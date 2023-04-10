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Сергей Лебедев

Вундеркинды так и остались лакомым кусочком для истории

5:39
Общество

В России ещё недавно СМИ рыдали от умиления, когда пятилетние девочки и мальчики отжимались сотни раз от пола, выполняя ГТО взрослого человека. Не задумываясь об их будущем здоровье и том, что отцы пытаются "срубить" на этом деньгу.

Вундеркинды так и остались лакомым кусочком для истории

Огромные физические нагрузки не пойдут на пользу малышу. Не говоря уж о психике, когда нередко это всё выполняется под угрозой наказания.

Недалеко ушли и интеллектуалы. Как, например, девочка, которую сначала взяли в МГУ практически с начальных классов. Правда, пыл у журналистов потом несколько поугас. Ломоносов начал учиться в Греко-славянской академии в 20 лет. А рядом были 14-летние. Ему было проще. А вундеркинды так и остались лакомым кусочком для истории. И чаще всего они кончают жизнь, как и великий Моцарт, в общей могиле. Природа нам отводит в жизни своё место.

"Кто мудрец в пять лет, глупец в двадцать"

Судя по последним десятилетиям, нам пытаются навязать аксиому о том, что старики и даже наши современники средних лет должны уступить дорогу молодым. Но судя по деятельности молодых депутатов и министров, это просто фейк. Но на вундеркиндов всегда обращали внимание. Как у Гоголя в "Мёртвых душах", в 6 лет малыш знает столицу Франции и главную улицу Петербурга. Поэтому и возникал всегда вопрос: в какие годы выдающиеся люди достигали апогея своей умственной способности.

Люди, изучающие вопросы раннего "вундеркиндизма", утверждали, что, чаще всего, это ведёт к быстрому увяданию и смерти. И те ребятишки, которыми родители восхищаются в очень раннем возрасте, кончают жизнь вырождением и падением умственных способностей. А многие биологи пришли к выводу, что ранние "гении" — это всего лишь выражение ранней старости. Может быть, поэтому англичане и сочинили такую пословицу: "Кто мудрец в пять лет, глупец в двадцать".

Конечно, здесь всё не так однозначно. Нельзя видеть в каждом проявлении необыкновенных детских способностей признак вырождения. В одном случае, это влияние родителей и детское подражание. Но ребёнка всегда создаёт среда, которая его окружает. Например, с платным обучением даже талантливому ребёнку путь один — вниз. Но и родители должны обладать наблюдательностью и знаниями, чтобы их чадо с потрясающими способностями не выродился в подмастерье.

Маленький Моцарт уже в трёхлетнем возрасте берёт уроки игры на клавесине вместе со своей восьмилетней сестрёнкой. В четыре года он сочиняет менуэты, а через год выступает на публике. Но рядом был папа, который видел его прогресс и, понятно, зарабатывал на маленьком вундеркинде.

Известный нам Мендельсон, автор "свадебных маршей", в 9 лет играл на публике и сочинял кантаты. А в подростковом возрасте таких вундеркиндов уже немало. Но это не пять лет, и не шесть. Подросток — это маленький взрослый человек, который зачастую понимает в жизни больше родителей.

Школьный учебник, как лакмусовая бумажка для вундеркиндов

Обратим внимание, что с детского сада никого нет, кто бы проявил себя на поприще цифровизации или точных наук. Чаще всего, мы умиляемся, что дитё, ещё не научившись говорить по-русски, уже шпарит по-немецки. Так что, вундеркинды — это, прежде всего, гуманитарии.

Интересно, а музыка и шахматы — это литература? Мирабо произносил речи уже в три года. Может быть, поэтому политика и публициста, метавшегося между королём и революцией, вышвырнули после смерти из Пантеона, заменив его прах на более взрослого и отнюдь "немолодого" Марата.

Гений Средневековья Данте уже в 9 лет писал стихи мифической Беатриче, а немец Гёте в это же время сочинял на нескольких языках. Правда, и школы тогда были другими. Известный нам сказочник Ханс Христиан Андерсен уже к 14 годам начал сочинять сказки. Хотя, судя по его жизнеописанию, к этому его привела полная некоммуникабельность. С ровесниками он не ладил. А вот Галилей (гуманитарии спят) уже в 14 лет установил закон маятника и только через полвека применил это открытие к постройке астрономических часов.

Таких примеров много. Чаще из прошлого, чем из настоящего. Какой вундеркинд может быть из малыша, который постоянно сидит в мобильнике. Никакого. Конечно, ранние благие начинания вашего отпрыска могут служить намёком на будущий расцвет мысли, но они никакого отношения не имеют к его или её способностям в будущем. Высшую точку гения сможет оценить впоследствии только человечество, и не в 4 года.

И всё же маленьким гениям надо немало прожить, чтобы утвердить веру в их исключительность. Гёте только в 80 лет заканчивает своего "Фауста". Вольтер и Ньютон, несмотря на увлечение "вундеркинизмом", самые известные работы и открытия сделали в глубокой старости. И, полагаю, таланту надо всё-таки созреть, сменив мобильник на обычный школьный учебник.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы дети школа семья европа музыка история культура образование
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