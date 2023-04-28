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Александр Приходько

Ассоциация пополнила ряды до 25 казачьих вузов

3:46
Общество

В Минобрнауки России на очередном заседании постоянной Комиссии по научно-исследовательской работе Совета при Президенте РФ по делам казачества под председательством заместителя Министра Константина Могилевского утвердили новый состав Комиссии, одобрили концепцию преподавания истории российского казачества в вузах, а также приняли решение о включении в состав Ассоциации казачьих вузов семи новых членов.

Ассоциация пополнила ряды до 25 казачьих вузов

В заседании приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, руководства Всероссийского казачьего общества, научного сообщества, а также руководители некоторых образовательных организаций, входящих в состав Ассоциации казачьих вузов.

В частности, в ходе обсуждения вопросов организации деятельности Ассоциации, от имени атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды первым заместителем (товарищем) атамана Константином Перенижко в адрес вузов Ассоциации было озвучено предложение при приеме в 2023 году включить в перечень индивидуальных достижений, за которые вузом начисляются дополнительные 10 баллов, в том числе, победу во всероссийских смотрах-конкурсах на звание "Лучший казачий кадетский корпус", "Лучший казачий класс", во всероссийской просветительской акции "Казачий диктант", во всероссийской военно-спортивной игре "Казачий сполох".

По итогам работы Комиссии одобренный доработанный вариант концепции преподавания истории российского казачества в образовательных организациях России в ближайшее время будет направлен на утверждение в Совет при Президенте РФ по делам казачества и станет доступен для использования в работе. Дополнительно принято решение о создании при Комиссии рабочей группы по разработке учебно-методических пособий по истории казачества для образовательных организаций высшего образования.

В ходе заседания Комиссия избрала нового председателя Ассоциации. Им стал заместитель Министра науки и высшего образования Константин Могилевский. Он отметил, что некоторые вузы Ассоциации стали уникальной площадкой для изучения и моделирования организации казачьего самоуправления, реализации государственной молодежной политики с учетом этнокультурного казачьего компонента.

На заседании участники проработали вопросы организации деятельности Ассоциации казачьих вузов, в том числе расширения ее состава и изменения организационно-правовых документов. По решению Комиссии, состав Ассоциации, представленный 18 университетами разного ведомственного подчинения, пополнят еще 7 университетов:

  1. Уральский государственный лесотехнический университет,
  2. Ишимский педагогический институт имени П. П. Ершова (филиал) Тюменского государственного университета,
  3. Кубанский государственный технологический университет,
  4. Оренбургский государственный университет,
  5. Забайкальский государственный университет,
  6. Луганский государственный университет имени В. Даля,
  7. Ростовский государственный экономический университет.

Напомним, постоянная Комиссия по научно-исследовательской работе Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества была образована в 2020 году с целью реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 гг.

По материалам пресс-службы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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