотошопленная аватарка и к каким негативным последствиям это может привести; почему одни годами не меняют фото профиля, а другие обновляют его чуть ли не через день; как по аватарке понять, что человек опасен, Pravda.Ru рассказала семейный психолог Наталья Морозова.

Психолог: что говорит о человеке его аватарка
Фото: flickr. com

— Есть два вида аватаров: личная фотография пользователя и картинка, которая к нему не имеет непосредственного отношения (например, животные, известные личности). Что можно сказать о людях, которые используют свои личные фото?

— Классический вариант аватарки — это когда человек фотографирует себя крупным планом либо в полный рост. Если человек выкладывает свою фотографию, это говорит о том, что он открыт миру и самодостаточен. Если он выкладывает себя в полный рост, это значит, что он крепко стоит на ногах и не стесняется себя.

— А если человек использует своё личное фото, но при этом сильно фотошопит себя? Фото получается красивое, но заметно, что оно обработано.

— Сейчас даже существует болезнь, когда человек чрезмерно уходит в виртуальную реальность. Везде установлены фильтры, и человек привыкает, что вместо его внешности фильтр. Это говорит о том, что,

  1. во-первых, он себя не воспринимает таким, какой он есть;
  2. во-вторых, у некоторых даже начинаются фобии, вплоть до того, что они не могут выйти на улицу, потому что там они не такие.

Сейчас распространена такая история: человек приходит на свидание, и визави либо его вообще не узнает, либо больше с ним встречаться не хочет, настолько сильно был сделан фильтр.

По статистике, 17% женщин испытывают неуверенность в себе из-за того, что сравнивают себя со знаменитостями, хотя знаменитости без фильтра выглядят как обычные люди. 25% женщин не выходят из дома без макияжа, потому что не считают себя достаточно красивыми. У 14% самооценка снижена из-за различий в настоящей и инстаграмной внешности. То есть у людей очень сильно падает самооценка из-за фильтров, из-за того, что мы не можем показать себя такими, какие мы на самом деле.

— А если человек ставит на аватар фото знаменитости?

— Скорее всего, именно эту знаменитость человек считает своим идеалом. Есть такое упражнение: если выписать лучшие качества этой знаменитости, которая тебе нравится, оказывается, что у тебя эти качества тоже есть, но они в перспективе. Так можно понять, какие качества тебе надо прокачать, а какие уже есть.

Мужчины обычно ставят фото мужественных спортсменов, а не актёров, потому что мужчина — это сила, мужественность. Женщины, которые ставят фото знаменитости, страдают от низкой самооценки и считают, что они недостаточно хороши для интернета. Таким женщинам важно работать над собой, своей самооценкой.

— О каких особенностях характера говорит аватар, если человек его не меняет несколько лет? Или, наоборот, меняет слишком часто свои фото?

— Если человек очень часто меняет аватар, это говорит об интернет-зависимости, потому что жизнь в интернете становится для него важнее, чем реальная. Если фото у человека вообще не меняется, то у него, наоборот, жизнь в интернете минимальная. Для него гораздо интереснее реальная жизнь. Бывает, конечно, что человек интроверт. Но чаще всего для него важность интернет-страницы не на первом месте.

— Человеку с какой аватаркой не рекомендуется доверять?

— Если на аватарке появляются мутации тела (роботочеловек или какие-то извращённые варианты), то человек может даже страдать шизофренией. У него искажённое сознание, поэтому ему не нравится классический вариант человеческого образа.

С другой стороны, это может быть и творческая личность, потому что нормальный человек редко бывает творческой личностью, его всё устраивает, а творческие личности обычно с отклонениями.

Но всё-таки лучше не стучаться к человеку, если на аватарке:

  • часть тела заменена на зверя или робота,
  • всё это в мрачных, агрессивных тонах.

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Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы соцсети психология
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