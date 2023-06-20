Почему в администрации президента игнорируют староверов?

10:28 Your browser does not support the audio element. Общество

20 июня состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты РФ в новом составе, на котором будет избрано руководство и будут определены приоритеты в работе.

Фото: официальный сайт Украинской Православной Церкви

Этот консультативно-совещательный орган переизбирается раз в три года, и в состав обычно входят известные общественные деятели и делегаты от регионов. В июне представительство общественников в палате обновилось более чем на половину, также появились представители общественных палат новых субъектов РФ.

Известно, что главными темами заседания станут:

ход СВО,

жизнь в новых регионах, включая восстановление мирной жизни и интеграцию в политическое, экономическое и гуманитарное пространство России,

оказание помощи военнослужащим и их семьям.

Общественная палата также будет заниматься вопросами

демографии,

экологии,

здравоохранения,

культуры,

экономики,

сохранения межэтнического мира.

Именно из-за такого многообразия тем в состав палаты входят не только общественники, но и представители народов, населяющих Россию, в том числе представители всех традиционных конфессий, таких как христианство, ислам, иудаизм, буддизм, которые, как правило, утверждаются президентом.

Но вот что странно — в новом созыве (впрочем, как и во всех предыдущих) нет ни одного представителя старообрядчества (религиозное течение в русле православной традиции).

А между тем староверов в России более 2 миллионов, среди них есть представители разных народов: география простирается от Севера до Забайкалья. К слову, в 2018 году в стране было официально зарегистрировано 379 старообрядческих общин. При этом ни одного представителя в Общественной палате.

Зато в ней представлены "пятидесятники" (Российская церковь христиан веры евангельской), которых в России всего порядка 215 тысяч человек. При этом митрополит Московский и всея Руси, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви Корнилий входит в состав президентского Совета по взаимодействию с религиозными объединениями. Получается, что страообрядчество не значимо для духовной жизни страны. Почему этого не понимают те, кто формирует состав ОП?!

Стоит отметить, что митрополит Корнилий не один раз писал письма на имя первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, в которых подчеркивал, насколько важно присутствие в Общественной палате представителя старообрядчества, даже предлагал кандидатуры. Более того, на международном старообрядческом форуме, который проходил в мае 2021 года, митрополит публично обратился к Кириенко, который там присутствовал, с просьбой включить хотя бы одного представителя староверов в состав ОП, и Кириенко даже выражал согласие. Но воз и ныне там.

По мнению историка старообрядчества Андрея Езерова, проблема в том, что некоторые чиновники блокируют выдвижение представителей старообрядчества в состав ОП. Сам публицист отмечает, что это серьёзная проблема, поскольку "старообрядчество — это неотъемлемая часть православия, пришедшего в X веке!" И то, что староверов так игнорируют, — это какой-то нонсенс. Кто же вовсе не заинтересован в том, чтобы интересы староверов представляли в публичном пространстве? Андрей Езеров уверен, что ответ очевиден — это Сергей Новиков, руководитель Управления общественных проектов администрации президента, который является близким другом Леонида Севастьянова.

Севастьянов родился в старообрядческой семье в Ростове. Учился в питерских духовных школах, потом в Риме, где его ждало знакомство с кардиналом, женитьба на оперной диве Светлане Касьян. А Папа Римский даже подарил Севастьянову свои красные башмаки — один из символов папской власти. Именно этого человека Новиков хотел продвинуть в Общественную палату в качестве представителя старообрядцев, однако поскольку Севастьянов, по сути, является иноагентом из-за связи с Майком Помпео, госсекретарём США, и неоднозначных высказываний в медийном пространстве, то эти планы пока нереализуемы. При этом Севастьянов неприкасаем, и все из-за дружбы с Новиковым. Фонд Севастьянова "Всемирный союз староверов" даже пытались прикрыть, но тщетно. В итоге получается — ни себе ни людям. В палату Свеастьянова продвинуть не получается, и других не пускают.

Мы также пообщались с заместителем руководителя Международного Евразийского движения и руководителем организационной группы по созданию старообрядческой общественной организации Международный старообрядческий союз Валерием Коровиным, который был кандидатом в ОП восьмого состава от старообрядчества.

— Это, действительно, очень странная ситуация. Сразу хочу отметить, что для меня это не основной вид деятельности, а общественная нагрузка, точно так же, как и моё участие в создании Международного старообрядческого союза, подготовка устава этой общественной организации, а также подготовка и подача документов в Минюст. Для меня участие в создании старообрядческой организации по просьбе Владыки Митрополита Корнилия и по поручению Совета Митрополии, как и возможное участие в Общественной палате — это своего рода общественная миссия по продвижению интересов старообрядчества, которое очень долго находилось на периферии общественных процессов и не сильно жаловалось государством. Сейчас ситуация в корне изменилась, глава российского государства впервые более чем за три столетия посетил Рогожскую слободу — один из центров старообрядчества, неоднократно встречался с предстоятелем Русской Православной старообрядческой Церкви. И, насколько мне известно, взаимодействие между Администрацией Президента РФ и Московской Митрополией РПСЦ, происходит довольно активно, многие вопросы согласуются и решаются, идёт большая поддержка и помощь старообрядчеству со стороны государства, в том числе и этот вопрос — с включением представителя старообрядцев в состав ОПРФ был согласован на всех уровнях. Тем более странно, что и сейчас, спустя три года, ситуация повторилась, и в восьмом составе Палаты никого от старообрядцев так же не оказалось. Возможно, произошло какое-то рассогласование или недопонимание, пока сложно сказать.

— Высказывается версия, что причиной этому стали личные дружеские взаимоотношения между главой Управления общественных проектов Сергеем Новиковым и главой так называемого "Всемирного союза староверов" Леонидом Севастьяновым, дескать, это по его просьбе включение другого (не Севастьянова) кандидата от старообрядцев было заблокировано…

— Опять-таки, затрудняюсь ответить с уверенностью на этот вопрос. Мне такая версия кажется несколько натянутой и даже обидной для главы УОП. Сергей Геннадьевич Новиков довольно профессиональный чиновник и государственный деятель. Вряд ли он стал бы рисковать своей репутацией, отношениями с руководством, — а насколько мне известно, Сергей Кириенко согласовывал этот вопрос с Владыкой Корнилием, — да и вообще отношениями Администрации Президента с Митрополией РПСЦ ради пусть даже дружеских, но всё равно частных контактов с Леонидом Михайловичем Севастьяновым. Я Сергея Геннадьевича лично не знаю, пересекался с ним всего несколько раз, в том числе, во время одного из заседаний Изборского клуба, но на меня он произвёл положительное впечатление очень вежливого и ответственного человека. Не очень понятно, что их может связывать с Леонидом Севастьяновым, но чтобы вот так ставить под удар отношения Администрации президента со староверами, поддержке которых президент уделяет большое внимание — мне это кажется маловероятным. Скорее всего, повторюсь, это какое-то недоразумение.

— Вы сказали, что не представляете, что может связывать Новикова с Севастьяновым. Это потому, что у Леонида Севастьянова очень неоднозначная репутация в старообрядческой среде? Известно, что практически все старообрядческие согласия высказались в том ключе, что его деятельность не имеет к ним никакого отношения.

— Я с Леонидом Михайловичем так же мало знаком, лично пересекался с ним всего несколько раз, и не знаю, что он за человек. Известны некоторые его одиозные заявления, которые он делает почему-то от имени всех старообрядцев, хотя его никто не уполномочивал, и с которыми я не согласен. Но то, что он поддерживает отношения с Папой Римским, — это, конечно, его личное дело, — но для человека, хоть как-то связывающего себя со старообрядчеством это недопустимо. Я такого не понимаю и не поддерживаю. Особенно сейчас, когда идёт фактически война Запада с Россией. В этой ситуации заставить Россию начать унизительные переговоры с Украиной — цель Запада, смысл которой принизить статус России до уровня политического проекта "Украина", доживающего последние дни. Но именно Севастьянов, объявивший себя представителем Папы Римского в России — не знаю, насколько это соответствует действительности — активно выступает за такой формат переговоров, предлагая именно Папу Римского в качестве посредника. Мне это представляется абсолютной диверсией против российской государственности, и всякий, кто пытается содействовать этому должен восприниматься с большим подозрением, будь то общественник, политик, или сотрудник Администрации президента. Вот почему я с сомнением отношусь к информации о якобы чуть ли не дружбе Леонида Севастьянова с Сергеем Новиковым. Мне об этом достоверно не известно, но думаю, что если даже это когда-то и имело место быть, то сейчас, когда Россия ведёт СВО, всякие подобные контакты должны восприниматься с осторожностью.