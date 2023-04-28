Ассоциация пополнила ряды до 25 казачьих вузов

В Минобрнауки России на очередном заседании постоянной Комиссии по научно-исследовательской работе Совета при Президенте РФ по делам казачества под председательством заместителя Министра Константина Могилевского утвердили новый состав Комиссии, одобрили концепцию преподавания истории российского казачества в вузах, а также приняли решение о включении в состав Ассоциации казачьих вузов семи новых членов.
В заседании приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, руководства Всероссийского казачьего общества, научного сообщества, а также руководители некоторых образовательных организаций, входящих в состав Ассоциации казачьих вузов.
В частности, в ходе обсуждения вопросов организации деятельности Ассоциации, от имени атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды первым заместителем (товарищем) атамана Константином Перенижко в адрес вузов Ассоциации было озвучено предложение при приеме в 2023 году включить в перечень индивидуальных достижений, за которые вузом начисляются дополнительные 10 баллов, в том числе, победу во всероссийских смотрах-конкурсах на звание "Лучший казачий кадетский корпус", "Лучший казачий класс", во всероссийской просветительской акции "Казачий диктант", во всероссийской военно-спортивной игре "Казачий сполох".
По итогам работы Комиссии одобренный доработанный вариант концепции преподавания истории российского казачества в образовательных организациях России в ближайшее время будет направлен на утверждение в Совет при Президенте РФ по делам казачества и станет доступен для использования в работе. Дополнительно принято решение о создании при Комиссии рабочей группы по разработке учебно-методических пособий по истории казачества для образовательных организаций высшего образования.
В ходе заседания Комиссия избрала нового председателя Ассоциации. Им стал заместитель Министра науки и высшего образования Константин Могилевский. Он отметил, что некоторые вузы Ассоциации стали уникальной площадкой для изучения и моделирования организации казачьего самоуправления, реализации государственной молодежной политики с учетом этнокультурного казачьего компонента.
На заседании участники проработали вопросы организации деятельности Ассоциации казачьих вузов, в том числе расширения ее состава и изменения организационно-правовых документов. По решению Комиссии, состав Ассоциации, представленный 18 университетами разного ведомственного подчинения, пополнят еще 7 университетов:
Напомним, постоянная Комиссия по научно-исследовательской работе Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества была образована в 2020 году с целью реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 гг.
По материалам пресс-службы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
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