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Александр Приходько

Деньги есть, отчета нет: для кого собирает донаты Игорь Стрелков в своем Telegram-канале

5:33
Общество

Еще месяц назад бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) объявил о создании "Клуба рассерженных патриотов" (КРП). Целью этого клуба, по словам бывшего командира ополчения, являются "действия в кризисной ситуации ради победы в войне и сохранения России".

Деньги есть, отчета нет: для кого собирает донаты Игорь Стрелков в своем Telegram-канале
Фото: infosmi.net

Гиркин в своих соцсетях рассказывает, что в Клуб входит много "представителей различных общественно-политических организаций и отдельных лиц (блогеров, публицистов, общественных деятелей), озабоченных проблемами нарастающего системного кризиса в Российской Федерации и прогнозирующих целый ряд негативных последствий, на которые надо реагировать уже сейчас". При этом он подчеркнул, что "ради указанной цели КРП готов идти на почти любые тактические и даже стратегические союзы, "закрыть глаза" на многие прошлые прегрешения". О ком именно идет речь, и с кем собрался мириться Стрелков, неизвестно.

Впрочем, каковы практические цели деятельности "Клуба" — также осталось загадкой даже для сторонников Стрелкова.

"К сожалению ИИ (Игорь Иванович) движется по пути, ведущему в никуда. КРП превращается в лоскутное одеяло и сообщество говорунов-балаболов. Ни четких целей, ни понятных методов их реализации…общество всероссийских патриотов "за все хорошее против всего нехорошего", — отметил один из подписчиков.

 

В Сети предположили, что под соусом "защиты страны от смуты", о которой бывший деятель Русской весны уже несколько рассказывает в своих эфирах, готовится некое подобие украинского "майдана", для чего КРП собирает под свои знамена всех "крыс".

"Майдауны сделали похожую ошибку. Они тоже в массе своей против панды, против плохого и за хорошее. Заметно позднее выяснилось, что их поюзали в своих целях, затем загнали в стойло, постригли в солдаты и вперед. Да, они "нэ за тэ стоялы", но за что стоял конкретный хомячок не слишком важно, важно за что стояли финансовые и политические группы, стоящие за ними", — пишут Стрелкову в комментариях.

 

Отсутствие четкой программы и единой идеологии "общественного движения", очевидно, не мешает функционированию КРП. Возможно, такая неопределенность позволяет решать другие проблемы. Под вывеской "Клуба рассерженных патриотов" уже ведутся сборы денежных средств "на помощь армии".

"Дорогие друзья, соратники! Обращаемся к вам в очередной раз, с просьбой о сборе на покупку необходимых вещей для фронта, беспилотников, тепловизоров, против тепловизионных накидок, коробов для пулеметов, перископов и раций, маск сетей. К сожалению, без наших общих усилий и помощи никак на этой войне не обойтись", — пишет Стрелков в своем Telegram-канале.

В лучших традициях мошеннических схем на доверии кроме банковских реквизитов, на которые доверчивые граждане могут перечислять свои "кровные", в посте не указано никакой информации. В пользу каких подразделений организован сбор, кто в итоге получил дефицитное оборудование — неизвестно. Как нет и никаких фото-видеоотчетов о передаче вещей, закупленных на народные средства.

Telegram-канал Игоря Стрелкова сам по себе вызывает вопросы: при аудитории более 800 тысяч пользователей обращает на себя внимание полное отсутствие комментариев под подавляющим большинством постов. Если посмотреть на динамику его популярности, обращает внимание, что резкий рост числа подписчиков начался в конце сентября 2022 года, после объявления частичной мобилизации в России. С октября количество подписчиков в канале Стрелкова-Гиркина выросло незначительно и держится много месяцев на одном и том же уровне.

 

Вполне вероятно, что часть собранных средств уходит на оплату ботов, которые изображают активность в Telegram-канале Стрелкова. В то же время сам он заявляет, что от любой монетизации в своих соцсетях имеет возможность отказаться, поскольку "живет не за счет "донатов”".

Бывший командир ополчения признается, что долгое время не ведет никакой "созидательной работы", и просиживает часами в соцсетях, "составляя аналитику" и просматривая комментарии пользователей, которые все меньше ценят его мнение. Многие прямо обвиняют Стрелкова в распространении упаднических и пораженческих настроений.

Для таких людей Стрелков был вынужден опубликовать специальный пост, где заявил, что его цель — не трансляция позитива, а "предоставление объективной картины". Он отметил, что не всегда его прогнозы сбываются, а признать собственные ошибки "бывает очень трудно и иногда даже стыдно" и не всегда получается. Всем критикам, недовольным качеством его "аналитики" Гиркин посоветовал отписаться от его каналов.

"Так что, — если кому что не нравится — никто в подписчиках никого не держит (что здесь, что в "телеге"). Я за "числами" не гонюсь "от слова ни разу". В общем — полагаю, что ответил на упрёки "всем сразу". И обсуждение закрыл", — написал автор канала, "аудитория" которого за год якобы выросла в 40 раз.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы игорь стрелков
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